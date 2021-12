Antonio Muñoz sustituirá en enero a Espadas como alcalde de Sevilla

La despedida de Juan Espadas como alcalde de Sevilla se está convirtiendo en una larga novela por entregas, aunque las fechas decisivas ya están sobre la mesa: presentará el viernes 7 de enero su renuncia –que se formalizará en un pleno extraordinario el día 10– y el elegido para sucederle es Antonio Muñoz, delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, tal y como era público y notorio desde hace tiempo. Eso sí, tendrá que esperar para tomar posesión como regidor, lo que no se producirá hasta otro pleno que se desarrollará a lo largo de enero y que se convocará en cuanto lleguen las credenciales de la sustituta de Espadas como concejal en el Ayuntamiento, Amelia Hernández. Este proceso de transición lo pilotará la delegada de Hacienda, Sonia Gaya, que como primera teniente de alcalde ejercerá como alcaldesa accidental entre el 7 de enero y la investidura de Muñoz en esa fecha aún por concretar.

¿Y por qué este calendario tan alambicado? Pues porque Espadas ha hecho coincidir los tiempos con su nombramiento como senador, lo que en principio ocurrirá en el pleno del Parlamento andaluz de la semana que viene al ser una designación por la comunidad autónoma. Durante las Navidades compaginará ambos cargos –con sueldo ya de la Cámara Alta, ha especificado–, y precisamente por ser "unas fechas especiales y con mucha actividad en la calle, con la ciudad en plena efervescencia", ha optado por no fijar en ellas el pleno de su adiós. "Hasta el último momento voy a estar en el puente de mando y en el tajo", ha apostillado, de hecho el 23 de diciembre hay una sesión plenaria ordinaria en la que todavía ejercerá como alcalde.

Eso sí, para que todas estas piezas encajen este martes se verificaba otro trámite, que era el de la renuncia de la propia Sonia Gaya a ser alcaldesa, como le correspondía por ser la segunda en la lista electoral socialista en las elecciones de 2019. Tras una "reflexión compartida", la concejal ha comunicado a su grupo municipal su paso atrás, "la clave la tenía la persona que no ha pensado en primera persona sino en el equipo porque los proyectos son colectivos", ha admitido Espadas al tiempo que le reconocía "especialmente" su gesto a Gaya para hacer posible la designación de un Muñoz que desde 2011 forma equipo con Espadas en el Ayuntamiento hispalense.

En principio, será el candidato en 2023

Despejada la incógnita de la fecha y la no tanto de su sucesor, la siguiente cuestión es si Antonio Muñoz será el cabeza de lista del PSOE a las municipales de 2023. "Por supuesto que defenderé que sea candidato", ha avanzado un Espadas que aquí hablaba también como secretario general de los socialistas andaluces, y es que Muñoz "es la decisión política que estamos tomando para que llegue hasta el final". No obstante, a renglón seguido introducía el matiz de que "es el partido el que decide", ya que esta tarea le corresponde al Comité Federal al tratarse de una ciudad con más de 50.000 habitantes.

El todavía regidor hasta el 7 de enero ha garantizado asimismo, en cumplimiento de "la teoría del jarrón chino", que no va a ser una especie de alcalde en la sombra. "No soy intervencionista ni estaré pendiente de las cosas para no mediatizar ni instrumentalizar a nadie", lo mismo que –asegura– ha ocurrido con él durante el proceso para su adiós y la designación de su sustituto, en el que insiste en que no ha mediado la dirección del partido en Madrid. "No ha habido llamadas y en mi caso no las va a haber", ha garantizado.

En clave continuista

"Me voy muy tranquilo", ha apuntado también, lo que se interpreta en clave de que el proyecto de Muñoz será continuista. "Tenemos un programa y un presupuesto aprobado y todos los delegados saben sus prioridades", ha sido su reflexión en este sentido, insistiendo en que no se trata de proyectos personales –"entonces se desvirtúa"– sino de una labor colectiva. "Esto es un equipo", y los pasos se han dado con el criterio de "decidir lo mejor para la ciudad, el proyecto de gobierno y el futuro", de tal manera que "se han ordenado las piezas y al final el resultado va a funcionar".

Aunque todo el proceso se ha alargado más de lo que políticamente pueda parecer razonable, el regidor hispalense considera que las cosas se han hecho de forma "correcta, seria y rigurosa". Consciente de que en algún libro figurará como "el alcalde de la pandemia", se va con las ganas de ver concluida la eliminación del asentamiento chabolista de El Vacie aunque ya ha advertido a sus concejales para que cuenten con él para acompañarles cuando llegue ese día aunque sea como invitado. E insiste también en que, aunque llegue a ser presidente de la Junta, "ser alcalde es lo más importante en la vida", y por eso este martes no quiso que Antonio Muñoz tomase el micrófono en el atril en el que él comparecía con todos sus concejales detrás: "Hoy no es el día de Antonio Muñoz, es el de Juan Espadas".