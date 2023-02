“¿Cuándo va a llegar la primera mujer a la Luna?”: ciencia, igualdad y menores se dan la mano en Sevilla

“Soy una apasionada de todo lo que tenga ver con el espacio”, confiesa Triana Molero, estudiante de 2º de la ESO del Colegio Itálica de Sevilla. La alumna ha contado con un entusiasmo visible sus sueños profesionales y ha compartido que hasta el día cumpleaños, el día 11 de febrero, tiene relación con su pasión por la ciencia. Y es que, casualidad o no, Triana nació el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, motivo por el que el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Igualdad y Recursos Humanos, ha organizado este acto protagonizado por mujeres científicas y alumnado de Primaria en la futura sede de la Agencia Espacial Española, y que ha sido bautizado como Encuentro Intergeneracional Misión Artemisa.

Sin duda, las protagonistas de esta ceremonia fueron las seis científicas e investigadoras que formaban el coloquio: Cecilia Hernández, Delegada del Programa Científico de la European Space; Josefa Hernández, Jefa de Proyecto de Airbus CRISA; Begoña Gómez, Directora de Calidad de Airbus Espacio; y Adela Muñoz, Catedrática de Química Inorgánica US AMIT-Andalucía. En la conversación, estas mujeres de ciencia le explicaron al estudiantado la importancia de la industria del espacio y la necesidad de alcanzar la igualdad real en este ámbito.

“La ciencia y la igualdad deben ir de la mano”

Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla, participó en el encuentro y se dirigió al alumnado de Primaria de los colegios Buenavista y Federico García Lorca de San Jerónimo asegurándole que “esta sede ofrecerá oportunidades para quien quiera dedicarse a la ciencia”. El CEIP San Labrador de El Chaparral de Granada también escuchó las palabras del edil online, que terminó su intervención pidiéndole al estudiantado que tome conciencia de “lo fundamental que son las investigaciones científicas y lo orgullosos que hay que sentirse por las muchas buenas investigadoras que hay en Sevilla”.

A continuación, subió al escenario Josefa Fernández, quien explicó las claves de la Misión Artemisa desde Airbus CRISA. Después, y con una gracia muy natural, participaron los doctores José Manuel León y Amparo Rubiales, quienes pertenecen a esa llamada “Generación Apolo”, o así les presentó Patricia García, Directora de Comunicación de CEA y encargada de moderar el encuentro. “He de reconocer que he tenido que buscar ahora en internet que era eso de la Generación Apolo porque ya ni me acordaba (la generación que vivió en directo la llegada a la luna)”, confiesa Rubiales, acérrima feminista y exdiputada que, provocando un buen rato de risas entre las personas asistentes, afirmó que “sin igualdad no hay libertad, sin libertad no hay educación y sin educación no se puede conseguir conocimiento. Por esto, la ciencia y la igualdad deben ir de la mano”.

“¿Cuándo va a llegar la primera mujer a la luna?”

Las científicas e investigadoras abrieron el coloquio hablando de la industria del espacio y de la necesidad de fomentar estas profesiones en las niñas desde pequeñas. Adela Muñoz, catedrática de química inorgánica US Amit-Andalucía, compartió con las personas más pequeñas de la sala cómo había sido hasta ahora su historia en la ciencia: “Todo fue gracias a un profesor de Química que me motivó. No tuve referentes de mujeres científicas porque todas las de mi entorno eran esposas y madres. A nosotras nos faltaron modelos, pero las investigadoras de hoy tenemos que ser referentes para vosotras, para las mujeres de ciencia del mañana. Y algo muy importante: formar parte de las asociaciones porque juntas somos más fuertes”.

Isabel, alumna del Colegio San Isidro Labrador de El Chaparral (Granada), habló del empoderamiento de la mujer, del desequilibrio de género que existe en la ciencia y en la tecnología y de la necesidad de crear cantera para que haya mujeres al frente de los futuros desarrollos científicos. Ella, junto a su compañera Daniela y a su compañero Daniel, aunque de forma online, también participaron en la ronda de preguntas que la moderadora quiso abrir: “¿Cuándo va a llegar la primera mujer a la Luna?”, fue la primera pregunta. La más rápida en levantar la mano y responder fue Caterina Zoe, del CEIP San Jerónimo de Sevilla, que dijo sin el más mínimo gesto de duda que “en 2025”. La pequeña confesó con alegría que de mayor le gustaría ser arqueóloga.

En la siguiente pregunta, un futuro biólogo llamado Antonio Pérez, explicó a las personas asistentes del acto que “la misión Artemisa está formada por un grupo de 18 personas, mitad mujeres y mitad hombres”. La última pregunta que lanzó al aire Patricia García buscaba el porqué del nombre de la misión. Lucía, que compartió su sueño de ser profesora de matemáticas, respondió que se debía a “la diosa de la luna, Artemisa, que era hermana gemela de Apolo”.

El Consejo de la Infancia y la Adolescencia de la ciudad leyó un manifiesto con motivo de este día y mencionó la importancia de lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que trata de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Por último, la encargada de clausurar el acto fue la Delegada de Igualdad y de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla, Clara Isabel Macías quien, de forma breve y concisa, les dijo a los niños y niñas del acto: “Sois iguales, esa es la lección que quiero que os llevéis. Chicas, podéis llegar a donde os propongáis, no os pongáis límites nunca. Hay que conseguir la igualdad en todos los ámbitos porque tenéis un gran futuro por delante”.