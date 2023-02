Laura Muñiz, del Corteva Cocos Rugby femenino: “Si lo pruebas no puedes dejarlo, no hay otro deporte como este”

Lo de Laura Muñiz con el rugby es una “historia de amor”. Y empezó no hace mucho, en 2019, justo antes de la pandemia, cuando le dieron una charla sobre este deporte en una clase de su instituto. Por su mente jamás había pasado el rugby como opción, pero fue amor a primera vista. “En mi pueblo (El Viso del Alcor) no había equipo, busqué más lejos y encontré al UAS Mairena. Gracias a mi padre, que me apoyó en la decisión desde el minuto uno, pude ir a entrenar una vez terminada la pandemia”. “Te aseguro que si lo pruebas no puedes dejarlo, no hay otro deporte como este”, repite con visible pasión.

“Al año siguiente empecé con las cocodrilas”, que no es otro que el Corteva Cocos Rugby femenino. Se trata de un equipo que ganó el pasado mes de enero su segunda Copa frente al Sporting de Portugal. Las sevillanas se desplazaron hasta Lisboa para jugar en campo contrario, y terminaron el partido con el marcador a 5-27. La victoria y el título se suman a los demás méritos que “las cocodrilas” acumulan en su palmarés. En sus filas está Laura Muñiz, que tiene como nombre de guerra “Raluk”. A sus 18 años, Muñiz asegura que “ganar la Copa Ibérica ha sido una experiencia que recordaré toda mi vida gracias a mis compañeras, que son mi segunda familia junto a todo el Staff, que también lo ha hecho inolvidable”.

Visibilidad a otros deportes

El primer contacto de Raluk con el rugby fue tardío, por eso opina que deberían de inculcar este deporte (y otros que “no sean los de siempre”) en edades más tempranas y apuesta por acercar las jugadoras profesionales a los centros educativos: “Los niños y las niñas son como esponjas, lo absorben todo y el rugby tiene unos valores increíbles”. Apuntala que son esos valores lo que más le gusta de esta práctica porque “te da amistades para toda la vida y te enseña el respeto que hay que tener hacia las demás, tanto a las rivales, como al árbitro y a la grada”.

La jugadora cree que es importante que se le dé visibilidad a más deportistas mujeres. Muñiz tiene claro cuáles son sus referentes: Carmen Castellucci y María Calvo son sus jugadoras favoritas a nivel profesional, pero también tiene varios nombres a los que admirar en su propio equipo: “Marieta Román, Marta Carmona ‘Arahal’ o Lea Ducher”. Sin embargo, al pronunciar el nombre de Kassandra Sylla se nota un cariño especial: “Es mi madrina y mi mayor referente. Una mujer que desde el principio me ha dado su apoyo y me ha ayudado en todo lo que ha podido. Mi pilar fuera y dentro del campo”.

“Seguid practicando”

Al hablar de la vida fuera y dentro del campo, Laura cuenta que, por suerte, nunca ha sufrido ninguna discriminación por ser jugadora de rugby dentro del campo de juego, pero sí reconoce haber escuchado comentarios vejatorios fuera: “Que por practicar este deporte me tienen que gustar las chicas, que esto es de hombres o que se me va a poner cuerpo de tío”. Por estas situaciones, se dirige a las niñas que les gusta este deporte y les pide que “no le tengan miedo, que lo prueben y lo sigan practicando”.

Y con relación al futuro, la joven de Viso del Alcor comparte su sueño,: “llegar a lo más alto, a la Selección Española de Rugby y conocer los diferentes estilos de juego de lugares como Nueva Zelanda, Francia, Irlanda o Escocia. Si se puede, me encantaría vivir de esto”.