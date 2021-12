'Malas Madres Rugby', el equipo surgido de la casualidad cita en Sevilla a jugadoras de toda España para un torneo

Hace unos cinco años un grupo de mujeres que tenían como nexo la pasión de sus hijos por el rugby comenzaron a pensar en la posibilidad de integrarse más en ese deporte; una disciplina poco conocida en España (al no tener un gran seguimiento mediático). Sin proponérselo, y con el fin de saber un poco más acerca de la afición de sus hijos, había nacido el 'Malas Madres Rugby', el equipo que tiene sede en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe. Allí este fin de semana se reúnen nuevas amantes de este deporte.

Tal es su vinculación con el rugby –y tales son sus ganas de practicarlo–, que su entrenadora, Elena Vallejo, les ha dispuesto un plan de trabajo semiprofesional, en el que están incluidos el ejercicio físico y el teórico. Las jugadoras han pasado de verse un rato los viernes por la tarde a tener este deporte como una de sus referencias vitales.

Empezaron con una pizarra

En 2016 ellas se encargaban de llevar a los entrenamientos a sus hijos, de unos 14 años. Desde la grada les veían correr, golpear el balón y a otros chicos, y no entendían nada. Un día, una de ellas planteó que le gustaría aprender las normas básicas de este deporte. "Yo no lo sé, porque no estaba allí, –explica Vallejo–, pero seguramente una de ellas comentó algo como 'qué malas madres somos, que no conocemos este deporte', y comenzaron a trabajar con una simple pizarra para conocer el reglamento".

Al principio se juntaron unas seis: los viernes por la tarde practicaban durante una media hora. En 2018 se cruzó en su camino la jugadora Elena Vallejo, que precisamente se había lesionado ese mismo año y tenía tiempo para entrenarlas. Nada más hecha la proposición, comenzaron a trabajar.

No han parado ni en pandemia

El 'Malas Madres Rugby' cuenta hoy día con 28 jugadoras, casi todas naturales de Mairena del Aljarafe, que no han parado de trabajar ni siquiera durante la pandemia: "realizábamos los entrenamientos a través de Zoom". En forma llegaron al verano, cuando disputaron un torneo de rugby-playa de veteranos. Se enfrentaron a las Khaleesis XV de Hortaleza (Madrid), uno de los equipos que este fin de semana se concentrarán en Mairena en la primera reunión de este tipo en España.

Además de ellas, en la localidad sevillana estarán las 'Camaleona' de El Puerto de Santa María; 'Kamalehoiak' de Gaztedi, de Vitoria (Álava); 'Lacartijas' de Sevilla, 'Lamiakubr' de Bilbao, 'Rugby Sitges', de Sitges; 'Viva la Mamma' de Valencia y 'Veteranass Black Cats', un equipo que reúne lo mejor del rugby de veteranas en Andalucía, nacido hace 25 años en la Universidad de Sevilla.

Todas jugarán contra todas, en una jornada de convivencia, con partidos de un tiempo único de 20 minutos. Será toda una experiencia para equipos como el de Mairena, donde la jugadora más joven tiene 35 años y la mayor 56.

Un reglamento distinto

Los equipos que participan en estos torneos tienen un reglamento con algunos cambios respecto al oficial, con diez jugadoras por bando en el césped. Entre las diferencias: "nosotras no placamos, sino que grabamos, y en lugar de caer el suelo lo que hacemos es abrazar para que la rival no se pueda mover durante tres segundos".

Con ganas, y casi como cualquier equipo profesional, las malas madres de Mairena se reúnen tres días a la semana como mínimo, con mucho trabajo físico y muchas ganas de aprender. Por el momento, preparan con detalle su cita del próximo sábado, y ya se ha programado la segunda concentración en Madrid en mayo, y la tercera sobre el mes de junio en Vitoria.