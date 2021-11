La concejala que dejó Vox tras anunciar su boda con otra mujer: "Veía en Abascal una cosa y al final ha sido otra"

La ya exedil del partido de extrema derecha Vox en el Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), que dejó la formación semanas después de anunciar que se casará con una mujer migrante, asegura que la obligaban a firmar acuerdos contra su voluntad, como un acuerdo con el PP para prohibir mezquitas. A finales del mes de octubre, por sorpresa, y cuando ya estaba concluyendo el Pleno, decidió terminar su relación con las siglas lideradas por Abascal con una declaración que no pudo terminar de leer. Carmen Cariciolo acusó entonces al partido, entre otras cosas, de ser "autoritario" y de amparar a cargos que vienen "de la ultraderecha".

Una concejala de Vox de Bormujos (Sevilla) denuncia a su compañero por uso indebido de la tarjeta del partido

Saber más

¿Quién la convenció para entrar en Vox?

Realmente no me convenció nadie. Entré en el partido después de ver vídeos en YouTube lo que predicaba Abascal, que me llamó la atención y decidí unirme a su proyecto.

Es decir, ¿cree que le llamó más la atención el perfil de predicador que las ideas políticas?

Podemos decirlo así. Era un hombre que transmitía un mensaje que me gustaba. Veía en él una cosa que finalmente ha sido otra. Por eso me he ido del partido.

Usted ha denunciado a su compañero de corporación por acoso, ¿cómo ha sobrevivido en el grupo municipal desde entonces?

No hablando, haciendo el trabajo yo sola. Iba por su lado sin hacer nada. Yo iba por el mío y trabajando. Se puede comprobar que él no sale en ningún sitio, ni mesas informativas, ni reunión con vecinos, ni nada.

¿Cuánto cobraba en su puesto como concejala de Vox?

Cobraba 120 euros por pleno, 50 euros por comisión y 60 por cada junta de portavoces, menos el IRPF. Al principio iba él a las comisiones y yo a la junta de portavoces, pero cuando en una comisión vota lo contrario de lo que le digo, el partido le amonesta y le quita la posibilidad de asistir a las comisiones. A partir de ahí, voy yo absolutamente a todo.

Cuando entré en el partido no era así, era más versátil. Se ha radicalizado mucho. Han metido gente que lo ha radicalizado

¿Firmó algún documento que la compromete a devolver el acta de concejala al partido si se va de Vox?

En su día creo que nos hicieron firmar algunos compromisos, pero no recuerdo cuáles.

¿Cabe la posibilidad de que tenga firmado el compromiso de devolver el acta de concejal y no se pueda quedar con ella?

No lo sé.

¿Qué mensaje cree que se manda a la sociedad si los políticos cambian de partido en mitad de una legislatura?

Para mí no es un mensaje peligroso, sino que hay que explicar el porqué y la gente en su mayoría lo entiende. Hay algunos que son fanáticos, pero otros lo entienden. Yo puedo decir que hay gente que ha votado a Vox por mí. Hablo con gente y me apoyan, y ellos mismos me han pedido que no deje el acta.

¿Ocultó a sus compañeros de partido que su pareja era una mujer, y además migrante?

Lo oculté unos meses, porque no sabía la reacción que tendrían algunas personas. Cuando se han enterado, ha habido de todo, en realidad: gente a favor, indiferente o en contra.

¿Alguien de Vox le dijo que si no cesaba en su actitud de denuncias en prensa se haría pública su homosexualidad?

Nadie.

Usted denuncia que Vox ampara a la ultraderecha, entre otras cosas. Habrá gente que se pregunte si usted no sabía dónde se metía.

Cuando entré en el partido no era así, era más versátil. Se ha radicalizado mucho en este sentido. Han metido gente que ha radicalizado al partido. No es lo mismo fichar a alguien como yo que a un homófobo o a un xenófobo.

¿Como quién?

Prefiero no decirlo.

¿Es cierto que quiso amparar una moción de censura con el PP que, entre otras cosas y contra la Constitución, quería impedir que en Bormujos hubiese mezquitas?

Es cierto pero también hay que matizar que firmo lo que mi partido me ordena. No llego a ningún trato ni a nada con el PP personalmente, sino que ellos se reúnen y me dicen que esto era lo que había que firmar. Fui tonta.

¿Pero sabía que su firma estaba en algo ilegal?

Pero quiero puntualizar que todos los pasos que yo he dado a día de hoy eran obligados por mi partido. Incluso en los últimos presupuestos para que Bormujos fuera bien trabajé mucho con todos los concejales, y un día antes del Pleno, incluso metiendo cosas de Vox, me dijeron que votara en contra, porque gobernaba el PSOE. Vine a cambiar la política desde dentro, pero no me dejaron.

Mientras su partido lanza proclamas contra los menores migrantes, usted trabajaba en un centro de acogida cuidando de estos menores ¿Lo sabía su partido? Y ¿cómo llevaba esta dualidad?

El partido lo sabía, y de hecho tuve una bronca muy curiosa con algunos representantes de Vox. Me echaron de ese trabajo por ser de Vox. Un periodista entró a un centro que grabaron por dentro y cuando se publicó el reportaje fueron a por mí, que sabían que era del partido.

¿Tiene pruebas de que fue un despido por ese motivo, improcedente por lo tanto?

Tengo algún pantallazo de algunas personas, mi propio jefe de aquel entonces me reconoció vía WhatsApp que los directores se habían reunido para decirle que no me querían allí por ser de Vox –trabajaba para una empresa externalizada–. Me pidió disculpas y me dio otro trabajo.

¿Ha pensado si en 2023 seguirá con su carrera política o lo dejará definitivamente?

No lo sé. Ahora mismo estoy dudosa. La gente me pide que me presente como independiente, pero me he dado cuenta de que la política no vale para nada, solo para darte sofocones.

Cuando denuncia que en Vox hay irregularidades, ¿a qué se refiere?

Entre otras cosas, Abascal predicaba que no hubiera asesores, que no se cogiera el dinero del grupo municipal, lo que he defendido siempre, pero eso ha cambiado. No debería haber asignaciones a los partidos que es lo que Abascal siempre ha dicho, y ver desde dentro que no se cumplía me ha hecho irme de este partido, entre otras cosas.