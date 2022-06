No hay nada como una campaña electoral para acelerar determinados proyectos. Que se lo digan si no a la línea 3 del metro de Sevilla, la segunda que entrará en servicio, cuya reactivación se ha acelerado en cuestión de horas tras años en el dique seco. Sólo un día después de que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), anunciase que harían por su cuenta la mitad del tramo norte de este recorrido, el Ministerio de Transportes (que dirige la socialista Raquel Sánchez) remitió su respuesta al convenio de financiación que recibió el pasado mes de abril para ratificar, por fin por escrito, lo que venía anunciando desde hacía meses: pagará la mitad de lo que cueste este tramo de 8,9 kilómetros –incluido un ramal técnico–, con un coste total calculado en 1.045 millones de euros.

De hecho, en uno de los anexos del documento se estipula que el Estado abonará 522,68 millones de euros en seis anualidades, las que discurren entre 2023 y 2028. Eso sí, ha introducido en el convenio que ese 50% que pagará hace referencia a la inversión requerida “una vez deducidos los fondos europeos que se obtengan para la financiación de la actuación”. Y por si la cuestión no ha quedado lo suficientemente clara, reitera que si al final se utilizan ayudas comunitarias “su cuantía se deducirá al 50% de las aportaciones previstas para cada una de las dos administraciones”.

Es decir, que no le dice a la Consejería de Fomento que no pueda utilizar fondos Feder –como es su intención–, pero sí le advierte de que no lo considerará como una cantidad que aporta la Junta y que ese dinero se descontará a partes iguales de lo que tiene que poner cada administración. La respuesta andaluza no se hizo esperar más de tres horas, devolviendo el documento con una única modificación: está de acuerdo con lo de esta deducción pero siempre y cuando hablemos de fondos europeos “no estructurales”, con lo que insiste en emplear unos Feder que no tienen esta consideración.

Cada parte reafirma su posición

Así que ya tenemos servido un nuevo capítulo de este culebrón, porque este choque por el uso de las ayudas comunitarias ya saltó en abril, y desde entonces cada parte se mantiene en su posición. De todos modos, el avance ha sido sustancial en cuestión de horas, ya que por un lado está la certificación del pago por parte del Estado, mientras que la Consejería de Fomento insiste en su plan de dar el pistoletazo de salida a las obras licitando el ramal técnico en cuestión de días. No sólo eso, sino que mantiene su órdago de empezar por su cuenta la mitad del tramo norte aplicando la lógica de que eso supone el 50% de la inversión que le corresponde, aunque no esconde su confianza en que al final las aguas se reconducirán y se rubricará un convenio entre las dos partes.

La postura de la Junta es que los Feder son fondos propios porque se incluyen en el presupuesto de la Junta y así se financian infinidad de infraestructuras, por lo que tiene que computar como dinero que pone. En este sentido, la consejera de Fomento, Marifrán Carazo (PP), apuntaba que “seguimos sin entender” que el Ministerio se oponga a ello, así que directamente lo considera como “una excusa para apartarse de la financiación”, reiterando que el Gobierno andaluz “va a continuar con su hoja de ruta” ya que “lo más importante es empezar la ampliación”.

Confrontación por la campaña electoral

El Ejecutivo central, por su parte, cree que estas ayudas comunitarias no pueden considerarse aportación de la Junta, ya que podría darse el caso de que el grueso de la financiación se pagase con dinero del Estado y fondos europeos “sin que existiese aportación directa autonómica”. Esto lo considera un sinsentido, ya que al fin y al cabo el metro es “competencia exclusiva” del Gobierno andaluz.

A todo esto, el alcalde hispalense, Antonio Muñoz (PSOE) pedía a las dos partes un acuerdo para “programar” la licitación del tramo norte de la línea 3 del Metro “completa”, abandonando el “escenario de confrontación motivado por la campaña electoral”. A su juicio, con la respuesta que ha dado el Ministerio “hay base suficiente para el acuerdo y el consenso y, sobre todo, un compromiso por escrito del Ministerio de que aportará el 50%” del coste de la obra. “Ahora debemos todos abandonar el ruido político y trabajar para que la licitación se produzca lo antes posible y de forma completa” porque la ciudad “necesita la construcción programada de todo el tramo norte de la línea 3”.