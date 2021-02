La variante británica del coronavirus supone ya casi la mitad de los casos en Andalucía

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha indicado que actualmente la cepa británica supone el 41% de los casos en Andalucía, "pero viendo la velocidad de crecimiento que tiene, será mayoritaria dentro y de una semana o diez días". En este sentido ha apuntado que en el Campo de Gibraltar ya es mayoritaria y el 51% de los contagios es de cepa británica.

Según ha explicado el consejero en Algeciras, la cepa británica se detectó primero en las aguas residuales de Granada en la última quincena de noviembre. No obstante, ha señalado que "en el Campo de Gibraltar hubo un gran contagio por comunicación porque es una zona explosiva, por la comunicación con el Peñón hubo un flujo de personas no controladas desde el punto de vista de PCR y supuso una expansión muy importante".

Aguirre ha manifestado que la cepa británica "tiene una mayor capacidad de contagio, no está demostrado que tenga una mayor virulencia y lo que sí se sabe es que las vacunas previenen contra la cepa británica". Además, ha afirmado que "lo que sí hace es que sea predominante y pueda impedir que venga otro tipo de cepa". No obstante, ha insistido en que "no se puede bajar la guardia ni mucho menos, ya que es mucho más contagiosa".

Aguirre ha señalado que "las medidas de apertura van a ser con mucho cuidado, con mucho tiento", y "en un principio no se baraja nada hasta después del día de Andalucía". "Luego ya decidiremos si tomamos alguna medida de corte aperturista, dando mayor libertad a todos los andaluces", ha añadido.

En declaraciones a los periodistas, Aguirre ha señalado que la tendencia este jueves está en 372,24 y a siete días en 131, "por lo que posiblemente dentro de 14 días se esté por debajo de los 250 que es el umbral de gran peligrosidad", lo cual no quiere decir que se pueda bajar la guardia.

En este sentido, tras indicar que la cepa británica, que es "mucho más contagiosa", será la mayoritaria en Andalucía en un corto espacio, por lo que los consejos territoriales de alto impacto no tienen previsto bajar la presión por la movilidad entre personas". El consejero de Salud ha incidido en que ha afirmado que se está "en plena pandemia", por lo que "no hay que bajar la guardia ni mucho menos".