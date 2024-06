El Ministerio de Cultura anuncia en Huesca el nuevo festival Extrarradios y sortea el veto de Vox al extinto Periferias

El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, ha presentado este viernes en Huesca una iniciativa que va a recuperar y expandir en el territorio el rastro dejado por el festival Periferias, cancelado por el PP meses atrás a instancias de Vox. Se denominará Extrarradios y se desarrollará en las localidades de Almudévar y de Ayerbe, muy próximas a la capital oscense. Supone “una cuestión de dignidad, de quienes estamos en contra de la censura y comprometidos con la cultura y el espíritu de Periferias”, han señalado sus impulsores.

Martí ha remarcado que “desde el primer día que conocimos la cancelación de Periferias vimos que algo había que hacer”. Ha asegurado que “la libertad de expresión está en peligro, tratan de acallar voces”: “Hay necesidad de dar voz a una cultura crítica, que remueve lo establecido, es incómoda e inquieta”. Periferias encarnaba este espíritu que ahora se vuelve a invocar y “se necesitan espacios y ventanas que no pueden ser acallados”.

Ha reivindicado “una respuesta inmediata” cada vez que “suceda algo” como lo que pasó en Huesca, con un ánimo “pedagógico, de señalar lo que es culturalmente relevante en nuestro país”, y no “revanchista”. Nace “abierto a todas las colaboraciones, públicas y privadas. No es un festival contra nadie”. Cultura aportará 50.000 euros para esta primera edición: “El nombre cambia, pero no la idea de Periferias de convertirse en un gran festival”.

Se celebrará en Almudévar los días 25, 26 y 27 de octubre, y el 31 de octubre y 1, 2 y 3 de noviembre en Ayerbe, y supone una manera de “desestacionar” este tipo de eventos, como ha remarcado el alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas. Avalado por el Ministerio de Cultura, Extrarradios apoyará asimismo “a la gente que vive en el mundo rural”. El gestor cultural Luis Lles, cocreador de Periferias desde su primera edición en el año 2000, será asesor de la organización.

En su nacimiento, Extrarradios llevará como subtítulo el de ‘Disidencias’ y se hablará de las políticas de cancelación, la censura, los límites del humor y la resistencia frente a las imposiciones. “No se trata de un revancha sino de un acto de resistencia y de justicia poética. Si te imponen algo de manera sectaria, como ha ocurrido, no te tienes que quedar parado”, ha remarcado Lles.

La cancelación del festival Periferias se convirtió en la manzana envenenada que Vox hizo morder a la nueva alcaldesa, una Lorena Orduna que tuvo que transigir con una de las condiciones impuestas por el partido de ultraderecha para votar a favor de los presupuestos municipales. El ‘sí’ de Vox resultaba imprescindible porque los populares gobiernan con mayoría simple de 12 concejales sobre un total de 25. Sabedor de esta circunstancia, impuso la desaparición de una actividad que calificó de “cultureta”.

Como alternativa, Orduna plantea la apertura de un proceso participativo -del que todavía no se conocen muchos detalles- para dar forma a un festival que se denominará Spin Huesca y aspira a emerger como alternativa a Periferias en el mes de octubre, con un coste ajustado al que representaba el ya fenecido y con el afán de responder a las “inquietudes culturales de la ciudad” y atraer turismo. Mientras, Vox saltó al ruedo con una propuesta que denominó Osca Grooves; murió antes de nacer, pues el equipo de gobierno cerró la puerta a su financiación sin esperar siquiera a votarlo en el pleno municipal.