Ahora, a por la segunda etapa

Podemos decir que la primera etapa la han ganado las fuerzas progresistas. El giro a la derecha impulsado por Vox, y aceptado por PP y Cs, ha movilizado a las izquierdas que, en un porcentaje no despreciable, ha optado por el PSOE, por el partido que tenía más posibilidades de ganar. Una de las conclusiones del resultado electoral es que el electorado es más exigente –o más escéptico-: se mantienen más o menos los bloques ideológicos, pero no la fidelidad a unas siglas; dentro de cada bloque se valoran más las distintas alternativas, la coherencia de los dirigentes, las coyunturas políticas… Esto es algo que no deberían olvidar los partidos políticos: todos tienen el voto prestado, especialmente el Partido Socialista.

Descartada la posibilidad de un acuerdo entre el PSOE y Cs -creo que ya nadie la defiende, entre otras cosas porque, aunque tuviese una mayoría parlamentaria suficiente, la contestación social lo iba a hacer bastante inestable- los primeros pasos dados por los partidos políticos apuntan hacia un posible acuerdo de progreso. Aunque la formación del Gobierno y de las distintas instituciones del Estado no se empezará a concretar hasta después de las elecciones del 26 de mayo. Los pactos dependerán también del resultado de la segunda etapa y de los posibles intercambios de “cromos”.

Esta segunda etapa determina el reparto del poder local. Un poder con capacidad de decidir sobre muchas de las cuestiones que nos afectan en la vida cotidiana- educación, sanidad, protección social…-, y de contribuir, como parte del Estado que es, a buscar un equilibrio entre los intereses propios y los comunes, a conseguir la fuerza y estabilidad suficientes para avanzar en los problemas que tiene este país.

La confrontación electoral que ya ha comenzado tiene unos componentes distintos a los del 28 de abril. Por una parte, habrá más listas que las presentadas a las generales, tanto a las Cortes como a los Ayuntamientos de las principales ciudades; por otra, los dirigentes territoriales no siempre tienen las mismas visiones políticas que los dirigentes estatales.. Es más, esta parece que sigue siendo la opción preferida por algunos dirigentes socialistas y no está vetada por la dirección de Ciudadanos que, al margen de las bravatas propias de las campañas electorales- no olvidemos que están compitiendo con el PP para ver quién es el partido de la oposición- no ha descartado pactar con dirigentes disidentes de Pedro Sánchez. Y Lambán lo es.

El día 26 decidiremos con nuestro voto quiénes van a gobernar las instituciones aragonesas, pero también si desde estas instituciones se va a fortalecer un proyecto progresista para España o se va a facilitar que la derecha las convierta en un contrapoder al Gobierno del Estado. Hay que seguir manteniendo la movilización, no estamos ante unas elecciones de segunda categoría, y votar procurando que no se pierda ningún voto de la izquierda, eligiendo opciones que puedan alcanzar el porcentaje mínimo que les permita tener representación.

Pero tampoco podemos olvidarnos de que el 26 también tenemos que elegir el Parlamento Europeo. Es cierto que los parlamentarios europeos tienen menos poder que los de los estados miembros pero sí tienen capacidad de incidir en las leyes que luego nos afectan a todos. La UE tiene que ser un espacio de colaboración y entendimiento, un baluarte de los derechos y libertades, del Estado del Bienestar, y la extrema derecha europea, los Vox de cada país no están por la labor. Europa también necesita una mayoría de progreso.