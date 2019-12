Azcón solivianta a la oposición: dice que la portavoz socialista "no tiene ni idea" y carece de "personalidad propia"

Decía este diario hace unas semanas que si los plenos municipales de Zaragoza -ciudad que, según los expertos en marketing, sirve como campo de pruebas a nivel nacional- eran indicativo de por dónde iba a discurrir la política estatal en los próximos meses, venían curvas. Se acumulan ya unos cuantos episodios, como la protesta feminista ante lo que la oposición vio como maniobra de Vox para abrir la Casa de la Mujer a organizaciones antiabortistas o el "oye, guapa" del concejal Fernando Rivarés de Podemos-Equo, que acabó con el alcalde acusándole de "machista" y retirándole la palabra del pleno. Ayer, fue el propio Jorge Azcón, alcalde del PP en coalición con Ciudadanos y con el apoyo de Vox, el que se metió en un jardín al acusar de no tener "ni idea" y de carecer de "personalidad propia" a la portavoz socialista, Pilar Alegría.

Durante el debate sobre el carpetazo a la línea 2 del tranvía, el alcalde se refirió a Alegría aludiendo a “su falta de personalidad propia” y calificándola de ignorante (“usted demuestra no tener ni idea del Ayuntamiento de Zaragoza”, repitió dos veces). Ante las protestas de la aludida, y en lo que se ha convertido ya en su forma de zanjar debates, Azcón le cortó por las bravas el micrófono, como ya hizo con Rivarés hace unas semanas, y siguió con los reproches.

La oposición de izquierdas en bloque se levantó del pleno y dejó a Azcón, según sus palabras, "no contento, encantado": "Esta es la democracia de la izquierda en esta ciudad; un debate en el que no les gusta lo que les dicen y se levantan. Esto es superdemocrático y supereuropeo". Azcón iba tan lanzado que incluso llego a contestar, entre risas, al secretario municipal cuando este intentó poner freno a su verborrea recordándole que había que proceder la votación: "Si usted también me interrumpe, señor secretario...".

Pedro Santisteve, concejal de Zaragoza en Común (ZeC) y alcalde durante la pasada legislatura, advirtió a Azcón antes de marcharse: "Esto es de junta de portavoces; señor Azcón, hágaselo mirar". Dicho y hecho: los grupos de PSOE, ZeC y Podemos-Equo en el Ayuntamiento de Zaragoza anunciaron de forma conjunta la presentación este lunes de un escrito para convocar una junta extraordinaria de portavoces por las palabras del alcalde.

En su comunicado conjunto, los grupos de la oposición recuerdan que el papel del alcalde en el pleno, tal y como recoge el reglamento en el articulo 83, debería ser el de mediador y facilitador de la libre y competa emisión de opiniones. A juicio de las formaciones de izquierda, eso no ocurre, ya que Azcón “monopoliza” los cierres de las intervenciones, "no para aclarar posiciones sino para marcar las de su partido", y evita dar la palabra por alusiones a los concejales de la oposición.

134.000 euros por liquidar la línea 2 del tranvía

¿Y sobre qué iba el debate, del que la polémica de última hora desvió la atención? El tema sobre la mesa era una moción de urgencia para paralizar la liquidación de la línea 2 del tranvía. El proyecto se inició con el PSOE en la alcaldía; ZeC lo mantuvo en cartera la pasada legislatura con el estudio del nuevo vial, que había de formar un eje con el ya existente; y el PP y Cs han decidido llevarlo a vía muerta abonando 134.000 euros por la extinción del contrato para los estudios de su implantación.

Según el equipo de gobierno municipal el proyecto de nueva línea del tranvía es "inviable". "No existen financieros y no hay posibilidad de endeudarse para hacerlo; nos han dejado el límite de endeudamiento al máximo", insistió ayer Azcón dirigiéndose a Santisteve. Antes, Pilar Alegría le había recordado al alcalde que, en el que es su proyecto estrella para esta legislatura, la remodelación del estadio municipal de la Romareda, donde juega el Real Zaragoza, este Ayuntamiento mira al ejemplo del San Mamés de Bilbao, "donde allí el PP pide ampliar el número de líneas del tranvía".