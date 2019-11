Un concejal de Podemos replica con un “oye, guapa” a la concejal de Hacienda de Zaragoza y se desata la polémica en el Pleno

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, le ha quitado la palabra al portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, por llamarle "guapo" cuando le había pedido que retirara el calificativo "guapa" a la consejera municipal de Hacienda y Régimen Interior, María Navarro, durante un debate sobre el pago de facturas en el pleno que celebra este miércoles el Ayuntamiento.

En el debate, mientras hablaba la consejera municipal de Hacienda y Régimen Interior, el portavoz de Podemos le ha querido rebatir sus argumentos desde su escaño y se ha dirigido a ella diciéndole lo siguiente: "Oye, guapa".

El alcalde, quien minutos antes se había incorporado a dirigir el pleno, ha recriminado a Rivarés su forma de dirigirse a la consejera municipal, instándole a que lo retirara. "Si hubiera sido otro concejal el que se hubiese dirigido en este salón de plenos a una mujer, a grito pelado, diciéndole guapa, menudo pollo estaría montando, pero como lo ha dicho usted le parece que es estupendo", ha argumentado Azcón.

Dirigiéndose a Rivarés, el alcalde ha añadido: "Le doy la palabra no para que hable cuando le de la gana, si no para permitirle que quede bien y retire lo de guapa porque eso si que es machista". Acto seguido, Rivarés ha indicado: "Mire guapo, alcalde, no lo retiro". Jorge Azcón ha respondido: "Vale, vale hasta aquí ha llegado el debate".

Sin declaración institucional tras la negativa de VOX

La sesión se ha reanudado al tomar la palabra María Navarro, quien ha tildado de "vergonzoso" que se acuda a insultos y descalificativos que no aportan nada y no se haga un debate constructivo, al tiempo que ha recordado que ella "no ha insultado nunca", ya que anteriormente Rivarés le había dicho que mentía "como una bellaca".

En otro momento del debate, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Pilar Alegría, ha dicho no compartir los calificativos vertidos por Rivarés, al tiempo que ha recordado a Navarro que el "feminismo se defiende todos los días y no dejándose apoyar por un partido de la ultraderecha que no apoya la lucha contra la violencia de género". Alegría ha subrayado que el pleno no haya aprobado una declaración institucional contra la violencia machista porque "un partido", en referencia a Vox, "no ha querido reconocer el término violencia de género".

María Navarro ha agradecido a Pilar Alegría que haya recriminado los calificativos de Rivarés. "Dice mucho de usted como persona". Acerca de la declaración institucional ha señalado que el alcalde ya dijo que "no era una buena noticia" que no se pudiera aprobar. "Ojalá la hubiera habido, pero como no fue posible el Gobierno presentó una para que fuera aceptada por todos los grupos". Finalmente, no se ha aceptado y, por ahora, no hay acuerdo para una declaración institucional.