El PSOE pide en el Ayuntamiento de Zaragoza una declaración institucional "contundente" contra la violencia de género para que se pronuncie Vox

El grupo municipal la presentará en la Junta de Portavoces de este lunes 25, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer La portavoz Pilar Alegría dice que Vox " usa el lenguaje para no querer llamar a las cosas por su nombre en un tema tan sensible" como la violencia de género Madrid no tendrá declaración institucional contra la violencia de género, por primera vez desde 2005, ante la negativa de Vox