El presidente de las Cortes de Aragón propone a Javier Lambán como candidato, pero sin fecha para el debate de investidura

Finalizó la ronda de contactos y, como era de prever, el nombre del candidato es el del presidente en funciones, Javier Lambán. Y eso es lo único que hay de momento, porque el presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, no ha puesto fecha para el debate de investidura, otra prueba patente de que el acuerdo con Podemos todavía está por escribir.

Los morados han sido, precisamente, los que han abierto esta segunda jornada de contactos. Y siguen estirando la cuerda, como también lo hacen en Madrid. “No vamos a aceptar vetos”, ha dicho la candidata morada, Maru Díaz, refiriéndose al hecho de que el PAR se niegue a compartir gobierno con ellos.

“Necesitamos un espacio para hacer política y políticas que llevar a cabo”, ha señalado Díaz, quien ha pedido que “no se tenga miedo a una formación con cinco diputados, que se respete su peso y que las negociaciones no están siendo sinceras y honestas”. Esperan, ha comentado, “propuestas concretas del PSOE y no ha habido ninguna. Queremos que nos expliquen qué papel tiene que jugar Podemos-Equo y no se ha respondido a eso”.

Javier Sada ha apuntado que, como ya hiciera para nombrar candidato, apurará los plazos “para no meter más presión de la debida en las negociaciones”. La fecha límite para evitar una repetición de elecciones son dos meses después de la constitución de la Mesa de las Cortes, es decir, el próximo 20 de agosto.