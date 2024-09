El colectivo ciclista, a la alcaldesa de Zaragoza: “En materia de transporte, en la ciudad no hay libertad de elección”

El colectivo ciclista ha hecho acto de presencia este jueves en el pleno de Zaragoza, en el que ha criticado ante la alcaldesa, la popular Natalia Chueca, la ordenanza de movilidad que obliga a estar asegurado para ir en bicicleta. Pedro Ruiz, de Pedalea, ha denunciado que en la ciudad “no hay libertad de elección” en materia de transporte porque el equipo de gobierno del PP “potencia al coche y a la moto mientras mete palos en las ruedas de las bicis”.

Su intervención ha venido de la mano de una moción presentada por Zaragoza en Común que buscaba “instar al Gobierno de Zaragoza a retirar la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil” para las bicicletas y “suspender la imposición de multas derivadas de ello”. La iniciativa ha decaído por los votos en contra del PP y Vox.

Ruiz, que ha hablado en “representación de Zaragoza Ciclista”, ha empezado explicado que la bicicleta no solo es su “elección de movilidad”, sino que se trata de una “herramienta de transformación de la ciudad”. “Sabemos que cuanto más gente se decida a pedalear y a dejar el coche o la moto en casa, Zaragoza será más segura, más limpia, más silenciosa y más vivible”, ha señalado. A continuación, ha valordo que el Ayuntamiento de Zaragoza “no lo está poniendo fácil”. Y ha puesto ejemplos de cómo las “políticas” del equipo de gobierno del PP castigan a los ciclistas, tanto “con el diseño viario y el urbanismo como con el espacio de aparcamiento, y ahora con la nueva ordenanza”.

“En Zaragoza hay ya un 37% más de plazas de parking para motos que para bicis y, sin embargo, su nueva ordenanza permite a las motos aparcar sobre la acera donde no tengan parking pero prohíbe lo mismo a la bici”, ha evidenciado el representante de Zaragoza Ciclista.

Respecto al seguro obligatorio, lo ha tachado de “medida improvisada e ilegal, sin competencias, que desincentiva o impide los usos esporádicos de la bici”. “¿Ustedes saben por qué navegan góndolas por Venecia? Porque se dan las condiciones. ¿Ustedes saben por qué no hay ciclistas en Paseo María Agustín? Porque no se dan las condiciones. Zaragoza no es más ciclista porque sus políticas torpedean el transporte activo y sostenible”, ha sentenciado.

La portavoz de ZEC, Elena Tomás, ha acusado al equipo de gobierno del PP de pretender “engordar el negocio de las aseguradoras”, aunque a continuación ha recordado que incluso el mismo Colegio de Mediadores de Seguros mostró sus dudas sobre la norma. “Necesitamos un Ayuntameiento comprometido con la sostenibilidad, con la salud pubica y con una ciudad habitable para todos y todas”, ha declarado.

Desde la bancada socialista, el edil José María Giral, ha apuntado que “Zaragoza se ha convertido en la única ciudad española y europea en la que para montar en bicicleta hay que contratar un seguro”. En su opinión, “es el mejor ejemplo de cómo puede afectar a nuestra vida cotidiana el color político de nuestros responsables públios”.

“Exigencia de su socio coyuntural”

Giral, a su vez, cree lo “más surrealista” es que el gobierno municipal no había “considerado” esta medida con anterioridad, sino que fue “una exigencia de su socio coyuntural”, en referencia a Vox. “Ahora inentar razonar algo que no pueden justificar, salvo que se les ponga la cara color verde Vox”, ha añadido el concejal del PSOE, para quien la medida tiene una enorme contestación social, traslada una imagen de Zaragoza poco acorde con lo que queremos que sea en 2030, climáticamente neutra“.

Por su parte, la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha valorado los efectos que según ella ya están teniendo las nuevas medidas: “Cada vez es más extraño ver a alguien sin casco gracias a una ordenanza que mejora la seguridad”. Ha acusado a la oposición de “mentir” y ha recordado al PSOE de introducir en 2012 -con el socialista Juan Alberto Belloch como alcalde- el seguro obligatorio en el servicio Bizi -está contratado a una empresa externa y se le obligó a ello-, cuatro años después de ponerlo en marcha. “Se hizo para proteger a los más vulnerables, y les felicito por ello”, ha señalado.

“Hay accidentes que no podemos evitar, pero sí podemos tomar medidas para hacerles frente”, ha afirmado Gaudes, antes de aludir a que “nadie está libre” de provocar un siniestro y que con el seguro se libra de “responder con su patrimonio”.