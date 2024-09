El vídeo viral sobre el seguro obligatorio para bicis en Zaragoza: “El Ayuntamiento hace el ridículo”

La polémica en torno a la nueva ordenanza de movilidad en Zaragoza continúa. La obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil para todo aquel que circule en bicicleta por la ciudad está teniendo una fuerte oposición por parte de los colectivos ciclistas, que consideran la medida “rídicula” y que recuerdan que el consistorio no tiene competencia para legislar sobre seguros de vehículos, ya que eso corresponde al Estado.

La oposición a esta normativa viene de los colectivos ciclistas y de las tiendas relacionadas con el mundo de la bicicleta. Una de ellas es Ciclofactoría, desde ahí han publicado un vídeo en el que Quico Gimeno expone que “Zaragoza es la única ciudad del mundo con un seguro obligatorio para bicicletas” y piden ayuda en la recaudación de fondos para llevar esta norma ante la justicia.

Gimeno ha explicado a este diario que el Ayuntamiento del PP, “obligado por Vox, porque sin ellos no puede gobernar, plantea cosas sin ningún tipo de sentido como la obligatoriedad de este seguro. Plantear algo así como si fueramos especiales, como si de repente hiciese falta algo que nunca ha hecho falta en ningún lugar del mundo, es rídiculo”.

El Ayuntamiento de Zaragoza sostiene que el seguro del hogar cubre, en la mayoría de los casos, el seguro de responsabilidad civil relativo a las bicicletas. Sin embargo, Gimeno asegura que “es mentira, lo hemos probado, hemos enseñado 20 polizas en las que unas no lo cobren y otras dejan de cubrirlo al ser obligatorio por ley. Cuando algo pasa a ser obligatorio las aseguradoras pasan a frotarse las manos como otra forma mas de tener ingresos”.

Denuncian también que el Ayuntamiento no tiene competencias en materia de seguros para vehículos, esto corresponde a la legislación estatal. Así lo reconoció el mismo consistorio ante una consulta hecha por el Justicia de Aragón. En dicha alegación, el Justicia de Aragón recoge que, por parte de la Jefatura de Servicio del Área de Movilidad Urbana se informa de que “el Ayuntamiento no tienen competencia en relación con los seguros de los vehículos y tras las alegaciones recibidas al Anteproyecto de Ordenanza de Movilidad Urbana de Zaragoza, la intención es la de modificar el texto eliminando toda referencia a la obligatoriedad del uso del seguro. No obstante, es una norma no aprobada y y la soberanía del Pleno del Ayuntamiento está por encima de este informe por lo que depediendo de la votación final se aprobará de una u otra forma”, según consta en el documento que el Justicia ha enviado al particular que realizó la reclamación y que ha sido proporcionado a este diario.

Además, Gimeno denuncia también otros “flecos” de la ordenanza respecto a los vehículos a motor, ya que las motos sí que podrán estacionar en las aceras pero las bicis no: “Imaginate un turista que viene, aparca la bici en una plaza en la que no hay aparcabicis y le pueden multar por eso y por no tener un seguro, se va a ir con una multa de 300 euros”.

Ante esta situación, desde los colectivos ciclistas han decidido acudir a los tribunales. Para ello, están llevando a cabo una campaña de recogida de fondos para hacer frente a los gastos del proceso que, según calcula Gimeno, serán de 5.000€ en primera instancia. “El ayuntamiento lo recurrirá y puede dmeorarse todo cuatro años, y en ese tiempo pueden pasar muchas cosas, que los de Vox quieran hacerlo en más ciudades proque son antibicis. Además, habrá que recurrir todas las multas que se pongan durante estos años”.