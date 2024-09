El Ayuntamiento de Zaragoza impone el seguro obligatorio a las bicicletas pese a reconocer que no tiene competencias para ello

Las organizaciones Zaragoza Ciclista, Bielas Salvajes y Colectivo Pedalea han anunciado su decisión de llevar a los tribunales varios artículos de la nueva Ordenanza de Movilidad de Zaragoza. Esta normativa, que entrará en vigor la próxima semana tras ser aprobada en verano, ha generado gran controversia, especialmente por la obligatoriedad de suscribir un seguro de responsabilidad civil para poder circular en bicicleta por el municipio, una medida que estas organizaciones consideran “sin precedentes en ninguna ciudad de España ni en Europa”. En realidad, esta obligariedad no la puede imponer el Ayuntamiento de Zaragoza, que no tiene competencia en la relación con los seguros de vehículos, tal y como admitió el propio Consistorio en una reclamación del Justicia de Aragón.

En dicha alegación, el Justicia de Aragón recoge que, por parte de la Jefatura de Servicio del Área de Movilidad Urbana se informa de que “el Ayuntamiento no tienen competencia en relación con los seguros de los vehículos y tras las alegaciones recibidas al Anteproyecto de Ordenanza de Movilidad Urbana de Zaragoza, la intención es la de modificar el texto eliminando toda referencia a la obligatoriedad del uso del seguro. No obstante, es una norma no aprobada y y la soberanía del Pleno del Ayuntamiento está por encima de este informe por lo que depediendo de la votación final se aprobará de una u otra forma”, según consta en el documento que el Justicia ha enviado al particular que realizó la reclamación y que ha sido proporcionado a este diario.

Los ayuntamientos no pueden exigir un seguro de responsabilidad civil obligatorio para las bicicletas ya que la competencia relativa al tráfico y a la seguridad vial recae en el Estado, según la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Esta ley establece el marco legal para la seguridad vial, pero no impone la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil para bicicletas, solo habla de vehículos a motor. Las organizaciones exponen que en España “la competencia en materia de seguros de circulación se aplica solo a nivel vehículos a motor y es estatal, a través de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor y no municipal”.

Las organizaciones denunciantes consideran que esta normativa “podría tener un efecto adverso inmediato, ya que tras la comprobación de varios contratos de seguros del hogar, que hasta ahora cubrían la responsabilidad civil en bicicleta, dejarán de ofrecer esta cobertura. Esto se debe a que dichas pólizas pueden excluir como cláusula de sus coberturas los seguros obligatorios, como los de vehículos a motor, armas, caza, perros peligrosos, y ahora, bicicletas en Zaragoza. Como resultado, decenas o cientos de miles de ciclistas de la ciudad podrían quedar sin cobertura hasta que suscriban un seguro específico”, exponen en una nota de prensa difundida a los medios de comunicación.

Argumentan también que la obligatoriedad e este seguro “no está justificada ni por la peligrosidad de la actividad ni por el número o gravedad de los daños causados, tal como establece en su preámbulo la Directiva europea de 2021, la legislación española con el proyecto de reforma de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor y un informe sobre la obligatoriedad de un seguro para las bicicletas y otros vehículos de movilidad personal encargado por la Red de Ciudades por la Bicicleta, a la cual pertenece el propio Ayuntamiento de Zaragoza”.

Además del seguro obligatorio, las entidades ciclistas también tomarán acciones para impugnar los artículos que prohíben amarrar bicicletas a elementos fijos de la calle en zonas sin aparcabicis o con estos saturados. Consideran que esta prohibición, “además de imposibilitar el aparcamiento seguro de bicicletas, supone una discriminación respecto a las motocicletas, a las cuales se les permite estacionar en las aceras, pese a ser un vehículo menos sostenible que la bicicleta”.