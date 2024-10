La ruptura con Vox y la negociación de las cuentas autonómicas marcan el primer debate del estado de Aragón de Azcón

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, abrirá este miércoles su primer debate del estado de la comunidad marcado por la ruptura de la coalición de gobierno con Vox y por las negociaciones para los presupuestos autonómicos, que siguen en el aire debido precisamente a que el PP se ha quedado en solitario. Los populares tratarán de llevar el debate al terreno de las grandes inversiones privadas que se han anunciado en los últimos meses, mientras que la oposición criticará los graves problemas en materia sanitaria que hay en el territorio o el fuerte aumento en gasto corriente y de personal en lo que llevamos de año.

Once meses duró la alianza de gobierno de Azcón con Vox desde que el 12 de agosto de 2023 tomaron posesión de sus cargos los consejeros de su primer gabinete hasta que los de Santiago Abascal la finiquitaron el pasado mes de julio por sus diferencias con el PP en el acogimiento de menores migrantes no acompañados. Una ruptura tras casi un año, no exento de polémicas como la derogación de la ley de memoria democrática, anulada después por el Tribunal Constitucional, que complica al presidente la acción de su Gobierno en lo que resta de legislatura por la minoría parlamentaria del PP y la necesidad de pactos constantes que dejan en el aire la aprobación de los próximos presupuestos.

Así las cosas, Azcón asegura que afronta el debate tras superar el 23% de cumplimiento de los compromisos adquiridos y plasmados en un Plan de Gobierno con 159 objetivos y 401 instrumentos en su primer año de mandato, en el que los aragoneses han visto cómo se han adoptado “medidas con efectos virtuosos, algunos inmediatos y otros de mirada larga”, como afirma en la comunicación enviada a las Cortes con motivo del debate del estado de la comunidad. En esa comunicación, el presidente destaca especialmente los logros económicos en este tiempo, en concreto los proyectos ya anunciados en Aragón por 25.000 millones, una cifra que este lunes creció hasta los 32.000 con los 7.500 millones que invertirá Blackstone en la puesta en marcha de un centro de datos en Calatorao (Zaragoza).

En todo caso, el presidente confía en que esa cuantía se eleve hasta los 35.000 millones si Stellantis confirma la instalación en su planta de Figueruelas de su gigafactoría de baterías.

Además del ámbito económico en el que está enfocado el ejecutivo, según Azcón, su gobierno ha cumplido “compromisos inexcusables”, como las rebajas de impuestos, en concreto del tramo autonómico del IRPF, la elevación del mínimo exento del impuesto de patrimonio y el inicio del trabajo para eliminar esta legislatura el impuesto de sucesiones y donaciones “hasta su mínimo legal”.

Las ayudas directas por la sequía, el Plan Aragón Más Vivienda, el “ambicioso” plan extraordinario de carreteras, el nuevo mapa concesional de transporte de viajeros o el reforzamiento de los servicios públicos, con la recuperación del servicio de transporte sanitario urgente en el medio rural, el incremento de los salarios de los profesores o con la agilización del servicio de valoración de la dependencia, son otros de los compromisos cumplidos que cita Azcón.

Denuncias por la situación sanitaria en el medio rural

Sin embargo, el debate llega con críticas por la situación de la sanidad en el medio rural por las plazas de médicos sin cubrir y coincide con el primer día de huelga parcial convocada por los sindicatos educativos STEA, CGT, CCOO y UGT para denunciar su descontento con los “recortes” que aseguran que ha aplicado el Gobierno de Aragón este curso.

Junto a esto, los grupos de la oposición atacarán al Ejecutivo de Azcón por un gasto corriente y de personal desbocado, en el pago de nóminas para sanitarios y profesores contrasta con las protestas por la falta de profesionales en ambos ámbitos, con hasta 300 millones más de lo presupuestado hasta septiembre, según evidencian los datos de la Intervención General publicados en el portal de Transparencia. Un dato que contrasta con la evolución de las inversiones, que caen casi un 22% respecto a las obligaciones reconocidas en el mismo periodo del año pasado.

La política nacional también centrará parte del discurso del presidente seis días después de su primera reunión bilateral en La Moncloa con Pedro Sánchez, en la que además de plantear demandas “justas” para los aragoneses, en financiación, inversiones o infraestructuras, tuvo como resultado un acuerdo para aumentar de 60 a 86 millones el Fondo de Inversiones de Teruel en los dos próximos años.

Además de ese encuentro, Azcón alude en la comunicación enviada a las Cortes a cuenta del debate del estado de la comunidad al recurso presentado contra la ley de amnistía y que ha pretendido “armar un frente común” con el resto de partidos para “defender los intereses de los aragoneses” en lo que a financiación autonómica se refiere.