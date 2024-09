El PSOE y ZEC exigen a la alcaldesa de Zaragoza que se disculpe por las declaraciones xenófobas de RedMadre

La oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza ha exigido este miércoles de manera tajante a la alcaldesa, la popular Natalia Chueca, que se disculpe por las declaraciones de carácter xenófobo vertidas por la responsable de RedMadre en dependencias municipales, y con la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, a su lado.

La portavoz socialista, Lola Ranera, ha lamentado las manifestaciones “xenófobas, intolerables e inadmisibles” de Rosa María Marquina con motivo de la firma de un convenio RedMadre. Un acuerdo dotado con 30.000 euros que se van a transferir a esta entidad antiabortista. “No podemos ser noticia nacional por estos temas que nos colocan como si Zaragoza fuera una ciudad racista y xenófoba”, ha lamentado Ranera.

Así, la portavoz socialista ha anunciado que presentará una moción para reprobar la actitud de la consejera en el próximo pleno. “Es inadmisible cómo ayer la consejera consintió que la presidenta de Red Madre ya no solo fuera en contra del convenio de 30.000 euros contra derechos reconocidos por el Tribunal Constitucional como es el aborto, sino que además consintiera unas declaraciones lamentables e inadmisibles que criminalizan a los niños inmigrantes. Ante esas barbaridades que incitan al odio y la xenofobia, es inadmisible que no le quitara el micrófono y que no explicara si había algo que explicar para censurar esas barbaridades”, ha señalado.

Ranera va a solicitar la retirada del convenio con Red Madre y ha anunciado la posibilidad de analizar cualquier acuerdo en el Ayuntamiento que ampare bajo su ejecución posibles sesgos antiabortistas o xenófobos, es decir, que vayan en contra de los derechos fundamentales.

Unas declaraciones que se dieron además en la Sala de Prensa del Ayuntamiento de Zaragoza, “con recursos materiales que pagan los ciudadanos con sus impuestos y sus esfuerzos”, ha recordado la portavoz socialista. Este lamentable capítulo, ha añadido, “viene por la deriva y lo peligroso que es cuando el PP gobierna con VOX y cuando se mete a la ultraderecha a las instituciones.

En la misma línea, el grupo municipal de Zaragoza en Común ha pedido al Gobierno municipal del PP que rechace y condene públicamente las declaraciones de la presidenta de Red Madre y que retire el convenio. El edil de la formación, Suso Domínguez, ha pedido a la consejera Orós que “enmiende estas vergonzosas afirmaciones, realizadas junto a ella en rueda de prensa, y retire el convenio con esta entidad xenófoba, racista y antiabortista, dotado con 30.000 euros de dinero público”.

Domínguez ha criticado que la presidenta de la entidad en rueda de prensa esparciera bulos “de claro corte xenófobo y racista, estableciendo una identificación directa entre el origen de los niños y niñas nacidas en nuestra ciudad, y la existencia de quinquis, pandilleros, guetos y delincuencia”.

Zaragoza en Común viene denunciando desde 2021, cuando se firmó el primer convenio con la entidad Red Madre, que estos tenían un corte totalmente ideológico y que “bajo la coartada de una supuesta atención a la mujer embarazada, lo que promueven son las tesis antiabortistas y contra la igualdad de las mujeres, propias de la ultraderecha”.