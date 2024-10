La Asociación de Periodistas de Aragón reclama que los informativos de Aragón TV sean “públicos”

La creación de un listado de medios de comunicación, la apuesta por dignificar a los corresponsales en el territorio, el impulso de la formación con otras entidades, la apuesta por contratar a graduados en Periodismo en las administraciones y entidades aragonesas, y la petición de solo convocar a ruedas de prensa y actos institucionales a medios que cuenten con periodistas acreditados son algunos de los temas que se han aprobado este sábado en la Asamblea General Extraordinaria de Periodistas de Aragón, a la que han acudido más de 50 profesionales.

También han recibido el apoyo de los asociados propuestas relativas a no financiar por parte de las instituciones públicas webs que difunden información sin contrastar y, en muchas ocasiones, falsa; establecer un protocolo para solicitar amparo profesional, e instar a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) para que sean “públicos” los servicios informativos.

El acto, que se ha celebrado en la sede de Periodistas de Aragón en Zaragoza, sirve para tener un diagnóstico de la situación y hacer propuestas que trasladar a las empresas de comunicación, a las direcciones de los medios, a las fuerzas políticas, a los agentes sociales, a las entidades públicas y privadas y, en definitiva, a toda la ciudadanía. También para plasmar las expectativas de los profesionales respecto a la labor de la Asociación y el Colegio, cuya junta directiva aspira a que resulten útiles para todos los periodistas.

Las Comisiones del Colegio de Periodistas han presentado sus informes y, además, algunos socios han compartido sus propuestas de resolución, iniciativas que se han sometido a debate y al voto de la Asamblea. Con aquellas que han sido aprobadas, se conforma la Declaración de Zaragoza, una especie de cuaderno de bitácora que involucre y represente a todos y todas las periodistas, y sirva para tomar decisiones en los próximos años.

Tal y como ha compartido la presidenta-decana de Periodistas de Aragón, Isabel Poncela, este es un momento de “clara pérdida de credibilidad” de la profesión, ya que “tenemos que enfrentarnos a los bulos y las mentiras que campan a sus anchas por las redes, a presiones políticas y económicas y a la polarización política que también nos alcanza”.

“Todo se une a los tradicionales problemas laborales de precariedad, bajos salarios o dificultades para conciliar”, ha indicado Poncela, quien ha remarcado la importancia de componer un “plan de acción” que mandate a la Junta de Periodistas de Aragón para luchar contra las “condiciones laborales leoninas, infradotadas y con altísima exigencia”.

Propuestas planteadas en la Asamblea

Entre las propuestas de Periodistas de Aragón, se ha destacado la apuesta por incluir la titulación de Periodismo para impartir Lengua Castellana y Literatura en Secundaria, FP y Bachillerato en centros públicos, el impulso de la asociación de jóvenes con un aumento de la formación y de los encuentros, y la puesta en marcha de talleres sobre alfabetización mediática para personas mayores en centros de la tercera edad de Zaragoza.

Ante las propuestas de la Comisión del Territorio, el Colegio y Asociación de Periodistas de Aragón han aprobado por unanimidad instar a todas las instituciones y entidades a convocar solo a ruedas de prensa y actos institucionales a medios de comunicación que tengan como objeto social la información y que cuenten con periodistas acreditados entre sus trabajadores. Además, se va a elaborar un listado de medios y se va a instar a las administraciones a no usar dinero público para contratar publicidad en medios que difunden información sin contrastar, de tal forma que se garantice la “supervivencia” de los medios de comunicación.

Del mismo modo, se va a hacer un llamamiento para mantener y fomentar la contratación de corresponsales en el territorio, así como revisar sus condiciones laborales y económicas para que sean “dignas, sostenibles y reales”.

A su vez, se ha solicitado garantizar la contratación de graduados o licenciados en Periodismo o Comunicación en las administraciones y entidades aragonesas, de forma “estable” y a través de procesos de selección “objetivos y públicos”. En estos tribunales de selección, se deberá contar con algún periodista entre sus miembros para aportar su visión profesional y, en el caso de que las entidades necesiten periodistas para trabajos concretos, la APA pondrá a disposición su bolsa de empleo.

También se ha debatido sobre la petición a los jefes de prensa y directores de medios de comunicación a ser puntuales, a especificar los motivos y asuntos de todas las convocatorias de ruedas de prensa y a llevarlas a cabo con “capacidad de reacción y tiempo”.

Asimismo, desde la Junta de Periodistas de Aragón se va a instar a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) a que se adapte a la realidad audiovisual, elimine todo tipo de censura, adjudique contratos con condiciones “dignas” y que los servicios informativos sean “públicos” y formen parte de la propia Corporación.

Respecto al Comité de Desarrollo Profesional, se ha aprobado que Periodistas de Aragón sea un lugar de referencia para la formación continua, lleve a cabo encuestas periódicas para conocer los intereses concretos de sus asociados y se impulse la formación con otras entidades.

Por otro lado, el Comité Senior y Jubilados ha propuesto el desarrollo de cursos presenciales sobre redes sociales y la posibilidad de que estos veteranos puedan impartir charlas o talleres sobre su visión del periodismo a personas ajenas a la profesión o relacionados con la Universidad de la Experiencia.

“Abrir y mantener” el debate sobre la necesidad de apostar por la información rigurosa y contrastada

Esta Junta Directiva, siguiendo la estela de la FAPE, se ha comprometido a difundir el reglamento europeo sobre medios de comunicación y ha considerado necesario “abrir y mantener” el debate sobre la necesidad de apostar por la información rigurosa y contrastada, así como solicitar a las instituciones públicas aragonesas que apoyen a los medios que la practiquen. En este sentido, ha pedido a estas mismas instituciones que no respalden financieramente a publicaciones que, en ocasiones, no se elaboran desde Aragón, no ofrecen información relacionada con la comunidad autónoma y presentan noticias poco rigurosas y sin contrastar.

La Asamblea también ha aprobado que para solicitar amparo sea obligatorio ser socio de Periodistas de Aragón y hacer la petición formalmente por escrito. Al mismo tiempo, en caso de despedidos, no se atenderán peticiones de personal de confianza o cargos de libre designación ni tampoco de aquellos que no tengan que ver con el periodismo o la comunicación.

A fin de que todos sus miembros tengan tiempo para recibir, valorar la información en cada caso y deliberar, la Junta Directiva tendrá un plazo mínimo de 24 horas para pronunciarse para “evitar las presiones de todo tipo y las exigencias de pronunciadamente inmediato con la consiguiente falta de contexto y contraste de información”. Si algún miembro de la junta tiene algún tipo de vinculación, podrá solicitar mantenerse al margen de las deliberaciones.

En los próximos días, la Asociación y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón realizará una presentación pública de la Declaración de Zaragoza, como síntesis de las propuestas aprobadas y hoja de ruta de la entidad profesional para los años venideros.