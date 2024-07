La familia de Joaquín Costa denuncia que la Diputación de Huesca incumple el proyecto para hacer una casa museo en Graus

En abril de 2023 se hizo pública la venta de la casa donde vivió y murió Joaquín Costa en Graus a la Diputación Provincial de Huesca (DPH) por 207.000 euros a repartir entre los cinco propietarios del inmueble. Esta venta se iba a escriturar en diciembre de ese mismo año, según el compromiso de Miguel Gracia, presidente de la DPH en ese momento. Sin embargo, las elecciones de mayo de 2023 le arrebataron la institucion al PSOE y esta pasó a manos del PP, con Isaac Claver a la cabeza.

Según explica Adriana Ausset, una de las copropietarias de la casa de Joaquín Costa en Graus y descendiente del pensador, en septiembre de puso en contacto con la nueva junta y, desde entonces, no ha tenido una respuesta clara por parte de la institución. Ausset denuncia que la DPH le “da largas” respecto a la intención de llevar a cabo el proyecto. “Hemos enviado instancias a través de la sede electrónica pidiendo saber cuando se va a escriturar, pidiendo el expediente, que tenemos derecho, pero o no contestan o vienen a decir que la intención es sí pero no te dicen cuando. Vienen a decir que sí pero no”, denuncia.

Desde la DPH aseguran que “los nuevos responsables políticos están pendientes de visitar el inmueble para valorar su estado, distribución y posibles aplicaciones”, reconocen que la familia planteó una videollamada pero que “el interés que urge es visitar el edificio”. No aseguran en ningún momento que haya interés por llevar a cabo el proyecto, y sostienen que, por el momento, solo “hay interés en ver el edificio para valorar”.

Ausset explica que esa videollamada se propuso ante la llamada de Claver en diciembre “de un día para otro” para acudir a Graus a ver la vivienda, “somos cinco personas que vivimos lejos y tenemos que organizarnos con trabajo y familia, si nos hacen ir de un día para otro yo espero que sea para concretar plazos y escriturar, no para conocernos. Le dije que nos citase otro día pero no hemos vuelto a saber nada. Luego les envié una instancia diciendo que solo iríamos a Graus para escriturar”.

La familia asegura que van a interponer acciones legales contra la DPH, “que es quien adquirió el compromiso”. “Me parece una falta de respeto no solo hacia los copropietarios, sino también a Graus y a la provincia. Y sobre todo hacía la figura de Costa, que sigue sin tener su casa museo en su pueblo donde vivió y murió 33 de sus 65 años. Me parece una falta de compromiso y sobre todo las formas en las que se me han quitado de encima, no me envían nada, no me dicen fechas. Sé que el expediente se inició pero no sé en qué estado está porque lo he pedido por la sede electrónica y no me lo envían”, expone Ausset.

Joaquín Costa y su legado

Joaquín Costa nació en Monzón el 14 de septiembre de 1846 y es considerado una figura central del regeneracionismo, político, jurista y un pionero en España de las ciencias sociales. En los últimos años se están llevando a cabo iniciativas para preservar su legado, tales como la apertura del Espacio Costa en Huesca y la recopilación de sus documentos y biblioteca en el Archivo Provincial de Huesca. Sin embargo, la familia denuncia que todavía no se haya materializado el proyecto de una casa museo en honor a Costa en Graus.

Cuenta Ausset que, durante toda su vida, ha visto a su padre y su abuelo tratar de conseguir una casa museo para Joaquín Costa en Graus y la adquisición de su archivo por parte de una institución como forma de preservar el legado. Lo segundo se consiguió en 2021, cuando el Ministerio de Cultura compró el archivo y se comprometió a depositarlo en el Archivo Histórico de Huesca.

El Archivo Provincial de Huesca contiene todos los archivos y biblioteca de uno de los intelectuales más destacado de la historia contemporánea de nuestro país. Este conjunto documental procede del despacho que ocupó en la localidad oscense de Graus durante los últimos años de su vida. Está formado por 123 cajas normalizadas que constituyen una parte importante de lo que en su momento fue el archivo personal de Joaquín Costa. Junto con el archivo, se conserva también su biblioteca personal, que se estima que contiene aproximadamente quinientas monografías de la época, además de una colección de prensa histórica que conservaba.