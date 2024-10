La inteligencia artificial, la deontología y la comunicación de crisis, a debate en el 26º Congreso de Periodismo de Huesca

El 13 y 14 de marzo de 2025 Huesca volverá a convertirse, por vigésimosexta vez, en el epicentro del debate sobre el Peridismo en España. Estas son las fechas de la próxima edición del Congreso de Periodismo de Huesca, que esta tarde ha presentado su cartel y algunas de sus novedades. Una de ellas, el relevo en su dirección. Fernando García Mongay, tras 25 ediciones al frente del Congreso, pasa el testigo a Livia Álvarez.

La presidenta-decana de la Asociación y Colegio de Periodistas de Aragón, Isabel Poncela, ha querido “agradecer especialmente el trabajo de Fernando García Mongay, el impulsor y alma del Congreso, por este tiempo en el que ha invertido su tiempo y puesto su ilusión en este sueño compartido por toda la profesión”. Isabel Poncela ha añadido que “Huesca lleva acogiendo un cuarto de siglo este Congreso y pretendemos que siga haciéndolo, que durante dos días de marzo la ciudad siga acogiendo debates sobre esta profesión que en este tiempo ha cambiado tanto pero que en esencia tiene que ser la misma”. La presidenta-decana ha aprovechado la oportunidad para “agradecer la colaboración de las instituciones que nos ayudan a que esté proyecto salga adelante”, ante la presencia de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y el diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Huesca, Carlos Sampériz, en representación de dos de las entidades que patrocinan este evento.

La primera edil oscense ha agradecido a Fernando García Mongay la dedicación que ha tenido al Congreso durante 25 años y ha mostrado su confianza en la capacidad de Livia Álvarez para asumir su dirección. Lorena Orduna ha querido destacar en su intervención el compromiso del Ayuntamiento, que “apoya sin distinción de partidos a un Congreso que ha situado Huesca en el mapa, no sólo la ciudad sino la provincia”. La alcaldesa también ha felicitado al autor del cartel por su diseño.

El diputado de Cultura de DPH, Carlos Sampériz, ha agradecido la dedicación de Fernado García Mongay durante 25 años al Congreso, al que ha calificado de “pionero” y ha reconocido lo acertado de su propuesta: “El tiempo le daba la razón. Tanto es así que con los años el Congreso perdió, porque ya no era necesario, ese apellido de `digital´”, ha recordado el diputado. “Y cuidado que algún día no pierda también el apellido de Huesca”, ha advertido Sampériz. Aclarando a continuación: “y no lo digo porque el Congreso se vaya a ir de esta ciudad, sino porque cuando se habla de `Congreso de Periodismo´, todo el mundo sabe ya que estamos hablando de Huesca”; destacando que ya se ha convertido en “referente nacional e incluso internacional si miramos a Sudamérica”.

El director de las primeras 25 ediciones del Congreso de Periodismo de Huesca ha afirmado que “era el momento de realizar una transición hacia una nueva dirección”. Y ha añadido que “el Congreso no es Fernando, o Mongay, No es ninguno de los dos. El Congreso es un equipo. Un equipazo”, García Mongay ha agradecido a la Asociación de Periodistas de Aragón la confianza depositada en él durante estos años, así como a las instituciones y patrocinadores que han confiado en el evento. Agradecimiento que ha extendido al equipo del Congreso, añadiendo que “sin todos ellos no hubiera sido posible”. Por último, Fernando García Mongay ha confirmado que seguirá vinculado al mismo aunque no sea ejerciendo la dirección.

Junto a la fecha, hoy se ha desvelado cual será la imagen de la 26º edición del Congreso de Periodismo de Huesca, que en esta ocasión es obra del artista gráfico Carlos Pérez XCAR Malavida. El mismo ha explicado durante la presentación lo que deseaba plasmar con este cartel: “uno de los principales problemas a los que se enfrentan hoy los periodistas y, en general, cualquier persona que trabaje conectada al mundo: la incertidumbre laboral”. Concretamente, “cómo nos amenazan las nuevas tecnologías y en concreto la Inteligencia Artificial, respecto a la merma de puestos de trabajo, incluso entre los creativos”. XCAR Malavida también ha querido reflexionar con esta imagen sobre los aspectos positivos que el uso de las nuevas tecnologías puede tener “y que pueden suplir las carencias que tenemos los seres humanos. En concreto, utilizar la IA para detectar la presencia de bulos y fake news”. Por último, ha apelado a la necesidad de que exista una regulación que proteja a los trabajadores, tanto de los medios de comunicación como de su propio colectivo de artistas y creativos.

Temas de la 26ª edición del Congreso de Periodismo de Huesca

La nueva directora del Congreso de Periodismo de Huesca ha desvelado algunos de los temas que se pondrán sobre la mesa en su vigésimosexta edición. Así, expertos en tecnología y medios explorarán cómo las herramientas de IA están transformando la recopilación de datos, la elaboración de noticias y la personalización del contenido. “Este debate no solo planteará los riesgos como la difusión de información errónea y la automatización de puestos de trabajo en redacciones, sino también las oportunidades que la IA ofrece para optimizar procesos y verificar información, combatiendo las mismas fake news que contribuye a generar”, ha argumentado Livia Álvarez.

El segundo de los temas avanzados durante la presentación ha sido la deontología profesional “en un entorno mediático en constante cambio, con una sobreabundancia de información y desinformación generada a cada momento, -explicaba Álvarez- se vuelve imprescindible discutir sobre principios éticos que deben guiar a los periodistas en su labor, como verificar y contrastar fuentes, por ejemplo, algo que cada vez es más difícil, entre otros motivos, porque las redacciones están absolutamente mermadas, sobrecargadas de trabajo y no pueden afrontar una agenda informativa ya de por sí saturada”.

Entre otros temas, el Congreso también expondrá la comunicación en situaciones de emergencia, un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años debido a crisis sanitarias, desastres naturales y conflictos bélicos. “Compartiremos experiencias sobre cómo los medios pueden desempeñar un papel crucial en la difusión de información vital durante estas crisis, así como la importancia de una comunicación clara y efectiva para salvar vidas. Se enfatizará la necesidad de formación especializada para los periodistas que cubren emergencias, destacando la colaboración entre medios, organizaciones e instituciones para garantizar que la información llegue a quienes más la necesitan en momentos críticos”, ha indicado la directora.

La 26ª edición del Congreso de Periodismo de Huesca está patrocinada por el Gobierno de Aragón, la Diputación de Huesca, el Ayuntamiento de Huesca y Telefónica.