Los memorialistas de Aragón denuncian la “parálisis” de la Ley de Memoria Democrática estatal

Dos años después de la puesta en marcha de la Ley de Memoria Democrática por parte del Gobierno de España, la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón (PAMA) ha publicado un comunicado reclamando que se continúe desarrollando la ley nacional, en un momento, han dicho, de “parálisis por la falta de presupuestos y la ofensiva de la ultraderecha”.

La plataforma ha criticado que el desarrollo de la normativa desde 2022 se vio truncado por la celebración de elecciones anticipadas al año siguiente y que gran parte de las cuestiones que propone esta ley no han podido llevarse a cabo por no haberse aprobado los presupuestos de 2024, debido a que “tienen que ver con los necesarios recursos económicos y humanos”, han asegurado.

“Esta ley sigue sin saldar la deuda democrática que este país tiene con las víctimas del franquismo, sin asegurar el conocimiento de lo sucedido y sin que las administraciones públicas asuman la localización, exhumación, identificación y dignificación de las miles de víctimas asesinadas”, han lamentado, aunque han considerado que la normativa supone “un avance” con respecto a la del 2007, aprobada por el gobierno de Zapatero.

PAMA ha expresado su preocupación por que esta ley se paralice como sucedió con la antes mencionada, por lo que exige un “desarrollo y aplicación inmediata”. Entre otras, cita a la Iglesia Católica, para la que solicita una condena “por el apoyo al golpe de Estado” y su “justificación moral”, y reclama la eliminación de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, por impedir, han expresado, “la investigación de muchos de los crímenes cometidos”.

La plataforma también ha cargado contra el Plan de Concordia del ejecutivo aragonés y de otros gobiernos regionales, que dicen que suponen una “negación del franquismo”. Vox, apoyado por el PP, en palabras de PAMA, busca un “revisionismo” de la dictadura y un “blanqueo” de este régimen.

“La derecha reaccionaria de siempre, con el añadido de la ultraderecha, no quiere condenar el franquismo, no quiere que se sepa la verdad y no quiere que se haga justicia y se devuelva la dignidad a las víctimas”, han aseverado los memorialistas, al tiempo que han pedido mayor acción al Gobierno de España para que “se acabe con esa horrible división de víctimas” que carecen de “reconocimiento ni homenaje”.