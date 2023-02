Muere un matrimonio en el incendio de su vivienda en Cabañas de Ebro (Zaragoza)

Un matrimonio de sexagenarios ha fallecido este sábado en el incendio de una vivienda en el municipio zaragozano de Cabañas de Ebro. Los cuerpos se han hallado calcinados en la planta baja del inmueble y todavía se desconocen las causas que han podido originar el fuego. En torno a las 7.00 horas de este sábado se ha alertado de un incendio en una vivienda habitada de la localidad zaragozana de Cabañas de Ebro, por lo que una patrulla ciudadana de la Guardia Civil de Ejea de los Caballeros se ha desplazado al lugar del suceso.

Los supuestos moradores de la vivienda no contestaban a las llamadas telefónicas de familiares y su vehículo de uso habitual estaba en la puerta, según han indicado desde la Benemérita.

Bomberos de la Diputación de Zaragoza de los parques de Tauste, Ejea de los Caballeros y Tarazona han trabajado en la extinción del incendio, que se ha prolongado durante unas dos horas debido a su avanzado estado de desarrollo.

Después, han logrado acceder al interior de la vivienda, que consta de dos plantas, y a las 9.00 horas han hallado los cuerpos sin vida y prácticamente calcinados de dos personas, de 60 y 62 años de edad, en la planta baja. Por tanto, se ha activado el protocolo judicial por fallecidos, dando cuenta al Juzgado de Guardia de Zaragoza.

La casa ha quedado totalmente destruida por las llamas y buena parte de la cubierta y del forjado se ha hundido, lo que ha complicado la labor de los bomberos. Todavía se trabaja en apagar el incendio, del que se desconoce el origen, según han indicado desde la DPZ.

Además de las dotaciones de bomberos de la institución provincial, han intervenido patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de Ejea de los Caballeros, Pedrola y el Equipo Territorial de Policía Judicial de Casetas.

El alcalde de Cabañas de Ebro, Pedro Sanz, ha lamentado el suceso ocurrido en el municipio, un incendio en una vivienda que se ha cobrado la vida de dos vecinos, un matrimonio de 62 y 60 años. Ha apuntado: “Eran dos personas muy conocidas, porque este es un pueblo pequeño”.

En declaraciones a Europa Press, Pedro Sanz ha confirmado que al tratarse de un municipio de entorno a unos 500 habitantes, los dos fallecidos “eran muy conocidos”. Asimismo, ha explicado que en Cabañas de Ebro residen algunos de sus familiares, entre ellos una hija del matrimonio, primos y la madre del varón.

Sanz ha indicado que desde las 7.00 horas permanece en las inmediaciones de la vivienda incendiada, donde todavía continúan también efectivos de bomberos y otros cuerpos de seguridad. “Parece que no hay más inmuebles afectados por las llamas, pero no nos han comunicado nada más porque no han terminado los trabajos”, ha apostillado el regidor municipal.