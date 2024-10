El ‘subidón’ de las actividades deportivas en el Alto Gállego: el mismo servicio cuesta un 50% más

Los vecinos de la comarca del Alto Gállego, en la provincia de Huesca, deberán pagar sensiblemente más si quieren practicar deporte. Los precios públicos decretados por el servicio comarcal para las actividades destinadas, sobre todo, a niños y mayores han sufrido para este curso unos aumentos de entre el 40% y el 60%. Con las inscripciones ya cerradas, varios de ellos no han podido acceder a unas prácticas de las que de otra manera resulta complicado disfrutar en una zona con unos 14.000 habitantes, a unos 45 o 60 minutos de la capital oscense y con Panticosa y Biescas como núcleos de población más grandes.

Las actividades ofertadas por el área de Deportes de la Comarca del Alto Gállego son variadas: desde la escuela de psicomotricidad a cursos de natación adaptados a distintos niveles, fitness, atletismo o iniciación a los hipopresivos. De una campaña a otra, los incrementos en los costes han sido evidentes.

Por ejemplo, la psicomotricidad tenía precios distintos en función de que se realizase en Biescas o Panticosa. Los precios podían oscilar en el primer caso entre los 24 y 27 euros para el periodo comprendido entre octubre y diciembre del curso 23-24. Ahora se pagarán 45 euros en los dos primeros trimestres y 36 en el tercero, sin distinción de si se celebra en una localidad u otra.

La comparación entre las tablas de precios de las dos campañas confirma estas subidas que denuncian algunos vecinos. La suma de deportes dentro de un mismo grupo con atletismo, baloncesto, hockey, patines, raquetas y BTT ha pasado de costar 27 euros por trimestre a 49,50. La gimnasia de mantenimiento, de 45 euros a 75. Los cursos de natación para adultos, de 32 euros a 60.

La tónica se mantiene en el resto de actividades planteadas por la Comarca del Ato Gállego, cuyo alcance al margen de Panticosa y Biescas llega a otras poblaciones más afectadas por la despoblación y los problemas inherentes al Aragón rural: Sallent, Yebra de Basa, Escarrilla, Hostal de Ipiés, Javierrelatre, Larrés, Senegüé o Yésero. Ninguna de ellas supera los 200 habitantes censados, aunque su población se puede multiplicar por varias cifras durante los periodos vacacionales de verano e invierno.

Fuentes de la comarca del Alto Gállego señalan que esta subida está “justificada”, aunque entienden el malestar vecinal. Se debe, según estas fuentes, a que este curso se ha optado por una revisión al alza de los precios “después de varios años en los que no se había llevado a cabo” y, por tanto, de “precios congelados”. El motivo se halla en que la suma de las actividades escolares que abarca todo el curso presentaba números rojos, un déficit que había llegado a los 57.000 euros y que se quieren rebajar por debajo de los 40.000 sin menoscabo de otro tipo de servicios que ofrece la Comarca y que “de otro modo se verían amenazados”.

Los vecinos se han encontrado estos incrementos “por sorpresa”, como señala Javier Calvo, que cuenta con una segunda residencia en Panticosa en la que pasa “buena parte del año”: “Tengo dos hijos pequeños, de 4 y 7 años, y nos hemos tenido que buscar la vida con otras alternativa”, lamenta. Una situación “a todas luces excesiva”, cuando “además es sabido que muchos se pueden mover a Sabiñánigo o a Jaca pero otros muchos, sobre todo las personas de más edad y con menos posibilidades, lo van a tener muy difícil”.

Otro afectado es el biesquense Pedro Ramiro, quien más allá de la situación personal recuerda que “si en invierno tenemos el esquí, parece que las instituciones no quieren mirar mucho más allá del deporte estacional y que, sobre todo, no cuidan a la gente que reside aquí los doce meses del año”. “La comarca debería tener más cuidado con estas cosas y, sobre todo, presentar un número suficiente de alternativas, que tenga sentido para todos los bolsillos y no nos obligue a hacer demasiados kilómetros”.

El PP preside la Comarca en coalición con el PAR, y el pasado mes de julio el PSOE ya puso sobre la mesa los incrementos de precios en varios servicios con la finalidad de “cubrir costes”, como destacó la portavoz socialista, Lorena Cajal. “En materia deportiva se modifica el coste en un 50% adicional este año con el objetivo de subirlo otro 25% en 2025 y al siguiente otro 25% y con la justificación, dicen, de cubrir el coste del servicio”, apuntaba. “Lo único que podemos pensar es que los incrementos en estos servicios es para pagarle el sueldo a la vicepresidenta (Nuria Pargada)”, añadió.