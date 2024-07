Absuelven a un comisario de Asturias que acusó a un mando intermedio de falsear informes para expedientar a agentes

El exjefe de la Policía Local del concejo asturiano de Siero, José Manuel Fernández Rodríguez, ha sido absuelto del delito de injurias graves y de calumnias con publicidad que le imputaba el jefe accidental del cuerpo policial, Fidel Fernández Fernández.

Aunque no llegó a decir su nombre públicamente, el jefe accidental se sintió aludido cuando el comisario realizó unas declaraciones en una rueda de prensa, celebrada en octubre de 2021, donde afirmaba que “un mando intermedio” mentía y realizaba informes falsos para que se procediera a “abrir expedientes disciplinarios a agentes y mandos”.

En estas declaraciones, el comisario llegaba a acusar a ese “mando intermedio” de no importarle mentir “con el fin de agradar y así buscar beneficios personales”.

La supuesta 'trama'

José Manuel Fernández dijo también en ese encuentro con los periodistas que ese mismo mando ya había mentido previamente a su llegada como comisario para encartar a su predecesor y a otros subinspectores “en una supuesta trama organizada de prebendas, horas extras injustificadas, cuadrantes a la carta, e incluso un boicot a la llegada de los Reyes Magos”.

El jefe accidental se personó como acusación particular en el procedimiento y solicitó que el comisario abonara una multa de 3.600 euros y le pagara una indemnización de 2.000 euros, así como 18.070 euros por las visitas que se realizaron en Youtube por la difusión de la rueda de prensa.

Informes “falsos”

La titular del Juzgado de lo Penal 2 de Oviedo, María Elena González Álvarez, asegura en la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, que ha quedado acreditado que el acusado realizó estas declaraciones que, en aquella fecha, “se referían a Fidel Fernández Fernández” que en ese momento era Jefe de la Policía Local de Siero.

Un hecho que, según expone, “era sobradamente conocido” por los componentes de la Policía Local de Siero, por los miembros del Ayuntamiento y por los periodistas que estuvieron presentes en la rueda de prensa, pero la sentencia matiza que este hecho no era necesariamente conocido “por la ciudadanía”.

Por el contrario, lo que no quedó acreditado es que, con estas palabras, José Manuel Fernández “haya imputado un delito a Fidel Fernández Fernández y que además haya actuado con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”, añade la sentencia.

Apertura de expedientes

La magistrada subraya que lo que el comisario puso de manifiesto con estas declaraciones fue el hecho de que el 4 de octubre de 2021 el entonces jefe de la Policía Local de Siero “había llegado a mentir en sus informes para abrir expedientes disciplinarios a otros miembros de la Policía Local de Siero o en definitiva para perjudicarles”.

En su resolución, reconoce que si bien “era evidente” tanto en la Policía Local, el Ayuntamiento e incluso entre los periodistas “a qué persona venían referidas” estas afirmaciones, lo cierto es que el exjefe policial “no realizó una imputación a una persona concreta, individualizada de modo tal que no diera lugar a dudas de la filiación de la persona destinataria de tales declaraciones”.

Posible comisión delictiva

No obvia tampoco que pudiera entenderse que el comisario imputó a ese mando intermedio la comisión de un delito de falsedad documental, al referirse a la acción de “mentir en los informes” y de “realizar informes falsos”.

No obstante, para la magistrada tal imputación no se le puede atribuir ya que para que sea constitutiva de un delito de calumnia, del que era acusado, “ha de ser realizada -explica- con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad, circunstancia que no concurre en absoluto”, añade.

La magistrada dictó una sentencia absolutoria y contra la misma no llegó a interponerse recurso alguno, por lo que una vez transcurrido el tiempo legal, se ha declarado su firmeza.

A través de un auto, dictado el pasado 15 de julio, la magistrada ha declarado la procedencia del archivo de actuaciones.

Un cuerpo policial dividido

La Policía Local de Siero ha vivido grandes tensiones en medio de una fuerte convulsión interna. El absentismo laboral llegó a rondar el 33 por ciento de la plantilla. Este porcentaje tan elevado de bajas médicas responde, en la mayoría de los casos, a problemas psicológicos y de salud derivados de denuncias de acoso.

Los representantes del Sindicato Independiente de Policía Local de Asturias (SIPLA) y de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) están claramente enfrentados y se han registrado varios episodios de denuncias cruzadas.

Esta 'batalla interna' fue uno de los alegatos a los que se acogió el jefe accidental de la Policía Local, Fidel Fernández Fernández, en el juicio por acoso que se siguió contra él el pasado mes de marzo ante el mismo Juzgado de lo Penal 2 de Oviedo.

El pasado 3 de abril se hacía pública la sentencia. La magistrada no dio credibilidad a su versión y le imponía una pena de un año y seis meses de prisión y la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión durante el tiempo de la condena por su responsabilidad en un delito contra la integridad moral.

Con esta sentencia absolutoria del comisario José Manuel Fernández se escribe otro capítulo que pone de nuevo en el punto de mira la difícil situación laboral que se da en el seno de la Policía Local de Siero, el cuarto municipio de Asturias.