Arcelor plantea un ERTE para 7.000 trabajadores, en cinco de los siete centros que tiene en España

Arcelor Mittal ha planteado este viernes un Expediente de Regulación Temporal de Empleo que afectará a unos 7.000 trabajadores, las plantillas que la multinacional tiene en el clúster de Asturias. Esto incluye las factorías asturianas y a las plantillas de Etxebarri, Sagunto y Lesaka.

Esta medida, que la empresa se abre a mejorar durante las negociaciones que siguen abiertas, se toma tras el incendio que el pasado miércoles se produjo en el crisol del horno alto A de la factoría gijonesa de Veriña. Un incendio que paraliza no sólo la producción en Gijón si no también, en buena medida, en la planta de Avilés, y afecta a la actividad de las otras fábricas del grupo.

Aún no se han valorado los daños del incendio y la compañía asegura que no tendrá los informes definitivos hasta dentro de un par de semanas. El ERTE de fuerza mayor no necesita de acuerdo sindical para ser aprobado. El último, que la multinacional aplicó durante la pandemia fue recurrido y rechazado por los tribunales.