Un centenar de expertos internacionales se reunirán en el HUCA para hablar de cirugía aórtica compleja

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) acogerá el Complex Aorta Symposium Oviedo (CASO 2024), una de las citas científicas de mayor nivel europeo en el campo de la cirugía vascular y cardíaca. Durante dos días, un centenar de expertos nacionales e internacionales de más de 50 prestigiosos centros de Europa, Estados Unidos y China abordarán el manejo de la patología aórtica compleja.

La cita, que se celebrará jueves y viernes, servirá para la puesta al día en innovación, práctica clínica, conocimiento y uso de las últimas tecnologías y dispositivos para garantizar el acceso a los mejores medios y resultados de pacientes con problemas complejos en la aorta.

La larga experiencia del HUCA en el tratamiento endovascular del arco aórtico, que incluye el uso de prótesis personalizadas, así como los buenos resultados de los servicios de Cirugía Vascular y Cirugía Cardiaca, han sido determinantes para la elección del centro asturiano como sede del congreso.

El Servicio de Cirugía Vascular es un referente nacional que recibe pacientes de otros centros del país, tanto para procedimientos de cirugía aórtica compleja abierta como para tratamiento endovascular del arco aórtico.

El HUCA fue pionero hace dos años en la implantación de un arco aórtico completo, un dispositivo de triple rama que se diseña y se fabrica a medida para cada paciente y permite el riego sanguíneo del cerebro y de los miembros superiores cuando se produce un aneurisma o una disección aórtica.

Previamente, en 2017, el hospital fue el primero del país en implantar las endoprótesis con ramas de arco aórtico personalizadas, en las que se usa la impresión de prótesis en 3D. Actualmente ya se realizan en algunos de los principales centros de España.

La coordinación del simposio correrá a cargo de los doctores Manuel Alonso, jefe del Servicio de Cirugía Vascular, y Jacobo Silva, jefe del Servicio de Cirugía Cardiaca. Ademas, habrá siete paneles de debate y más de medio centenar de ponencias sobre la aorta, desde la imagen diagnóstica y los avances tecnológicos, hasta la preparación preoperatoria y los cuidados postoperatorios.

La patología de la aorta compleja es grave. Aunque no es muy frecuente, su prevalencia va en aumento por el envejecimiento de la población. Sin embargo, dos procesos con alta mortalidad cuando se manifiesta de forma súbita: el síndrome aórtico y la disección aórtica, afectan a un subgrupo de pacientes más jóvenes.

Se estima una incidencia aproximada de tres casos por 100.000 habitantes por año para la disección aórtica aguda y de seis para aneurismas toracoabdominales.

“Para el tratamiento de estas patologías es preciso disponer de una dotación tecnológica moderna y compleja. Para hacerlo con garantías, tenemos que contar con un amplio dispositivo humano con formación en técnicas muy avanzadas, tanto en cirugía abierta como endovascular, en todos los pasos del proceso. La única forma de poder hacerse cargo del tratamiento global implica la coordinación y colaboración multidisciplinar con el objetivo de la excelencia”, ha explicado Manuel Alonso.

“La cirugía abierta sigue siendo el tratamiento de elección para la resolución de la patología del arco aórtico; solo en casos de alto riesgo se pueden emplear otras opciones. Sin embargo, se ha avanzado mucho en técnicas menos invasivas. El avance más importante es la utilización de procedimientos híbridos (cirugía más endoprótesis en el mismo acto quirúrgico), que simplifican la intervención, la protección cerebral y de otros órganos, así como el manejo postoperatorio. Con estos cambios, hemos mejorado mucho los resultados hoy en día”, ha detallado Jacobo Silva.

En la jornada participarán especialistas de hospitales y universidades como Karolinska University Hospital (Suecia), University and ASST Spedali Civili Hospital of Brescia (Italia) St. Mary´s Hospital de Londres (Reino Unido), University Clinical Center of Serbia, University Heart Center Hamburg-Eppendorf (Alemania), Hôpital Marie Lannelongue (Francia), Umberto I Mauriziano Hospital de Turín (Italia), Keck Medical Center, University of Southern California (Estados Unidos) Maastricht University Medical Center (Países Bajos), Munich Aortic Center (Alemania), entre otros.

Entre los centros españoles, destaca la participación del Hospital Clínic de Barcelona, el Hospital Universitario Vall d´Hebron (Barcelona), el Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla), el Hospital Universitario La Fe (Valencia), el Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid), el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Cantabria).

El gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Aquilino Alonso, inaugurará el encuentro que, en su cuarta edición, se ha convertido en el congreso de mayor nivel científico sobre la arteria aorta en Europa.