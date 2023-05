“Todos somos Claudia. Stopbuylling”, el emotivo homenaje en memoria de la joven que se suicidó en Gijón tras denunciar acoso escolar

Con un minuto de silencio, los estudiantes y profesores de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo han rendido este jueves un sentido homenaje en memoria de la joven Claudia González, de 20 años, que se quitó la vida el pasado sábado en el Cerro de Santa Catalina, en Gijón, tras dejar una carta manuscrita donde relataba que durante su etapa académica en el colegio gijonés La Asunción había sido víctima de acoso escolar.

El homenaje se ha realizado en la facultad de Psicología donde la joven cursaba actualmente sus estudios, según decía, con la idea de poder ayudar a otras personas que, como ella, habían sufrido bullying. En el acto han intervenido varios compañeros y el decano José Carlos Núñez que han ensalzado el esfuerzo que realizaba la joven por tratar de superar ese trauma.

Núñez ha asegurado que la “educación en la empatía, en los valores y en la tolerancia debería ser algo imprescindible en cualquier centro escolar para evitar los episodios de acoso escolar hacia menores” y ha subrayado la necesidad de que las familias estén atentas a signos como la depresión, la ansiedad o la falta de comunicación que pudieran manifestar sus hijos.

Con una pancarta que colgaba en unos de los balcones de la facultad que decía “Todos somos Claudia. StopBullying” y tras otra sujeta por los estudiantes en contra del acoso escolar, algunos de los alumnos que conocían a Claudia han mostrado su “sorpresa” por la fatal decisión tomada por su amiga.

La alumna Sonia Fernández, que compartía grupo de amigos en Gijón con Claudia, ha abogado por la importancia de cambiar las leyes sobre el acoso escolar y, sobre todo, por potenciar la prevención sobre estos casos “para que la solución no llegue demasiado tarde”.

“La noticia de su muerte fue una sorpresa. Quedamos impactados. No la esperábamos para nada aunque sabíamos que lo estaba pasando mal”, ha subrayado Sonia Fernández. También su amigo Taha Erguibi ha lamentado que muchos colegios no sean conscientes “de lo que es el bullying” y ha explicado que cuando uno es joven es “más cruel” y muchos no tienen sentimientos de empatía hacia los demás.

Por su parte, Irene Rodríguez ha resaltado la importancia que pueden tener las palabras, “una fuente de poder que puede llegar a ser más grave que un arma y destrozar a una persona”, mientras que Luis Álvarez ha recordado que Claudia quería ser psicóloga para poder ayudar a la gente que, como ella, había sufrido acoso.

Las investigaciones policiales y judiciales

Entre tanto, los padres de Claudia González han prestado ya declaración ante los agentes que investigan la trágica muerte de su hija, según ha confirmado a Eldiario.es Asturias un portavoz del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Gijón.

La investigación policial abierta se centra en conocer las circunstancias personales que llevaron a la joven a tomar tan drástica decisión y está previsto que en los próximos días continúen recogiendo los testimonios del círculo familiar más cercano de la joven. Según las mismas fuentes, actualmente no hay ninguna persona investigada, ni imputada.

De forma paralela a las actuaciones policiales, la Sección de Menores de la Fiscalía del Principado de Asturias ha abierto unas diligencias de investigación para determinar la existencia de un posible caso de acoso relacionado con la muerte de Claudia.

La Fiscalía anunció ayer que la causa se sigue desde la Sección de Menores debido a que del atestado policial recibido se desprende que si se confirma la existencia del acoso escolar que la joven denunciaba en la carta manuscrita los posibles autores serían menores de edad en el momento de perpetrar estos hechos.

El colegio La Asunción lamenta su muerte en una carta a la comunidad educativa

Por otro lado, el colegio de La Asunción de Gijón ha remitido una carta a la comunidad educativa donde lamenta el fallecimiento de su antigua alumna que cursó en el centro hasta tercero de la ESO en el curso 2016-2017. La dirección del centro escolar se había mostrado receptiva a colaborar con las investigaciones para tratar de esclarecer lo ocurrido.

En la carta, la dirección dice lo siguiente: “su fallecimiento, tanto por la pérdida de una vida humana emocionalmente vinculada a nuestras vidas como por la forma tan trágica de producirse, nos llena de dolor, de impotencia y de rebeldía ante la imposibilidad de cambiar ese final”.

“También brotan las inevitables preguntas sobre cómo y por qué nos vemos ante un desenlace tan fatal”, añade. “Desde el reconocimiento sincero de que ninguno de nosotros, ni como personas ni como docentes, puede considerarse perfecto, no podemos caer en la tristeza y mucho menos dejarnos llevar por el desánimo”, continúa.

“La pérdida dolorosa de la vida de Claudia y las circunstancias difíciles que nos rodean tienen que hacernos más fuertes y más solidarios los unos con los otros afirmando como nunca que 'Somos Asunción', testificando con obras la esencia de nuestro quehacer diario: enseñar a ser, enseñar a vivir, enseñar a convivir”.

En la carta, el colegio La Asunción agradece a los padres y madres que velen para que sus hijos e hijas sean “plenamente conscientes del dolor que siente todo la comunidad educativa y de la necesaria reflexión que todos y cada uno debemos hacer en emocionada memoria a la persona y a la vida de Claudia ”.