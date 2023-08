David Acera, el contador de historias, que lleva la tradición oral asturiana al otro lado del Atlántico

David Acera (Oviedo, 1977) es un narrador oral, un contador de historias para un público que va desde los cuatro a los 104 años “año arriba o abajo” y que estira las 24 horas del día para llevar a la práctica todos los proyectos que pergeña en su cabeza. Polifacético escritor, autor, actor, director y docente tiene su mira puesta desde este lunes en América, donde inicia una gira con su espectáculo titulado 'Cuentamérica 2023' con el que ofrecerá más de 35 actuaciones en Chile, Argentina, Uruguay, Panamá y Venezuela hasta el 31 de octubre.

En su tour incluye cuentos clásicos, fábulas e historias de creación propia con las que aspira a seguir tendiendo puentes entre Asturias, España e Iberoamérica a través de la cultura.

“Prestosu” (agradable), “Portiecha” (portilla), “Güelu” (abuelo) u “Orbayu” (lluvia fina) son algunas de las palabras en asturiano que se deslizan conscientemente junto a los “Trasgu” y “Xanas”, los personajes de la mitología a los que siempre hace un hueco en sus espectáculos.

“Hablo mucho de mi tierra y muchas veces me salen las palabras así, en asturiano. Generalmente me entienden perfectamente. En el caso de que alguna palabra no la comprendan, se la explico sin problema”, comenta este apasionado de las artes escénicas que conecta con todo tipo de público, tanto infantil como adulto.

David Acera es además un gran observador. Explica que siempre que va a ir a un país estudia con antelación todo sobre sus costumbres y tradiciones y hay algo que nunca olvida: buscar aquellas expresiones que, dependiendo de un país u otro, pueden resultar ofensivas o jocosas porque su objetivo es evitar malentendidos o frases que para algún espectador pueda resultar de mal gusto. Palabras como, por ejemplo, agarrar que en Asturias significa coger y en otros países, como en Venezuela, tiene un doble significado con una referencia de índole sexual.

Para él, es muy importante no sólo que la gente que le va a ver a sus actuaciones disfrute durante el espectáculo, sino que también acceda a la cultura. Por eso una premisa que siempre pone en práctica es “actuar desde el respeto”.

Su primer destino está en Valparaíso y en distintas localidades de Santiago de Chile donde permanecerá del 21 de agosto al 12 de septiembre. David Acera tiene programada su participación en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, entre el 24 y el 27 de agosto, y en la Feria Internacional del Libro de Chile (FilChile), del 4 al 9 de septiembre. Ambos eventos se celebran en la municipalidad de Recoletas. En este país, colaborará también con otras entidades como Libros Pascal, el Círculo de Narradores Orales de Chile o el grupo 'Tribueducachile'.

“Iberoamérica cuenta con una profunda y riquísima tradición en narración oral, y los especialistas en el arte de contar historias son verdaderamente apreciados. Para mí es un honor participar cada vez más activamente en el circuito americano, aportando mi visión creativa y tendiendo puentes entre España, Asturias e Iberoamérica a través de la cultura”, ratifica.

'Cuentámerica 2023' cuenta además con el respaldo de la sociedad asturiana gracias a la convocatoria de movilidad promovida por la Viceconsejería de Cultura del gobierno asturiano.

Una vez concluido su periplo por Chile, se desplazará hasta Buenos Aires y en la capital argentina están previstas sus actuaciones desde el 12 al 17 de septiembre. Allí colaborará con la Asociación de Narradores Argentinos y el Centro Asturiano de Buenos Aires, donde ofrecerá una función en el que es uno de los teatros más icónicos de la capital del país.

De Argentina a Uruguay, del 17 de septiembre al 4 de octubre, desarrollando diversas colaboraciones con instituciones como el Centro Cultural de España en Montevideo, entidad dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, o el centro Caszacuento, coordinado por Niré Collazo, una narradora uruguaya que le acompañará en distintas actividades.

Su faceta de artista se combina además con la de docencia. David Acera, que habitualmente imparte talleres creativos, realizará una conferencia-demostración en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad Flacso Uruguay que podrá ser seguida tanto presencialmente como online por un alumnado de distintos países americanos.

Además, dentro de la programación se incluye una actuación en el Centro Cultural Español de San José, una pequeña municipalidad fundada por asturianos que impulsaron esta entidad cultural con más de 100 años de historia y origen mutualista. Panamá y Venezuela serán los siguientes países donde se podrá disfrutar del espectáculo de este artista asturiano y su final de gira.

Historias de creación propia, tradicionales y de vida

“También realizaré funciones y actividades complementarias en barriadas con pocas opciones de acceder a eventos culturales, así como acciones formativas tanto con universitarios como con narradores orales de diferentes países”, comenta.

Relata a elDiario.es que para la puesta en escena de sus narraciones orales bebe de tres fuentes principales: historias de creación propia, tradicionales e historias de vida. Cuentos de vida como “si fueran de otro”, cuentos de “familia” o cuentos viajeros que arranca siempre con experiencias de cuando veraneaba con su abuelo.

“Trabajo en todo tipo de contextos: desde actuaciones en espacios convencionales a lugares agrestes. En Uruguay y Argentina voy a colaborar con el sistema educativo, en Chile con profesorado que trabaja en una municipalidad, incluso on line...”, añade.

David Acera concibe su trabajo como servicio público para acercar la cultura a un público diverso, que muchas veces es el único acceso que tiene.

Es un trabajador incansable que ha recorrido mucho mundo y adapta sus experiencias a sus narraciones. Ya tiene más proyectos en la cabeza y trabaja, entre otros, en una novela. De momento, está centrado en su espectáculo “Cuentamérica 2023' para seguir tendiendo puentes entre Asturias, España e Iberoamérica a través de la cultura.