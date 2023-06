Foro Asturias no concurrirá, por primera vez desde su fundación, a las elecciones generales del 23 de julio

La Comisión Directiva de Foro Asturias ha decidido que la formación no concurrirá a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Es la primera vez, desde su fundación en 2011, que el partido no se presentará a estos comicios. Una de las razones es el resultado obtenido en las últimas autonómicas que, según el secretario general, Adrián Pumares, no ha sido el esperado.

El también candidato a la presidencia del Principado y único diputado en el parlamento regional para la próxima legislatura, reconocía que Foro no ha conseguido el 28 de mayo ser tan decisivo como pretendía. En 2019 habían obtenido casi 34.700 votos y dos diputados, cuatro años después poco más de 19.000.

La decisión se toma a pesar de que exista a posibilidad de que Carmen Moriyón, cabeza de lista de la formación a la alcaldía de Gijón, pueda recuperar el mandato en la ciudad más poblada de Asturias, en manos socialistas los últimos cuatro años.

Desde su creación en 2011, por Francisco Álvarez-Cascos, Foro Asturias se había presentado a todas las elecciones generales. Ese mismo año lo hizo en solitario y consiguió un diputado y un senador, Enrique Álvarez Sostres e Isidro Martínez Oblanca. En el resto de convocatorias siguientes concurrieron en coalición con el Partido Popular, ocupando siempre el número dos de la lista, y manteniendo todos estos años un escaño en la cámara baja, ostentado por Martínez Oblanca.

Adrián Pumares ha argumentado que “la polarización política y la Ley D’Hont hacen muy difícil que Foro Asturias pueda obtener representación en el Congreso de los Diputados” y además cree que el partido debe acometer “una profunda reorganización” para tratar de avanzar en su expansión territorial. Pumares ya ha anunciado que antes de que acabe el año Foro celebrará una convención en la que se fijará la estrategia para los próximos cuatro años.

Sobre su papel en la Junta General del Principado como diputado, Pumares ha asegurado que se va a “dejar la piel” para tratar de influir sobre el Gobierno de Asturias desde la cámara autonómica. Ha anunciado la creación de “un Observatorio para fiscalizar la labor de los diputados y senadores asturianos, con especial atención a los del partido que gobierne”, y hacer propuestas “en defensa de los intereses de Asturias”.

El objetivo a corto plazo para Foro pasa por “sumar el mayor número de alcaldías posibles y formar parte de los gobiernos municipales”, una tarea que, según ha dicho Pumares, “dependerá de cada concejo sin imposiciones por parte de la dirección del partido”.