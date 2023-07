El socialista Adrián Barbón, reelegido presidente de Asturias por mayoría absoluta gracias a IU y Podemos

El socialista Adrián Barbón ha sido investido presidente del Principado de Asturias por mayoría absoluta al recibir el apoyo de 23 de los 45 diputados que conforman el parlamento asturiano. Barbón, que el pasado 28 de mayo ganó las elecciones autonómicas, repetirá por segunda legislatura consecutiva al frente del ejecutivo autonómico. Lo hace gracias al apoyo de las otras dos fuerzas políticas de izquierdas presentes en la Junta General, Convocatoria por Asturias (IU-Más País- IAS) y Podemos Asturies.

El también secretario general de la FSA-PSOE ha sido el único candidato que se ha presentado al debate parlamentario después de que el líder del PP, Diego Canga, decidiese retirar su candidatura como gesto de “responsabilidad” con los asturianos. Un movimiento que garantizaba a Barbón su investidura por mayoría simple, al tener los socialistas 19 escaños, dos más que los populares.

Pero el candidato socialista no ha tenido que esperar al próximo viernes para convertirse de nuevo en Presidente. Al apoyo anunciado desde el primer momento por Convocatoria por Asturias, con los que los socialistas llevan semanas negociando un posible gobierno de coalición, se sumaba a primera hora de esta mañana el sí de Podemos, refrendado por la militancia en una votación telemática de la Asamblea Ciudadana convocada por Covadonga Tomé.

Los militantes del partido morado han decidido con un apoyo del 70% dar el sí a Adrián Barbón para, como ha dicho la diputada, “poner en valor la importancia de la cohesión de la izquierda”. Pese a este apoyo, por ahora, el recién nombrado Presidente del Principado, no abre la negociación para el ejecutivo a Podemos, a quienes ha pedido que primero solventen sus enfrentamientos internos.

La investidura este miércoles del líder socialista acelera el ritmo de las reuniones con Convocatoria por Asturias para el cierre de un futuro ejecutivo “de unidad y progresista” que permita afrontar con estabilidad el “proceso de transformación que está ya en marcha”, tal y como ha dicho en la sesión plenaria la portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, que es quien lleva esta negociación junto a la secretaria de organización de la FSA, Gimena Llamedo.

Y con contundencia, Adrián Barbón ha ratificado esta previsión de la portavoz socialista. “Doy el sí quiero a culminar esa negociación y lo hago dentro de ese amor de conveniencia. Me hubiese gustado tener 23 diputados, pero es lo que toca: responsabilidad por encima de todo y orillar diferencias”, ha señalado. Para rematar dejando claro que está dispuesto a gobernar para todos y a poner voz a los intereses de Asturias en Madrid, gobierne quien gobierne, a partir del domingo.

El parlamento asturiano tiene ahora cinco días hábiles para celebrar la sesión solemne de toma de posesión del presidente autonómico y en el calendario, el líder socialista, ha marcado como tope para dar a conocer cuáles serán los miembros de su futuro gobierno el próximo uno de agosto.

El PP pide alejarse del “extremismo de izquierdas”

Quien por supuesto no ha dado su apoyo a Adrián Barbón ha sido el líder del PP, Diego Canga, que ha vuelto a pedirle no conformar un ejecutivo con las “fuerzas radicales” de izquierdas. “Sea coherente y gobierne en solitario”, le ha interpelado para reiterarle la “oferta de pactos sincera” que le ofrecen los populares.

“Tiene dos opciones: escorarse hacia la izquierda o aprovechar los puentes que le tendemos, que creo que quiere la mayoría de Asturias”, ha afirmado, después de reiterar en sus intervenciones que para la comunidad autónoma no será bueno tener un gobierno “escorado a la izquierda” que se convierta en una isla ya que los ejecutivos de las comunidades limítrofes están dirigidos por populares y este domingo, “Alberto Núñez Feijóo llegará con mucha probabilidad a la Moncloa”.

Canga entiende que ante las elecciones generales Barbón actúe por tacticismo político y se muestre “sanchista” hasta el último momento pero, tirando de símil futbolístico, le ha pedido dejar el “regate corto y poner las luces largas” tras haber perdido “considerablemente poder municipal” y ante la posibilidad de que pierda a “su gran valedor” en Madrid.

Consejos que el flamante Presidente no está dispuesto a asumir. Adrián Barbón le ha pedido a Canga que no siembre alarmismo por la llegada de Convocatoria por Asturias al ejecutivo autonómico. Izquierda Unida no es un partido de extrema izquierda, ni su portavoz, Ovidio Zapico, es comunista, ha respondido a Canga y ha añadido que “IU en un gobierno da tanto miedo como un gato dentro de una casa: cero”.

Para el líder socialista es fundamental tener una legislatura estable y en ese marco coloca su búsqueda de alianzas porque, tal y como ha detallado, sólo con los 19 diputados socialistas no podría sacar adelante leyes ni propuestas.

Barbón, que ha agradecido el tono constructivo del líder del PP, le ha pedido a Canga que mantengan ese espíritu para lograr lo que ha definido como “grandes acuerdos de estado”. “Que haya un gobierno de signo progresista no invalida el entendimiento con ustedes”, le ha trasladado.

Sin sintonía ninguna con Vox

Con quien no ha mostrado ningún tipo de sintonía Adrián Barbón ha sido con la portavoz de Vox, Carolin López. Ambos se han cruzado comentarios durante el debate que, hasta en tres ocasiones, han provocado la intervención del Presidente del parlamento, Juan Cofiño, que ha pedido evitar los diálogos cruzados.

López ha arrancado su intervención diciendo que el PSOE es “la verdadera involución y amenaza para los asturianos” y ha hecho una advertencia ante lo que considera, “ataques injustificados” de los socialistas a su formación, “Vox ha llegado para quedarse”.

“La demonización que se está haciendo de Vox es la más dura desde su fundación”, ha afirmado y ha acusado a Barbón de “despreciar a sus 53.000 votantes” por excluir a su partido de cualquier negociación. Además ha defendido a los suyos como un partido que defiende la democracia, la unidad de España y “la igualdad real de todas las personas”.

Y es aquí, en materia de Igualdad, donde López y Barbón han discrepado profundamente. La portavoz de Vox le ha preguntado directamente al presidente si cree que las mujeres que votan o representan al partido de ultraderecha son “unas ignorantes” a lo que el presidente, cuando ha subido a la tribuna le ha respondido que “ser mujer no es ser feminista”.

No fue esta la única pregunta que la portavoz le hizo al presidente al que en más de una ocasión le preguntó si había visto cómo estaban las cuencas mineras asturianas. “Las políticas socialistas asolan el Principado desde hace ya demasiados años” porque son “destructoras de trabajo, de sueños, de planes de futuro para las familias, de riqueza y de población”, ha afirmado.

Sintonía y mano tendida con Foro

Ambiente mucho más cordial es el que existe entre los dos lavianeses, el reelegido presidente y el portavoz de Foro Asturias. Adrián Pumares le ha pedido a su tocayo que no se conforme con la victoria parlamentaria porque el éxito de su gestión sólo podrá medirse al final de la legislatura.

Una legislatura que el diputado, adscrito al Grupo Mixto, espera que sea más exitosa que la anterior en la que le ha reprochado la escasez legislativa y los pocos avances en la dinamización del mercado laboral. Pero Pumares también ha vuelto a aplaudir algunos de los anuncios que ayer hizo Adrián Barbón, como el de avanzar en una fiscalidad diferenciada para las familias.

Además, después de admitir de admitir “la oportunidad perdida” la pasada legislatura para reformar el Estatuto de Autonomía, pese al “empeño, esfuerzo y convicción” de ambos, ha tendido la mano para afianzar la ley de uso del asturiano y reforzar la llingua, y ha apostado por impulsar la Consejería de Cultura.

Todas estas ideas fueron recogidas por Adrián Barbón que ha agradecido al forista su disposición al diálogo y su talante constructivo que espera se mantenga durante los cuatro años.