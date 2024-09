📩 BOLETÍN | 100 empresas 100

Hola.

Venga, que el segundo día siempre es mejor que el primero. Agarra un café y vamos al lío.

100 empresas 100

Seguro que has leído y escuchado mil y una veces que los del cine son unos subvencionados, que las feministas viven mantenidas por chiringuitos de dinero público, que las ONG solo saben chupar del bote. Bueno, pues hoy te contamos quiénes son de verdad los que se llevan la mayoría de las grandes subvenciones en España.

Solo 100 empresas acaparan más de la mitad de las ayudas de más de un millón de euros concedidas en 2023. Y no: no son proyectos sociales sin ánimo de lucro, ni fundaciones culturales, ni productoras de cine. Son gigantes energéticos, de telefonía e Internet, de transportes por carretera o de fabricación de coches. También hay empresas de formación. Ya sabes que otros quizá no lo hagan pero vamos a ponerles nombre: Volkswagen, Envision, Telefónica, Iberdrola, Arcelor, Naturgy, Repsol… son solo algunos de ellos. Algunas, como Avatel, tienen a su cúpula radicada en Andorra, que se está más fresquito.

Nuestros equipos de Economía y Datos han procesado toda esta información y hemos programado un buscador, para que tú mismo encuentres a la empresa que te interese. Si buscas a las productoras españolas de cine, verás que recibieron un porcentaje residual. Hay una bolera de Valencia, un parque temático en Toledo y un rocódromo de Burgos que se llevaron más fondos.

Te dejo otra vez el enlace: todo aquí.

García Castellout

Ha sido uno de los personajes habituales de nuestras noticias, de nuestros podcasts y de este boletín, así que creo que te interesará saber que el juez García Castellón se jubiló oficialmente ayer. Manuel García Castellón es el magistrado que intentó imputar por terrorismo a los activistas independentistas y a Puigdemont, que intentó meterle mano por todas las vías posibles e imposibles a Podemos, que protegió de imputaciones y acusaciones a Cospedal o Rajoy en los casos relacionados con Bárcenas y Villarejo, que se ha empeñado tanto en sus filias y sus fobias que hasta la Audiencia Nacional le tenía que corregir.

Pero oye, otros vendrán. La jueza que investiga a la pareja de Ayuso ha decidido no investigar la posible relación entre el fraude fiscal de González Amador y sus trabajos con el mayor proveedor sanitario privado de la Comunidad de Madrid, el grupo Quirón. No vayamos a liarla.

FP. Mientras tanto, nosotros seguimos informando de un asunto que puede ser la próxima bomba de relojería que luego quizá alguien quiera desactivar jurídicamente. El Gobierno de Ayuso construyó su centro estrella de Formación Profesional sin concurso y troceando facturas de 500.000 euros. Aquí los detalles.

De fondo, el panorama de siempre: en el Poder Judicial, en el nuevo, en el que se supone que estaba desbloqueado, no se ponen de acuerdo entre 20 para elegir a un nuevo presidente. Van cuatro intentos.

La crítica al turismo ya no es radical

Hoy en el podcast, un asunto que quizá te haya provocado algunos pensamientos durante estas vacaciones. El turismo. La masificación turística de nuestras ciudades y de nuestras costas. En concreto, me interesaba analizar cómo ha cambiado la actitud política, al menos los discursos públicos, hasta en la derecha más liberal. Hace diez años protestar contra el turismo masivo era visto como algo radical, antisistema, antinatura en España. Ahora, los alcaldes que llamaban terroristas a los vecinos en rebeldía se ponen al frente de la manifestación para anunciar regulaciones en las ciudades que gobiernan.

Que no se te pase

Una buena noticia para los que tengan hipoteca variable, por fin. El euríbor está bajando , lleva a la baja cinco meses consecutivos y está en niveles de octubre de 2022. Eso provoca un ahorro de 620 euros al año por cada 100.000 euros de deuda, aproximadamente.

para los que tengan hipoteca variable, por fin. , lleva a la baja cinco meses consecutivos y está en niveles de octubre de 2022. Eso provoca un ahorro de 620 euros al año por cada 100.000 euros de deuda, aproximadamente. EEUU le quita el avión a Maduro . Estados Unidos ha “requisado” el avión oficial del presidente de Venezuela, aprovechando que estaba estacionado en República Dominicana, y se lo ha llevado a Florida. “Es un mensaje a los más altos mandos: nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses”, dicen desde Washington. A Netanyahu no le han tocado ni la moto.

. Estados Unidos del presidente de Venezuela, aprovechando que estaba estacionado en República Dominicana, y se lo ha llevado a Florida. “Es un mensaje a los más altos mandos: nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses”, dicen desde Washington. A Netanyahu no le han tocado ni la moto. Vuelta al cole. Si perteneces a la comunidad educativa (eres profe, estudiante, madre o padre), te viene bien este repaso de los frentes abiertos y las novedades para este curso académico. Por ejemplo, estrenamos Selectividad, se llame como se llame ahora.

Todo es política

Una charla entre Ana Rosa vs. Jorge Javier es política. Uno de los cara a cara más importantes del verano no ha sucedido ente Sánchez y Feijóo, ni entre Ayuso y Yolanda Díaz. El encuentro aparentemente amigable entre Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana resultó ser un ajuste de cuentas entre lo ideológico (“te pido que una vez a la semana no hables de okupas, que mi madre tiene miedo de salir a por ti”) y lo corporativo (“te cargaste mi programa”). Recordemos que Sálvame fue sustituido por TardeAR para darle un perfil más conservador a la cadena. Lucha de gigantes.

es política. Uno de los cara a cara más importantes del verano no ha sucedido ente Sánchez y Feijóo, ni entre Ayuso y Yolanda Díaz. El encuentro aparentemente amigable entre Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana resultó ser un ajuste de cuentas entre lo ideológico (“te pido que una vez a la semana no hables de okupas, que mi madre tiene miedo de salir a por ti”) y lo corporativo (“te cargaste mi programa”). Recordemos que Sálvame fue sustituido por TardeAR para darle un perfil más conservador a la cadena. Lucha de gigantes. Las homilías son política. En la misa del día grande de unas fiestas patronales en Navarra, emitidas en directo por la televisión autonómica Navarra TV, al sacerdote del pueblo le dio por asociar el aumento de la población inmigrante con el descenso de creyentes practicantes, y lo coronó con un bulo: “Los poderes públicos dan toda clase de facilidades los inmigrantes, ¿y los nacionales?”. La gente presente le interrumpió con murmullos de protesta. Aquí el vídeo.

son política. En la misa del día grande de unas fiestas patronales en Navarra, emitidas en directo por la televisión autonómica Navarra TV, al sacerdote del pueblo le dio por asociar el aumento de la población inmigrante con el descenso de creyentes practicantes, y lo coronó con un bulo: “Los poderes públicos dan toda clase de facilidades los inmigrantes, ¿y los nacionales?”. La gente presente le interrumpió con murmullos de protesta. Aquí el vídeo. El aire acondicionado es política. “Sin aire acondicionado, Phoenix, la capital de Arizona a las puertas del desierto de Sonora, no sería hoy la quinta ciudad más poblada de Estados Unidos. Ni Disney World Orlando podría haberse convertido en el segundo destino turístico mundial a pesar de ubicarse en la calurosa y húmeda Florida”. Es interesante este reportaje sobre el futuro de las ciudades que no existirían sin aire acondicionado.

Error. Ayer dije que el lago IJsselmeer, de Países Bajos, tiene 1.100 metros cuadrados. Evidentemente quería decir 1.100 kilómetros cuadrados, pero qué sería de un boletín sin su errata.

