📩 BOLETÍN | Dónde está la bolita

Hola,

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Dónde está la bolita

Alvise ha hecho un vídeo para justificarse por cobrar 100.000 euros en metálico de manos de un empresario al que le había hecho varias promesas electorales para su sector. “Soy culpable”, dice. Pero por supuesto es todo un truco. Atentos a cómo el líder ultra mueve la bolita entre los cubiletes intentando despistarnos, a nosotros, a la justicia y sobre todo a sus votantes.

Tras los primeros detalles desvelados por elDiario.es, todos habíamos visto la bolita claramente en el cubilete de la financiación electoral: si tú le pides dinero a un empresario para la campaña, te lo da y tú al darle las gracias le dices que “me posibilitas una parte urgente de la campaña”, está bastante claro. Pero ahora que se ha destapado el asunto, y consciente de que la Fiscalía ya le investiga por posible delito de financiación ilegal en su partido, Alvise quiere cambiar la bolita de cubilete sin que nos demos cuenta. Por eso ha reaccionado rápido con ese vídeo en el que dice que sí, que cobró 100.000 euros en metálico, pero que fue él, como autónomo, que no era para la campaña electoral. Y que fue en dinero negro, sin factura, porque él es una especie de insumiso fiscal. “Soy culpable como autónomo que ha cobrado en efectivo un trabajo del que luego el Estado me saquea mas de la mitad”. Lo del trabajo tiene pinta de truco para intentar esquivar la Ley de partidos. No sabemos de qué trabajo habla. El último movimiento de muñeca, dónde está la bolita aquí o aquí, es glorioso: después de decirnos que ha vendido sus servicios (siendo ya candidato primero y eurodiputado después) a un empresario, dice que ha cobrado 100.000 euros en negro “para no enriquecerme con la política”.

Esta mañana vamos con otro detalle que explica hasta qué punto Alvise tenía depositada su confianza en esta relación con el empresario de los 100.000 euros: hace dos semanas, el 13 de septiembre, el eurodiputado avisó al empresario de que la Guardia Civil lo estaba investigando. Y la guinda: al líder de ‘Se acabó la fiesta’ un juzgado de Sevilla también ha empezado a investigarle por difundir entre sus seguidores la foto de una menor: una hija de Pedro Sánchez.

Hoy en el podcast, una pequeña historieta que encaja en todo este gran puzle de empresarios cripto, políticos ultra y anarcocapitalismo. Es casi una anécdota personal, de un día de este verano que pasé por un camping y, al ir a pagar, me encontré con un cartel en defensa del dinero en metálico. “Protejamos el dinero físico”, decía. Y a partir de ahí, el hilo me llevó a lugares entre desconocidos y preocupantes.

Sobre la respuesta proporcionada

Para los que dicen que Israel (que ha causado en Líbano más de 500 muertos en una semana, miles de heridos, casi 100.000 desplazados) solo está respondiendo a los ataques de Hizbulá que ha ido acumulando hasta que ha dicho “basta”, un dato: los ataques israelíes han multiplicado por cinco los lanzados por Hizbulá entre el 7 de octubre y el inicio de la actual ofensiva contra el grupo chií libanés.

Y alguno dirá: ya bueno, pero los israelíes habrán hecho operaciones superinteligentes con pocas bajas y los de Hizbulá son terroristas. Otro dato: antes de esta ofensiva de Israel, sus ataques habían matado a 711 personas en Líbano durante este año. Hizbulá durante ese mismo período ha matado a 26.

Tienes estos datos y más, y un mapa muy útil para lo que viene, aquí.

Que no se te pase

Cáncer de mama . El Ministerio de Sanidad financiará dos fármacos claves contra el cáncer de mama metastásico. La luz verde ha llegado tras tres rechazos anteriores del organismo que se encarga de decidir si un medicamento va a ser pagado con dinero público. La presión de las pacientes ha sido fundamental para lograrlo.

. El Ministerio de Sanidad contra el cáncer de mama metastásico. La luz verde ha llegado tras tres rechazos anteriores del organismo que se encarga de decidir si un medicamento va a ser pagado con dinero público. La presión de las pacientes ha sido fundamental para lograrlo. Del espacio a Trump . Elon Musk, ultramillonario que ha llevado naves privadas tripuladas al espacio, ha fundado el mercado de los coches eléctricos y es dueño de grandes empresas de tecnología, se ha vuelto loco por Trump. Cuenta The Guardian que Musk está detrás de un programa para captarle votos en los estados clave para la presidencia. Detalles .

. Elon Musk, ultramillonario que ha llevado naves privadas tripuladas al espacio, ha fundado el mercado de los coches eléctricos y es dueño de grandes empresas de tecnología, se ha vuelto loco por Trump. Cuenta The Guardian que Musk está detrás de un programa para captarle votos en los estados clave para la presidencia. . Por listo . Un hombre ha sido condenado a año de prisión y tres meses sin poder acceder a los estadios de fútbol por proferir insultos racistas en dos partidos diferentes. Sus víctimas fueron Vinicius (Real Madrid) y Chukwueze (Villarreal). Las denuncias las puso la propia Liga. Venga, poco a poco.

. Un hombre ha sido condenado a año de prisión y tres meses sin poder acceder a los estadios de fútbol en dos partidos diferentes. Sus víctimas fueron Vinicius (Real Madrid) y Chukwueze (Villarreal). Las denuncias las puso la propia Liga. Venga, poco a poco. Pide perdón. La organización religiosa de los jesuitas ha admitido formalmente en una carta que tuvieron a un cura abusador en Madrid y pide perdón. Hasta ahí bien, pero luego llegan los detalles.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿Qué territorio tiene más superficie: el Líbano o la Región de Murcia?

Rosa - ¿En qué programa de televisión le hacen a cada invitado esta pregunta: eres más machista o más racista?

Amarillo - ¿Qué eran en los años 70 Manuela Carmena, Cristina Almeida, Paca Sauquillo y Lola González?

Marrón - ¿Cómo se llama la ministra de Vivienda?

Verde - ¿Está permitido cazar tórtolas en España?

Naranja - ¿Qué entrenador español de fútbol ha dicho esta semana: “Si me bajan un 25% o un 50% del sueldo por no hablar con la prensa, lo firmo”?

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.