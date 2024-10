📩 BOLETÍN | Bombardear el dinero

Hola.

Bombardear el dinero

Israel ha activado una operación en Líbano para atacar sucursales bancarias. Sí. Se trata de un bombardeo a organizaciones financieras que consideran vinculadas a Hizbulá (que es cierto que tiene raíces sociales, políticas y también económicas en todo el país) con el objetivo de destruir su financiación. Israel lo ha avisado con antelación pero sin avisar de qué sucursales serán afectadas, con lo que la cantidad de gente en alerta es difícil de calcular. Por ahora, según medios libaneses, ya se han producido más de diez ataques contra sedes de Al Qard Al Hassan. Estos bancos también son utilizados por la población civil, con lo que los efectos colaterales, en este caso económicos, serán dramáticos para miles de familias, lo que se suma a los más de 1,2 millones de civiles obligados a abandonar sus hogares para huir de los ataques israelíes.

Mientas, en Gaza, otro bombardeo. Otros 87 muertos mientras Occidente sigue celebrando, compartiendo en redes sociales su imagen con el cráneo abierto, la muerte del líder de Hamás en un ataque israelí. “Nadie debe lamentar su muerte”, ha dicho el primer ministro británico. EEUU y Alemania juegan a creerse que este castigo a Hamás puede ser el fin de la guerra. No va a pasar.

Como recuerda hoy Javier Biosca, ay si Israel se llamara Rusia.

Periodista español y/o espía ruso. Nunca conocí a Pablo González, el periodista español que fue detenido en Polonia acusado de ser en realidad un espía ruso. Pero sí conozco a varios compañeros que han coincidido varias veces con él. Por eso me da rabia que lo mejor que he leído sobre su caso, con detalles que conocíamos y que tampoco pude contrastar para el podcast, se haya escrito en The Guardian. Lo hemos traducido al español. Las cosas se aclararon bastante cuando vimos a Pablo González ser recibido por Putin como un héroe a pie de avión tras un intercambio de prisioneros para el que fue reclamado por Rusia. Eso sí, que haya sido espía no invalida que también fuera un ciudadano español encarcelado durante mucho más tiempo del legal, sin garantías ni justificaciones, en suelo europeo.

Esto no tiembla, Luis

Luis ‘Alvise’ Pérez se presentó a las elecciones europeas diciendo que necesitaba estar aforado porque tenía muchas denuncias pero a cambio prometiendo que provocaría una “catarsis”, que haría temblar los cimientos del sistema. Y esto no tiembla, Luis. Su actividad política se centra en subir vídeos a Internet, increpar a otros parlamentarios españoles (como si eso le interesara a alguien, por otro lado) y, eso sí, protegerse mejor como aforado del asedio de querellas que mantienen abiertas media docena de causas contra él. Ah bueno, y en pedir dinero a empresarios mientras sortea su sueldo de eurodiputado como gesto de pureza.

Lo que sí hemos visto es una manifestación en Madrid (no es por ser cruel, pero había según Delegación del Gobierno más o menos la misma gente que en la de la Vivienda) para pedir elecciones generales, la dimisión de Pedro Sánchez y por los nuevos conceptos de la derecha, la libertad, la unidad y esas cosas. Convocaba un colectivo de organizaciones y estaban PP y Vox.

Todos sabemos que el Gobierno no va a dimitir y que el PP de hecho piensa que incluso puede pactar unos Presupuestos. Eso no quita para que sea un otoño delicado en Moncloa ni para que Puigdemont no tenga decidido seguir teniendo protagonismo político, tenga o no tenga poder orgánico directo en Junts.

Código secreto

Déjame que en este lunes tan anodino te transporte a otro tiempo. Que te cuente la historia de un código secreto camuflado en unos cuadernos muy poco sospechosos. Hoy en el podcast, hablamos de cómo un grupo de mujeres encarceladas por el franquismo diseñaron un sistema de comunicación oculto entre sus anotaciones para hacer jerséis o bufandas de punto.

Que no se te pase

Pasajeros al tren . Un tren (sin pasajeros) descarriló el sábado en un túnel de Madrid y a partir de ahí vino el caos. Si estás entre los 14.000 afectados por cancelaciones y retrasos en trenes entre Madrid y la Comunidad Valenciana o Murcia, no te lo tengo que explicar. Tenéis derecho a compensaciones . En teoría los servicios cancelados se tienen que normalizar esta mañana.

. Desde que vimos a Donato, aquel jugador del Deportivo, promocionar en televisión un libro (‘Fuerza para vivir’) para convertirte en amigo de Dios (según los preceptos de ), muchos futbolistas se han prestado a pequeños y grandes engaños publicitarios. Pero esto es otro nivel: Ronaldinho, Figo, Vinícius, Casillas y varios más han promocionado una de las mayores estafas piramidales de la historia cuando ya había alertas oficiales de fraude en varios países. . De rositas por un error de ventanilla. El Tribunal Supremo acaba de eximir del pago de 20 millones de euros en impuestos al líder de una conocida trama de corrupción en Castilla y León por un error burocrático. Hacienda investigó al empresario en cuestión desde sus oficinas de Madrid y técnicamente le correspondía desde Valladolid. Y, ale, esto lo invalida todo.

Cosas que no sabía

No sabía nada del origen del catálogo de colores Pantone, la gran referencia para imprentas y diseñadores. Por ejemplo, si te digo que el color de la cabecera de este boletín es “azul” no te será muy útil. Si te digo que es el azul 299C, podrás replicarlo fácilmente en tu ordenador con cualquier programa. Luego se han desarrollado otros catálogos (de hecho nuestro azul es más bien el #199AE8 del código HEX), pero este primer sistema surgió en los años 50, cuando el fundador de Pantone ayudó a las primeras empresas a homogeneizar su imagen. El caso más famoso fue el de Kodak, que detectó que determinadas cajas con un tono ligeramente diferente al de su logo se vendían menos porque podían parecer falsas o viejas. Gracias a la guía Pantone, todas las imprentas supieron cuál era el amarillo Kodak: el 123C.

No sabía cómo funcionan los algoritmos que deciden el precio cuando pides un Uber, un Cabify o un Bolt. A poco que lo uses te das cuenta de que los precios cambian según el día de la semana, la hora o la disponibilidad. Pero un estudio denuncia otros factores que encarecen el trayecto: si te queda poca batería en el móvil (porque o aceptas el precio o te quedas tirado), si el destino es por ejemplo un concierto o evento deportivo (lo necesitas ya, no quieres llegar tarde) o si tu teléfono es de alta gama (tienes dinero). Detalles.

No sabía que "el teléfono rojo" con el que EEUU y la URSS se podían comunicar en casos de urgencia incluso durante la Guerra Fría no era un teléfono ni era rojo. Lo del "teléfono rojo" es básicamente un término periodístico, pero lo que existía era un cable desde Washington a Moscú (pasando por Londres, Copenhague y Estocolmo) por el que se enviaban telegramas. El teléfono nunca pareció buena idea para hablar con el enemigo, porque da para muchas confusiones y problemas de traducción. El "teléfono rojo" sigue existiendo: ahora es un correo electrónico encriptado.

cómo funcionan los algoritmos que deciden el precio cuando pides un Uber, un Cabify o un Bolt. A poco que lo uses te das cuenta de que los precios cambian según el día de la semana, la hora o la disponibilidad. Pero un estudio denuncia otros factores que encarecen el trayecto: si te queda poca batería en el móvil (porque o aceptas el precio o te quedas tirado), si el destino es por ejemplo un concierto o evento deportivo (lo necesitas ya, no quieres llegar tarde) o si tu teléfono es de alta gama (tienes dinero). Detalles. No sabía que “el teléfono rojo” con el que EEUU y la URSS se podían comunicar en casos de urgencia incluso durante la Guerra Fría no era un teléfono ni era rojo. Lo del “teléfono rojo” es básicamente un término periodístico, pero lo que existía era un cable desde Washington a Moscú (pasando por Londres, Copenhague y Estocolmo) por el que se enviaban telegramas. El teléfono nunca pareció buena idea para hablar con el enemigo, porque da para muchas confusiones y problemas de traducción. El “teléfono rojo” sigue existiendo: ahora es un correo electrónico encriptado.

