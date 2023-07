📩 BOLETÍN | Chup, chup

Hola.

Llegamos al penúltimo boletín de la temporada. A ver si nadie rompe nada y me puedo ir el lunes de vacaciones.

Agarra un café y vamos al lío.

Chup, chup

A Feijóo se le está poniendo cara de cocido gallego. Sus dos mayores adversarios políticos, el PSOE y sus propios compañeros del PP, tienen el mismo plan para él: dejar que se vaya cociendo lentamente en su propia salsa.

Lo de Pedro Sánchez ya lo contamos: su plan es ganar tiempo y dejar que Feijóo haga todas las piruetas en el aire que quiera, proponiendo fórmulas imposibles para hacerse presidente. Y si convence al rey para que le proponga formalmente para la investidura, mejor. Así el desgaste quedará coronado por una humillación parlamentaria. Ya luego lo intentará él.

Lo que tiene más guasa es que desde su propio partido quieran hacer lo mismo: dejarle ahí hasta que pase lo peor y luego ya veremos. Le preguntaron a Ayuso que si Feijóo no debería irse. “No puede ser que el jueves estuviéramos aplaudiendo a Feijóo en un acto y el martes estemos tirándole por un puente”, respondió. Por supuesto que podrían, lo hicieron con Casado, pero ahora no conviene. Eso sí, una cosa es no cargárselo y otra es dejarle las manos libres: ante un Feijóo que pide acercamiento al PSOE, ella dice que “con el desastre no se puede pactar”. Con tal de defender una fórmula que no implique pactar con el PSOE ni que tampoco sea fulminar a Feijóo ya mismo, Ayuso y otros barones son capaces de defender que debe gobernar la lista más votada a pesar de que ellos mismos llegaron a la presidencia sin serlo. Lo hacen porque saben que no va a pasar.

Nos queda un verano entretenido. Hoy en el podcast, hemos preparado una guía del viaje hacia la investidura, un mapa político para que veas quién es quién y qué rutas son pura propaganda y cuáles pueden servir para llegar a algún destino. Escúchalo porque te será útil tener algunas cosas en mente para entender los debates que vienen.

No más Tamames. El fracaso de Vox en estas elecciones, en las que no ha conseguido ni aumentar sus escaños ni ser llave de gobierno, tendrá consecuencias jurídicas positivas para la izquierda. Al pasar de 52 a 33 diputados, los de Abascal pierden el derecho como grupo parlamentario de interponer recursos de inconstitucionalidad de las leyes que se aprueben o tramitar mociones de censura. Hay que tener al menos 50 para eso.

Sant Jaume de Frontanyà es uno de los pueblos más pequeños de España y la única localidad de Catalunya donde Vox ha ganado las elecciones. Hemos ido a ver por qué y hemos encontrado una historia propia de una novela de misterio aliñada con graves acusaciones xenófobas.

Pablo Echenique ha anunciado su vuelta a su puesto de funcionario del CSIC tras su salida del Congreso. Aquí hablamos largamente con él sobre su historia y su despedida. Podemos le fichó cuando era colaborador de elDiario.es, tenía con nosotros un blog brillante sobre discapacidad. En la charla explica por qué empezó siendo crítico con Pablo Iglesias y terminó siendo uno de sus más fieles escuderos orgánicos. Era lector de este boletín hasta que hace unos meses se enfadó mucho conmigo por hacerme eco del debate sobre las rebajas de condenas que implicaba la ley del solo sí es sí. Se dio de baja. Espero que vuelva.

No me puedo ir de vacaciones sin avisarte de que llevamos meses preparando un fiestón para septiembre. Es nuestro Festival de las Ideas y la Cultura. Nos quedó tan bien en Valencia con motivo de nuestro décimo aniversario que hemos decidido hacerlo cada año en una ciudad. Esta vez toca A Coruña. 8 y 9 de septiembre. Entre otras muchas cosas, haremos el podcast en directo. Aquí la programación. Es gratis.

Hasta aquí llegamos por hoy. Mañana nos leemos.

Un abrazo,

Juanlu.