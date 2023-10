📩 BOLETÍN | Compara tu sueldo

Hola.

El viernes se me coló un trozo de código donde no debía y el texto del boletín le llegó cortado a bastante gente. Para los que se quedaran con ganas de hacer el trivial, aquí está.

A ver si hoy no tenemos incidentes. Café y al lío.

El octubre (en) rojo

Estrenamos octubre, un mes que nos hemos encontrado marcado en rojo en el calendario porque los que saben aseguran que este mismo mes se puede producir la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Muy fluida tiene que ir la cosa, aquí repasamos las fechas.

Justo el otro día comentaba en el podcast con Ignacio Escolar que la competencia por el protagonismo de ERC y Junts puede acabar tensando la cuerda de la investidura hasta romperla. Sobre eso habla Aina Vidal, diputada de los comuns en Sumar, en esta entrevista.

Un chiringuito como Dios manda. La fundación de Vox gasta el doble de lo que gastan las fundaciones del PP y del PSOE en personal. La fundación de Vox recibe una quinta parte de las donaciones que reciben las de los grandes partidos. En las cuentas de la Fundación Disenso, que así se llama, han entrado 7 millones de euros en cuatro años que han sido derivados desde Vox. El presidente de Disenso es Santiago Abascal. Con este y otros detalles abrimos hoy el periódico. Es una investigación de Raquel Ejerique, que vuelve a elDiario.es. ¡Bienvenida, Raquel!

¿Tú cuánto cobras?

No me respondas, por favor. Es una pregunta retórica. Pero sí que puedes introducir el dato en este buscador (nosotros no lo veremos) para comprobar cuánta gente gana más dinero que tú y cuánta gente gana menos, y cruzarlo por ejemplo por grupos de edad, de género o el nivel de vida en cada comunidad autónoma. Otra joya para informarse mientras te entretienes.







Huelga made in USA

Seguramente hayas leído que en EEUU los sindicatos han paralizado por completo la industria del motor, concentrada en el noreste del país. Llevan 15 días en huelga, nada menos. Y también hemos visto cómo los guionistas y otros currantes de Hollywood han bloqueado durante meses la producción de series o películas y hasta programas de televisión. ¿Cómo puede suceder eso en el imperio del neoliberalismo, en un país sin apenas protección laboral? Nunca lo he entendido bien y hoy en el podcast es un buen momento para preguntárselo a quien sabe: ¿cómo funcionan los sindicatos y las huelgas en EEUU?

Que no se te pase

Cosas que no sabía

No sabía , o supongo que en realidad no recordaba de cuando lo estudié, que los neandertales se extinguieron hace 40.000 años. Me parece poquísimo. Tampoco sabía que ha surgido una nueva pasión científica por entender cómo eran, defender su inteligencia y su dignidad como especie diferente pero no inferior y despejar dudas sobre su extinción. Mucho detalle aquí.

que el origen del color de las ‘camisas pardas’, con las que se vestían los nazis y con el que coquetean también los ultras modernos, es fruto de la logística: cuando termina la Primera Guerra Mundial, a Alemania se le quedan en Austria un montón de camisas marrones que iban a enviar a las tropas en África. Se las dieron a las milicias nazis en Austria y de ahí se generalizaron para las SS alemanas. No sabía que la angustia que te genera estar sin cobertura, quedarte sin batería en el móvil o saber dónde tienes el teléfono tiene nombre: nomofobia. Las encuestas dicen que alrededor de un 6% de personas padecen este síntoma de una clara adicción a estar conectado. Yo he tenido épocas en las que sin duda la he sufrido. Ahora me estoy quitando.

