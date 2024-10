📩 BOLETÍN | Condiciones anímicas

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Condiciones anímicas

Es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces al hablar del pelotazo de Alberto González Amador y su fraude fiscal: ¿tiene algo que ver que el Grupo Quirón sea el principal cliente del novio de Ayuso con que el Grupo Quirón sea la principal adjudicataria de sanidad privada de la Comunidad de Madrid? Ahora ya no solo nos lo preguntamos nosotros o la oposición madrileña. También se lo pregunta la jueza que investiga los delitos fiscales y el entramado de empresas pantalla de la pareja de la presidenta. Ha abierto una pieza separada para indagar ahí.

También van trascendiendo detalles que siguen emborronando la frontera entre Ayuso y su pareja en esta trama. González Amador presentó como gastos de empresa el alquiler de dos coches durante sus vacaciones con Díaz Ayuso.

Mientras tanto, Feijóo ha dicho que Ayuso “no está en condiciones a nivel anímico” para justificar su plante a Pedro Sánchez en la ronda sobre financiación económica, desmontando el argumentario político de la presidenta para no ir. Con Feijóo es difícil saber si lo ha dicho así porque quería decirlo así o lo ha dicho así porque a veces acaba saliendo por su boca exactamente lo que intenta no decir.

No muere. Por cierto, en Moncloa llevan meses dando por muerto el proceso judicial contra Begoña Gómez, pero no muere. El Tribunal Superior de Madrid ha rechazado la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado por prevaricación.

A favor del plan Meloni

Si hablamos de política, casi peor. El PP europeo, incluido los eurodiputados del PP español, ha votado a favor de estudiar la creación de centros de deportación fuera de la UE para encerrar allí a los inmigrantes irregulares. Esto es un giro dramático de la idea de la Europa de los derechos sociales. Y está inspirado por la ultraderecha de Georgia Meloni en Italia.

Hoy en el podcast, hablamos precisamente de cómo es ese plan de Meloni para deportar inmigrantes y sobre todo de cómo una idea de extrema derecha puede acabar pareciendo política pragmática de sentido común.

Que no se te pase

En todas partes . Uno de los fundadores de Ecologistas en Acción, muy conocido en el mundo asociativo por ser el primer coordinador de la organización, está siendo investigado por agresión sexual. La denunciante ha aportado a su relato el testimonio de otras dos mujeres, a las que no conocía previamente, que describen otros episodios sucedidos durante años. Lo que sabemos .

. Uno de los fundadores de Ecologistas en Acción, muy conocido en el mundo asociativo por ser el primer coordinador de la organización, está siendo investigado por agresión sexual. La denunciante ha aportado a su relato el testimonio de otras dos mujeres, a las que no conocía previamente, que describen otros episodios sucedidos durante años. . Dónde metemos a los estudiantes . La proliferación de nuevas universidades (privadas) en grandes ciudades es otro factor no muy conocido de la falta de disponibilidad de pisos de alquiler a precio razonable. El Gobierno obligará por decreto a los nuevos centros a construir alojamientos para sus estudiantes. Los detalles .

. La proliferación de nuevas universidades (privadas) en grandes ciudades es otro factor no muy conocido de la falta de disponibilidad de pisos de alquiler a precio razonable. El Gobierno obligará por decreto a los nuevos centros a construir alojamientos para sus estudiantes. . Rusia no está aislada. Putin ha recibido en Rusia a 36 líderes mundiales en una exitosa operación de marketing vestida de cumbre económica para decirle al mundo que a pesar de la guerra y de ser el gran enemigo de la OTAN, no está aislada. Ha ido China, India, Irán, Sudáfrica y (con especial polémica) hasta el secretario general de la ONU.

Cosas que no sabía

No sabía que hay varios hombres que se disputan la paternidad de la primera máquina de café expreso. Está la de Louis Bernard Rabaut en Francia en 1822, un primer intento de hacer café usando el vapor. Otro francés presentó una máquina express en la expo universal de París de 1855. La primera patente se le atribuye a Angelo Moriondo en 1884. La palanca manual para darle presión es cosa, dicen, de Achille Gaggia en los años 40.

que hay varios hombres que se disputan la paternidad de la primera máquina de café expreso. Está la de Louis Bernard Rabaut en Francia en 1822, un primer intento de hacer café usando el vapor. Otro francés presentó una máquina express en la expo universal de París de 1855. La primera patente se le atribuye a Angelo Moriondo en 1884. La palanca manual para darle presión es cosa, dicen, de Achille Gaggia en los años 40. No conocía el concepto ‘Sorpresa de octubre’, que es uno de tantos términos de la apabullante jerga política estadounidense. La ‘October Surprise’ no es más que esa cosa que puede suceder en octubre y que condiciona o le da un vuelco a la campaña electoral de las elecciones presidenciales de noviembre. El término se acuñó en los años 70, cuando el gobierno de Nixon dio por ganada la guerra de Vietnam en plena campaña (y tres años antes del final).

el concepto ‘Sorpresa de octubre’, que es uno de tantos términos de la apabullante jerga política estadounidense. La ‘October Surprise’ no es más que esa cosa que puede suceder en octubre y que condiciona o le da un vuelco a la campaña electoral de las elecciones presidenciales de noviembre. El término se acuñó en los años 70, cuando el gobierno de Nixon dio por ganada la guerra de Vietnam en plena campaña (y tres años antes del final). No sabía que las plataformas como Netflix no solo analizan lo que has visto para deducir tus gustos y ofrecerte nuevas películas o series según tu perfil. Es que también están personalizando las imágenes de las carátulas e imágenes promocionales de esas películas en función de lo que puede resultarte más atractivo. Si eres de comedia romántica, verás una imagen de Stranger Things centrada en los niños. Si eres de acción, verás un póster más tenebroso.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.