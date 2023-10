📩 BOLETÍN | Corredores e incursiones

Hola.

Corredores e incursiones

No es gran cosa, pero tiene su mérito. Los gobiernos de la Unión Europea, reunidos en Bruselas durante todo el día de ayer, han conseguido decir algo conjunto sobre Israel y Gaza. Los 27 líderes piden “corredores y pausas humanitarias” para que la ayuda llegue a los palestinos y que se proteja a los civiles. Pedro Sánchez llevaba unos días preparando el terreno para al menos promover esa fórmula diplomática de mínimos, que queda lejos de la condena por la matanza de civiles y la exigencia de un alto el fuego, pero era impensable hace unos días. Nos conformamos con poco ya.

Sobre los muertos en Gaza, Joe Biden ha dicho: “No hay pruebas de que los palestinos estén diciendo la verdad sobre cuántas personas mueren”. Las autoridades palestinas han respondido publicando un documento con nombres, números de identidad, edad y sexo de los fallecidos que tienen identificados.

Mientras tanto los bombardeos siguen, pero ayer supimos algo nuevo: Israel ha metido tanques en Gaza. Lo hizo en la madrugada del miércoles y ahora hemos visto las imágenes.

Dice Israel que fue una “incursión” puntual para atacar “células terroristas de Hamás” y “puestos de lanzamiento antimisiles”. Destruidos los objetivos, los tanques habrían vuelto a territorio israelí. Este operativo (y que lo hayan difundido oficialmente) también cumple un papel simbólico: hay varios medios internacionales que han publicado que Israel está retrasando tanto su anunciadísima intervención terrestre que puede que esté replanteándosela. También se ha anunciado la muerte en un bombardeo de uno de los cerebros de los atentados de Hamás el 7 de octubre. El embajador de Israel ante la ONU ha difundido durante una sesión un código QR que llevaba a un vídeo sin censurar con todo tipo de atrocidades cometidas por Hamás contra civiles en Israel. Las milicias palestinas afirman que 50 de los secuestrados israelíes han muerto por los bombardeos de su propio país, sin aportar ninguna prueba ni detalle más.

La siguiente frontera

El PP había sido hasta ahora más prudente que Vox en sus discursos sobre inmigración; no es que no tengamos claras sus posiciones ideológicas, pero la mayoría de sus dirigentes de alto nivel había renunciado a dar la batalla cultural y maquillar su rechazo de argumentos tecnocráticos o en defensa de las acciones policiales. Eso está empezando a cambiar: un sector comandado por Ayuso (que en campaña electoral criticaba a Vox por relacionar inmigración con delincuencia) está subiendo el tono xenófobo aprovechando el aumento de llegadas a Canarias. El Gobierno está repartiendo a esas personas por diferentes partes de la Península para que Canarias no se convierta en una Lampedusa, y la derecha habla sin fundamento de bulos que afectan a la seguridad nacional o la salud pública. Otra línea roja que empieza a parecer poco importante.

Nadie sabe nada. Han pasado cuatro años desde que a Roger le abrieron la cabeza con una pelota de goma, un proyectil que la policía no debe disparar nunca por encima de la cintura. Aún nadie sabe qué agente fue el que le disparó.

Las luces apagadas

Hoy en el podcast, contamos la historia de una familia que murió en un incendio. En los titulares de la prensa les han llamado okupas. La historia completa es un poco más compleja. Merece la pena escucharla.

Que no se te pase

Vuelos limitados . En pleno debate sobre la propuesta del acuerdo PSOE-Sumar para sustituir las rutas cortas de avión por alternativas de tren, echamos un vistazo a cómo funciona la medida en Francia . Resumen: poco.

. En pleno debate sobre la propuesta del acuerdo PSOE-Sumar para sustituir las rutas cortas de avión por alternativas de tren, echamos un vistazo a . Resumen: poco. Cosas de la estadística . España alcanzó un nuevo récord histórico de 21,3 millones de trabajadores en verano aunque en realidad el paro aumentó. ¿Por qué? Porque la población activa, es decir la gente en edad y disposición de trabajar que vive en España, ha aumentado. Detalle .

. España alcanzó un nuevo récord histórico de 21,3 millones de trabajadores en verano aunque en realidad el paro aumentó. ¿Por qué? Porque la población activa, es decir la gente en edad y disposición de trabajar que vive en España, ha aumentado. . Iglesias y Colau. No sé las ganas que tienes de estar al tanto de las riñas internas de este momento de transición que vivimos entre Unidas Podemos y Sumar, pero ahí va una entre Ada Colau y Pablo Iglesias.

