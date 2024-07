📩 BOLETÍN | Corregir no es rebobinar

Hola.

Corregir no es rebobinar

El Tribunal Constitucional ha anulado la condena de seis años de cárcel que pesaba sobre José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, por el caso del fraude en los ERE. También ha rebajado la sentencia por inhabilitación a su antecesor, Manuel Chaves. El fallo supone la enmienda definitiva al castigo que tanto la Audiencia de Sevilla como el Tribunal Supremo habían impuesto a las personas que simbolizaban el gobierno del PSOE en Andalucía durante dos décadas y que pasaron al ostracismo. Sobre aquella condena se fraguó el fin de ciclo del PSOE en la Junta y ante ese fin de ciclo se abrió paso la nueva mayoría del PP. Los afectados dicen que, aunque el Constitucional haya corregido sus condenas, “el daño es irreparable”. Corregir no es rebobinar.

El que no tendrá que acudir ante la Justicia como investigado, tampoco esta vez, es Mariano Rajoy: la Audiencia de Madrid ha rechazado la petición formal de Andorra para que le dejen investigar a Rajoy y sus ministros Montoro y Fernández Díaz por posibles extorsiones a las autoridades financieras andorranas para obtener información personal comprometida sobre la familia Pujol.

Ley Mordaza, nuevo intento

Hasta que no la vea en el BOE me vais a permitir que no me lo crea. Yolanda Díaz ha anunciado que Sumar y PSOE tienen un acuerdo para “la derogación” de la Ley Mordaza, esa norma que se inventó el PP después del 15M para restringir la libertad de expresión, dotar de mayor impunidad a la Policía y complicar el activismo de todo tipo. Tanto el PSOE como Podemos como Sumar como Izquierda Unida como ERC como Bildu como todos los partidos de izquierdas que han tenido algo que ver en la gobernabilidad de España en los últimos años han prometido que derogarían la ley. Pero seguimos esperando a que se pongan de acuerdo en cómo. Por lo pronto, ahora PSOE y Sumar parece que están de acuerdo en lo fundamental: permitir la grabación de imágenes de la Policía actuando y suprimir el delito contra los sentimientos religiosos. Necesitan el apoyo de otras formaciones, así que seguro que acaba saliendo lo de las pelotas de goma. Hoy hablamos con una familiar del primer muerto en Catalunya por una pistola Taser de los Mossos.

Esta modificación o derogación parcial de la Ley Mordaza es una de las patas que el Gobierno se plantea en su paquete de regeneración democrática con el que quiere culminar el curso antes de las vacaciones de agosto. Hoy mismo dará Pedro Sánchez más detalles.

La coalición puede presumir de previsión de datos macroeconómicos: crecimiento por encima del 2%, con déficit y paro en mínimos y sin 'burbujas’. Eso dicen.

La muerte de un hermano

Vivimos en una sociedad que no quiere mirar hacia la muerte, a la que le cuesta acompañar en el dolor, que evita darle su tiempo al duelo y que ignora pérdidas tan desgarradoras como la de un hermano. Hoy en el podcast, ponemos el foco en esa realidad, en ese silencio, esa pérdida que no es la de un hijo ni la de una madre, y de la que casi nadie habla mucho. Hablemos.

Un misterio. El FBI está rastreando la vida y el pueblo del hombre que disparó contra Donald Trump. No acaban de tener ninguna teoría plausible sobre sus motivaciones para atentar contra el expresidente, que por cierto ha reaparecido, con una venda en la oreja y más emotivo que de costumbre.

Más bici, menos muerte. Un estudio con 80.000 personas concluye que hay una relación entre ir en bicicleta al trabajo y una reducción a la mitad del riesgo de muerte por problemas físicos pero también de sufrir trastornos de salud mental. Los datos.

Federación. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha inhabilitado dos años al actual presidente de la Federación de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, sustituto en teoría provisional de Luis Rubiales, justo a su vuelta de la Eurocopa. En Gibraltar, por cierto, están muy enfadados por los cánticos de "Gibraltar español" que coreó parte de la selección española tras su victoria.

En el capítulo de hoy

The Acolyte. Estoy viendo sin mucha fe la nueva serie basada en el universo Star Wars. Se llama 'The Acolyte' e intenta repetir el éxito de 'The Mandalorian', aunque es una historia menos especial, es más bien un tú a Boston y yo California pero con galaxias de por medio y con el certificado de calidad de la saga. No te fíes de las malas puntuaciones que veas por ahí. Es entretenida, aunque no sea memorable.

Esta Segura que no. A veces, más que una recomendación sobre lo que ver, es casi más útil una advertencia sobre lo que es mejor que ni veas. Es lo que te traigo hoy. La cuarta entrega de la saga de Santiago Segura 'Padre no hay más que uno' se dispone a arrasar en taquilla. No te dejes llevar. Es "un exasperante artilugio" y no entendemos por qué tiene tanto éxito.

Más allá del gol. Y para seguir con la resaca futbolera hay un estreno nuevo que da juego. Es un documental para Netflix grabado durante la última temporada de La Liga en el que, al estilo de otro parecido que hay sobre Fórmula 1, se intenta desentrañar la trastienda de los equipos. Hay momentos interesantes donde se aprecia bien la diferencia entre el fútbol más clásico y el moderno, y se habla de presión social y ansiedad.

