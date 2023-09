📩 BOLETÍN | Los datos están mal

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Los datos están mal

Hay un asunto que, aunque no protagoniza grandes aperturas en los periódicos, tampoco siempre en el nuestro, es una de las obsesiones de nuestro director: los datos del Instituto Nacional de Estadística para medir el crecimiento económico de España están mal. Escolar nos ha dado la turra ha hecho grandes esfuerzos didácticos durante meses en las reuniones, intentando explicar un tema estadístico bastante árido como si fuera un gran escándalo. Y como es el jefe como nos ha ido convenciendo de que es importante, hemos publicado varios análisis al respecto desde hace un par de años.

Bueno, pues resulta que llevaba razón: el INE admite que los datos del PIB que había calculado para 2021 y 2022 estaban mal. España ha crecido 1,3 puntos más de lo que decían anteriormente, y es probable que con eso también se queden cortos.

Si quieres entenderlo bien, te lo explica… Ignacio Escolar.

Todo parado. En la política, está todo bastante parado. Alguna barbaridad hemos tenido que leer: Xavier Trias, el que iba a ser alcalde de Barcelona hasta que nos bombin a tots, ha dicho (sin pruebas, claro) que “los socialistas estaban detrás del 23-F”. Y el líder de la CEOE, para sorpresa de nadie, ha dicho que se opone a la amnistía. En el plano de lo práctico, PP y Vox han autorizado la caza en el Parque Nacional de Monfragüe, en Extremadura.

Día histórico

Hoy sí que vamos a tener un momento relevante, en el Congreso. Por primera vez, los diputados podrán hablar en euskera, en gallego, en catalán, sin que nadie les diga que está prohibido. Hoy en el podcast, hablamos de la increíble historia de un veto que en realidad nunca ha estado en el reglamento.

El pulso del fútbol femenino

Si no viniéramos de donde venimos, quizá diríamos que es solo una polémica del mundillo del fútbol. Pero a día de hoy, lo que ocurre con la selección femenina, la Federación y las campeonas del mundo es una batalla cargada de demasiado simbolismo como para ocupar solamente las páginas de deportes. Resulta que tras la salida de Rubiales y del entrenador, Jorge Vilda, la nueva seleccionadora tenía que dar su lista de convocadas para el próximo partido. Pero la inmensa mayoría de las jugadoras han dicho que a ellas no las llamen mientras no haya más cambios estructurales dentro de la Federación, y no solo el de las caras visibles para quedar bien. ¿Respuesta de la nueva entrenadora y la Federación? Prometer cambios, pero hacer una convocatoria como si nada hubiera pasado (aunque sin Jenni Hermoso) y decir que mañana se tienen que presentar. Y ellas dicen que no van. El reglamento prevé sanciones. El pulso sigue y todo esto puede acabar en una gran revolución o en división y desastre en un grupo que viene de ganar un Mundial. Veremos.

Canteranos. Sin dejar de lado el fútbol ni el machismo, hay novedades en el caso de los canteranos del Real Madrid acusados de difundir sin consentimiento por WhatsApp contenido sexual grabado con una menor. Hay una segunda chica que aparece en el vídeo y a la que el juez ha llamado a declarar como víctima.

El goteo de este tipo de noticias que mezclan vulneración de la intimidad y tecnología es insoportable, pero el episodio que hemos conocido este lunes es especialmente alarmante, porque es un aviso de lo que se nos viene encima. En un pueblo de Badajoz, hasta 25 adolescentes han denunciado que circulan por WhatsApp fotos de desnudos falsos pero con su cara, montajes hechos con inteligencia artificial, probablemente por compañeros de instituto, con herramientas cada vez más sofisticadas para producir imágenes cada vez más creíbles. Hemos indagado en la herramienta utilizada y es un negocio que directamente te ofrece “desnudar a quien tú quieras”. Por 9 euros, 25 fotos. Lo que nos queda.

Móviles en el instituto. Y aunque no hay que demonizar el uso de las tecnologías ni asociar directamente con prácticas tóxicas, lo cierto es que por ejemplo Catalunya está estudiando restringir el uso de teléfonos en los centros porque la adicción al móvil distrae a los chavales de todo lo demás.

Que no se te pase

La nueva normalidad . Están los meteorólogos en plena transición conceptual. El cambio climático ha trastocado sus métricas, sus términos y sus escalas para referirse a fenómenos extremos. “Hay que replantearse todo” . Mientras, un estudio cifra en 73 los géneros de vertebrados (miles de especies) que han desaparecido en 500 años por la acción del hombre.

. Están los meteorólogos en plena transición conceptual. El cambio climático ha trastocado sus métricas, sus términos y sus escalas para referirse a fenómenos extremos. . Mientras, un estudio cifra en 73 los géneros de vertebrados (miles de especies) que por la acción del hombre. El Zendal de Ayuso . Doscientos millones de euros y dos años después de la inauguración del Hospital Zendal que Ayuso quiso convertir en el gran símbolo de su gestión sanitaria, Madrid no sabe qué hacer con él . El nuevo plan es convertirlo en un hospital provisional para 60 enfermos de ELA.

. Doscientos millones de euros y dos años después de la inauguración del Hospital Zendal que Ayuso quiso convertir en el gran símbolo de su gestión sanitaria, . El nuevo plan es convertirlo en un hospital provisional para 60 enfermos de ELA. Mismo paquete, menos cantidad. Lo de venderte un producto (detergente, cereales…) metido en el mismo envase de siempre pero con menos cantidad y al mismo precio es un truco clásico de los supermercados en tiempos de inflación. En Francia lo quieren prohibir y miran a marcas concretas: Nestlé, Pepsi, Unilever.

Todo es política

Del utilitario al Tesla . ¿Cómo es posible que el coche más vendido del mundo sea un Tesla? No estamos hablando de un coche barato. Porque el mercado de los coches está cambiando, los precios han subido y la industria ya no busca colocar “utilitarios” como churros sino centrar sus apuestas en clientes con más poder adquisitivo. Un dato de esta radiografía: el habitante medio español no puede permitirse comprar más que el 12% de los coches que están en el mercado.

. ¿Cómo es posible que el coche más vendido del mundo sea un Tesla? No estamos hablando de un coche barato. Porque el mercado de los coches está cambiando, los precios han subido y la industria ya no busca colocar “utilitarios” como churros sino centrar sus apuestas en clientes con más poder adquisitivo. Un dato de esta radiografía: el habitante medio español no puede permitirse comprar más que el 12% de los coches que están en el mercado. Los metatópicos . A lo mejor no es un humor de masas pero sí es el humor que más gracia le puede hacer a alguien que está de Erasmus, o se ha ido a trabajar al extranjero, o vive en una ciudad que no es la suya: el humor sobre los acentos y las trampas del lenguaje. Hay muchas cuentas de TikTok y otras redes que, sin caer en los tópicos ofensivos, triunfan entre jóvenes viajeros. Aquí algunos ejemplos.

. A lo mejor no es un humor de masas pero sí es el humor que más gracia le puede hacer a alguien que está de Erasmus, o se ha ido a trabajar al extranjero, o vive en una ciudad que no es la suya: el humor sobre los acentos y las trampas del lenguaje. Hay muchas cuentas de TikTok y otras redes que, sin caer en los tópicos ofensivos, triunfan entre jóvenes viajeros. Aquí algunos ejemplos. Enganchado a Glovo. Un 48% de los residentes en España piden comida a domicilio, por Glovo, Uber Eats, Just Eat, al menos una vez al mes. Un 22% lo hace, como mínimo, una vez a la semana. Si tenemos en cuenta que en realidad hay mucha parte de España donde estos servicios no llegan, hay en las grandes ciudades auténticos enganchados al delivery. ¿Es malo? Pues depende. Aquí un reportaje.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.