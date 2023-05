📩 BOLETÍN | España, su escenario

Hola.

Te escribo de camino a Málaga. Esta noche nos dan el Premio Ondas al Podcast Revelación por ‘Un tema Al día’, así que felices.

Venga, vamos con lo de hoy.

España, su escenario

Si no la conociéramos… Pero la conocemos. Ayer ya te dije que había que estar atentos a ver qué inventaba Ayuso en los actos del 2 de mayo para recuperar la atención nacional perdida en los últimos meses. Y lo que se ha sacado de la manga es un incidente que deja atrás a la chulería verbal y entra ya en el terreno de la confrontación física. Ordenó a los empleados de la Comunidad de Madrid que bloquearan el acceso a la tribuna de autoridades al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Y allí se plantó la jefa de Protocolo, a cortar el paso ante la escalera del escenario. El momento es muy tenso, muy surrealista, lo puedes ver en vídeo. Los de Ayuso dicen que ya estaba la ministra de Defensa representando al Gobierno y que Bolaños intentó “colarse” como un “okupa”. En fin, hay un decreto que no deja muchas dudas, y de hecho no es la primera vez que dos ministros suben a esa tribuna, pero da igual. Había que hacer ruido. ¿Sabes a quién sí dejaron subir? Al presidente del PP, Núñez Feijóo, que no es ni diputado.

Y dirás tú: vaya chiquillería. Quizá. Pero como hoy escribe Ignacio Escolar: “Cada peldaño que sube el PP por la peligrosa escalera de la deslegitimación institucional parece pequeño porque lo comparamos con la provocación anterior”. Ay, si Ayuso fuera catalana.

En todos los frentes. El PP se mueve ya en todos los frentes para provocar el choque institucional con el Gobierno que saque a la oposición de un cierto aletargamiento. Feijóo se reunió en secreto con fiscales conservadores a los que prometió derogar varias leyes si era presidente. ¿A cambio de qué?

Cuidar también duele

Hoy en el podcast, tenemos uno de esos capítulos en los que tratamos de conocer mejor profesiones casi invisibles, que nunca están de moda, pero que siempre son necesarias. Tres profesionales de la ayuda a domicilio, las que cuidan a personas dependientes en su casa, nos abren las puertas de su rutina con notas de voz.

Caos

Las primeras oposiciones en Catalunya gestionadas por una empresa privada externa han terminado como el rosario de la aurora. Se realizaron este sábado y hubo retrasos generalizados, problemas graves de organización y una de las pruebas llegó a suspenderse. Ayer el president de la Generalitat destituyó a la directora de Función Pública.

Otro desastre es la factura que se nos va acumulando a todos por los pleitos en los que nos metió una reforma de Mariano Rajoy para desmantelar las ayudas a las energías renovables. Solo en asesoría para defendernos de las denuncias de inversores extranjeros, el Estado ya ha palmado más de 40 millones de euros. Es un asunto bastante técnico que se explica aquí.

Que no se te pase

Unidad . No debería sorprendernos ver a Alberto Garzón y a Ione Belarra en un acto juntos. Y sin embargo, sabemos que tiene su valor que IU y Podemos muestren unidad para el 28M y aparquen sus desencuentros sobre Sumar.

. No debería sorprendernos ver a Alberto Garzón y a Ione Belarra en un acto juntos. Y sin embargo, sabemos que tiene su valor que IU y Podemos muestren unidad para el 28M y aparquen sus desencuentros sobre Sumar. Abel N’ Roses . El alcalde de Vigo, Abel Caballero, va a gastarse casi dos millones de euros para patrocinar el concierto que la banda norteamericana Guns N' Roses dará en el Estadio de Balaídos el próximo 12 de junio.

. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, va a gastarse casi dos millones de euros para patrocinar el concierto que la banda norteamericana Guns N' Roses dará en el Estadio de Balaídos el próximo 12 de junio. A las trincheras . Si te quieres asomar a cómo son los sistemas de defensa rusos que las tropas de Putin van construyendo por Ucrania, aquí tienes imágenes de satélite con trincheras, zanjas y “dientes de dragón”.

. Si te quieres asomar a cómo son los sistemas de defensa rusos que las tropas de Putin van construyendo por Ucrania, aquí tienes imágenes de satélite con trincheras, zanjas y “dientes de dragón”. Txirimiri cósmico. ¿Cómo mirar dentro de una pirámide o de un volcán para comprobar la solidez de las estructuras internas? Unos físicos han logrado usar partículas cósmicas, unos rayos llamados muones que nos rodean todo el tiempo, para usarlos como radar invisible. Aquí se explica.

En el capítulo de hoy

Podcasts . Como hoy nos toca atracón de podcasts en la gala de los Premios Ondas, te dejo recomendaciones sacadas de entre el resto de premiados y nominados. Intento no repetirme. El primero es la serie sobre geopolítica y cultura popular que se marcaron los amigos de El Orden Mundial.

. Como hoy nos toca atracón de podcasts en la gala de los Premios Ondas, te dejo recomendaciones sacadas de entre el resto de premiados y nominados. Intento no repetirme. El primero es la serie sobre geopolítica y cultura popular que se marcaron los amigos de El Orden Mundial. Canción exploder es un podcast en el que músicos internacionales desgranan canciones por las que son muy conocidos. ‘Silencio’ es un episodio en el que Jorge Drexler cuenta la intrahistoria de un tema con ese mismo nombre, con grabaciones inéditas. No solo para fans.

es un podcast en el que músicos internacionales desgranan canciones por las que son muy conocidos. ‘Silencio’ es un episodio en el que Jorge Drexler cuenta la intrahistoria de un tema con ese mismo nombre, con grabaciones inéditas. No solo para fans. El hilo es un podcast de Radio Ambulante al que le tenemos mucho cariño en el equipo de Un tema Al día. Eligen un tema de actualidad latinoamericana cada semana y lo tratan en profundidad. Aquí puedes ver sus últimos episodios.

Hoy voy a dedicar las energías a disfrutar del día con el resto del equipo del podcast. Con Carmen, con Marcos, con Izaskun, con Pedro. Te dedicaremos el premio. Nos iremos a celebrarlo. Y para evitar problemas, mejor mañana a primera hora te escribe Toño Fraguas ;-)

Un abrazo,

Juanlu.