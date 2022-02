📩 BOLETÍN | Esto es la guerra

Agarra un café y vamos al lío, que hay bastante. ¡Buenos días!

Por dónde va el día

Esto es la guerra

Puede que estemos ante una noticia de no retorno para el Partido Popular. Hoy sabemos que altos cargos del partido, de la confianza de Pablo Casado, contactaron con detectives privados para encargar una investigación secreta contra Isabel Díaz Ayuso. El hilo del que estos investigadores debían tirar era el de una noticia publicada en noviembre por elDiario.es: la adjudicación a dedo de un contrato por 1,5 millones a una empresa de mascarillas de un empresario amigo de Ayuso. Según El Mundo y El Confidencial, en el punto de mira estaría el hermano de la presidenta, en el intento por parte de Génova de encontrar munición que aplaque las aspiraciones nacionales de la líder madrileña. El Mundo dice que el encargo no llegó a formalizarse. El PP asegura que es todo falso. Esto traerá consecuencias.

Vox y PP siguen bailando. Pablo Casado ha decidido esta semana dar su perfil más elevado y moderado en el arranque del baile con Vox que ahora comienza para formar Gobierno en Castilla y León. Fue crítico con la formación de ultraderecha, marcó diferencias y casi que le cerró la puerta a los de Abascal para entrar en el Gobierno de Mañueco con una vicepresidencia.

“Nuestros límites son nuestros principios”, dijo Casado. ¿Es un mensaje sincero? ¿O es solo un postureo para hacerse valer en la negociación y de camino ir preparando el relato de que pactaron con Vox porque no tuvieron más remedio? Pues a lo mejor nos sirve la pista que nos ha dado el portavoz nacional de su partido, Martínez Almeida, que ha dicho que el problema no es pactar con Vox sino la izquierda y Bildu y todo lo demás. Y Ayuso dice lo mismo. Y Mañueco no se quiere arriesgar a una repetición electoral. Es todo, esto y lo del cordón sanitario, como explica Ugarte, una gran ficción.

A trozos de pan √°cimo

Hay guerra interna en la Iglesia española. La acumulación de escándalos de pederastia, que afloran ahora pero se toleraron durante décadas, está enconando la relación de unos obispos con otros. Son incapaces de hacer un comunicado conjunto de reacción a las denuncias que no paran de salir. Aperturistas y conservadores están a… trozos de pan ácimo.

Mientras, PSOE y Unidas Podemos buscan el consenso para investigar los abusos en la Iglesia. Ya te conté que el PSOE aboga por que sea el Defensor del Pueblo el que lidere las indagaciones y Unidas Podemos apuesta por algo que suceda en el Congreso. Ambas partes están de acuerdo en que las víctimas debe ser protegidas de un posible circo, que ya sabemos que recibirán el hostigamiento de cierta derecha.

El tama√Īo de una mesa

En el mundo de la diplomacia las palabras siempre se miden para que digan sin decir nada, para que casi siempre parezcan amables. Por eso a veces se le da una importancia exagerada a los gestos, a los símbolos.

Mira esta foto. Es Putin con el canciller alemán Olaf Scholz, en la misma mesa en la que se reunió con Macron hace unos días.

Y ahora mira esta de ayer:

Es Putin recibiendo a Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil.

No hay que ser un lince para hallar la gran diferencia. Por supuesto, hay una justificación oficial para evitar explicaciones que provoquen un conflicto aún mayor. El Kremlin pidió a Macron y Scholz que se hicieran una PCR antes de la reunión y estos se negaron, según Reuters, para evitar que Moscú pudiera almacenar restos de ADN de los líderes occidentales.

En fin, más allá de las mesas, vamos a lo importante: EEUU se había encargado de hacer llegar a la opinión pública que Rusia podía intervenir Ucrania ayer a las 15h. Pues no pasó. Kiev respira más tranquila ante el anuncio de retirada de tropas rusas, aunque la OTAN dice que lo que está ocurriendo no es una desescalada y sigue reforzando militarmente la zona.

Nieve artificial

Hoy en el podcast cambiamos un poco de tercio, que a veces se agradece. Hablemos de nieve artificial. No sé si sabes que el 100% de la nieve que se usa en los Juego Olímpicos de Invierno es en realidad nieve de mentira. Hoy te contamos qué hay detrás de esa realidad, que también se da en pistas españolas.

Que no se te pase

1 de cada 4. Al menos una de cada cuatro mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual de su pareja. Son datos del estudio más grande realizado hasta la fecha, liderado por la OMS.

Precios. Se habla mucho estos meses de la inflación y de la subida del coste de la vida, empujada en primer lugar por la tarifa energética. Pues hemos hecho gráficos para que veas cómo han evolucionado los precios de productos habituales en la cesta de la compra. El aceite ha subido un 30%. La pasta, un 20%. La fruta, un 8%.

Pandemia. Los contagios de la sexta ola se desploman: 72 grandes ciudades, por debajo de los 1.000 casos de incidencia.

Adolescentes en casa? Ya sabes que aquí te damos claves para sobrellevarlo con dignidad. Hoy te traemos una guía hormonal para tratar con jóvenes en esa edad turbulenta.

Carla Sim√≥n. La directora espa√Īola Carla Sim√≥n¬†ha ganado el Oso de oro del Festival de Cine de Berl√≠n. Lo hace con una pel√≠cula sobre un drama familiar ambientada en la Catalunya rural y rodada en catal√°n. Y, a pesar de que no es un nombre muy medi√°tico, no es que haya sido una sorpresa: Sim√≥n era la favorita.

Cosas que no sabía

No sab√≠a¬†que el movimiento antivacunas y sus campa√Īas de desinformaci√≥n tuvieron su primer auge en 1798, en los primeros a√Īos de la campa√Īa de vacunaci√≥n contra la viruela. Como cuenta¬†este fant√°stico hilo¬†de un investigador en Twitter, la primera asociaci√≥n negacionista usaba un argumento que no te sorprender√°: ‚Äúla libertad‚ÄĚ. Y por supuesto dudaban de los datos oficiales de cientos de miles de muertos por esa enfermedad.