📩 BOLETÍN | Fango y rabia

Fango y rabia

Es una imagen que recordaremos para siempre. El rey recibiendo bolazos de fango en una visita oficial a las víctimas de una catástrofe mal gestionada. Recordaremos que sucedió en un pueblo de Valencia (era Paiporta, alguien apostillará), unos días después de la riada que se llevó por delante la vida de más de 200 personas.

Al rey le acompañaban el presidente del Gobierno y el presidente valenciano, Carlos Mazón. Los tres escucharon gritos de “asesinos” y “dimisión” por parte de los cientos de personas que se arremolinaron ante la llegada de la comitiva. Un pequeño grupo se cebó especialmente con Pedro Sánchez, le lanzaron palos, golpearon violentamente su coche. Habrás leído que tuvo que ser ingresado. No es cierto. Pero sí tuvo que ser evacuado inmediatamente. Luego hemos sabido que los agresores de Sánchez eran de un colectivo ultra que se había citado para la ocasión: “Les hemos destrozado el coche, pero solo le hemos podido dar con un palo en la espalda”, ha reivindicado uno de los integrantes. El sindicato de Vox ha ofrecido sus abogados para defenderles.

El rey se quedó. Los ultras no intentaron golpearle con palos y alguno se acercó a hablar con él, aunque a ratos sí tuvo que recibir más barro de otros vecinos, que no dejaron de insultarle. Aceptó que los ciudadanos se le encararan y le increparan, consiguiendo a veces hablar con ellos. Hubo algún abrazo, pero también podría haber pasado cualquier cosa. Al cabo de un buen rato, aceptó que la visita oficial no tenía más recorrido y se fue. La misma cita prevista en otro pueblo cercano fue cancelada. Luego dijo que “hay que entender el enfado por lo mal que lo han pasado”.

Aquí tienes un amplio relato del momento, escrito por mi compañera Mariangela Paone, que estaba allí.

La visita oficial de una comitiva política al quinto día de caos en la zona más castigada de Valencia era absolutamente innecesaria. Y fue muy irresponsable. Por lo que sabemos, fue un empeño de la Casa Real. Sobre eso escribe hoy Ignacio Escolar: “El rey no debería haber pedido esa visita. Tampoco haberse quedado, tras empezar los disturbios (...) Es indudable que lo ocurrido da para muchos análisis de brocha gorda, que se repiten por todas partes. Lo podemos resumir como el pensamiento ”te espero fuera si tienes huevos“: aquellos que ven como un comportamiento virtuoso poner en riesgo tu integridad física de forma irresponsable y sin otro valor que el simbólico. En resumen: esa idea de que el rey fue un héroe por quedarse, y Sánchez un cobarde, por irse para que no lo lincharan”.

El día nos deja otra imagen icónica. Letizia Ortiz, que hace 22 años cubría como periodista la indignación de los pueblos de la costa gallega con la gestión del Prestige, viéndose al otro lado, como reina.

Hoy en el podcast, un capítulo especial. Intentamos explorar las emociones del pueblo valenciano, del dolor a esa rabia que va aflorando. Escuchamos con calma a los vecinos que pasan horas ayudando en sus calles y a una compañera que lleva días trabajando de manera muy intensa en una pesadilla que todavía no es capaz de explicar.

Es una pena, otra, que hayamos tenido que empezar este boletín por una visita impertinente y una crispación legítima de la que algunos se aprovechan. Porque lo importante está en otro sitio: hay barrios enteros en muchos pueblos que siguen viviendo en un pozo de fango; hay militares y hay voluntarios que no saben a dónde ir; hay pueblos en los que el único tractor para despejar las calles lo ha llevado una señora de La Rioja; hay riesgo de brote epidemiológico porque el agua estancada mezclada con las aguas fecales que han salido a la superficie, mezcladas con la basura, es una muy mala combinación; la cifra de muertos se eleva hasta las 214 personas. La sensación es que de los garajes que están inundados irán saliendo más cuerpos.

Anoche, un susto. Un aviso por alerta roja llegaba (esta vez, con tiempo) a los móviles de la provincia de Valencia. En algunos municipios hubo recomendación oficial de evitar los pisos bajos y casas cerca de algunos ríos. Con el paso de las horas, el color de la alarma se diluyó, aunque ha llovido sobre mojado. Ahora que amanece veremos con qué consecuencias. En Catalunya, el temporal ha inundado algunas zonas de Sitges y el Govern ha restringido la movilidad en nueve comarcas.

Hoy no es un lunes normal en las zonas afectadas por la DANA. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha advertido de que la seguridad de los trabajadores es lo primero y afirma que nadie debe ir a trabajar si corre riesgo su vida, sin que eso tenga consecuencias sobre su salario ni sus cotizaciones. Hay 23 municipios valencianos donde hoy no abrirán los colegios.

Y otra noticia sobre la gestión de este desastre: Carlos Mazón, el presidente valenciano, el mismo día de la DANA, estuvo en tres actos ajenos a la crisis mientras se fraguaba la tormenta. ¿Y quién ha sido el encargado de coordinar las tropas del ejército que iban llegando a Valencia? Un experto en incendios forestales.

Creo que debemos dejarlo aquí, no me veo contándote ahora las curiosidades de siempre en el final del boletín de los lunes. Y por supuesto han pasado más cosas. Mañana son las elecciones en Estados Unidos, nada menos. Habrá tiempo de hablar de todo. Pero ha sido un fin de semana terrible y está bien que nos demos tiempo para digerirlo.

