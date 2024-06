📩 BOLETÍN | Fiesta fin de curso

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Fiesta fin de curso

Llegamos a junio, llegamos al mes de la fiesta final de este curso político. El domingo de esta semana, el 9 de junio, tenemos elecciones europeas. Las dinámicas de campaña siguen como estaban: el PSOE tira de Pedro Sánchez todo lo que puede, Feijóo tira de Ursula Von der Leyen para irse de romería y ver la Champions, Sumar marca perfil propio, Podemos pide el apoyo de los votantes de Bildu y Vox multiplica sus barbaridades racistas en una espiral de desinformación que, no es casualidad, se parece mucho al manual de injerencia política que Rusia lleva años impulsando en Europa con bulos y falsos medios.

Al hilo de eso, te recomiendo que leas el boletín del director del sábado. Ahora que Pedro Sánchez parece haber olvidado sus cinco días de reflexión, Ignacio Escolar propone algo concreto: una ley de prensa moderna. Una que, al menos, no sea como la de ahora, redactada en el franquismo. “Hace falta una regulación de la prensa, precisamente para proteger el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz. Porque una parte de lo que aparenta ser periodismo, y no lo es, se ha convertido en una industria contaminante que está intoxicando a la sociedad”.

Porque de la oscuridad, una vez que entras, no se sale así como así. Nuestra compañera Icíar Gutiérrez se ha ido a Polonia, un país que cambió hace unos meses al gobierno ultranacionalista, homófobo y machista. Pero claro, las inercias de la sociedad son muy firmes. Esto nos cuenta desde allí.

La otra parte de la traca de fin de curso será la aplicación de la amnistía. Todavía no está en vigor porque (al menos a la hora a la que te envío esto) aún no ha salido en el BOE. Se está haciendo largo, pero no tardará mucho más. En todo caso, todo el mundo coge posiciones: la derecha confía en que jueces y tribunales la boicotearán y la izquierda espera que al menos el Supremo no se arriesgue a que le tengan que pegar un toque desde el Constitucional o desde Europa por negarse a aplicarla.

¿Repetición en Catalunya? Es curioso observar en política cómo muchas veces lo que parece postureo acaba siendo un argumento del que todo un partido acaba convencido. Tanto, que lo que era una táctica se convierte de repente en la aparente única vía de supervivencia. Hablo de Junts. En el partido ha cundido la sensación de que sin Puigdemont pueden hundirse. Y como Puigdemont ha dicho que o es presidente o se va, pues la única salida posible es: que se repitan las elecciones a ver si Puigdemont las gana. Para eso, tienen que convencer a ERC de que no permita la investidura de Salvador Illa. Aquí el lío.

La falda y las niñas de uniforme

Hoy en el podcast, hablamos de algo que removerá los recuerdos de más de una. De la falda de los uniformes del colegio. Muchas generaciones de mujeres se han criado con una relación de amor y odio con la prenda, vestida muchas veces por obligación. Con algunos de esas niñas que ahora son adultas hablamos. Y también nos asomamos a cuál es el debate hoy en día sobre la obligatoriedad (o la prohibición) de la falda en los colegios privados y concertados.

Que no se te pase

Mucho por hacer . Olga Rodríguez hace un repaso sobre lo que ha hecho Occidente y todo lo que puede hacer para pararle los pies a Israel. Pueden, por ejemplo, romper sus relaciones diplomáticas o sus acuerdos preferenciales. Pueden dejar de mandarles armas. Pueden ponerles alguna sanción.

. sobre lo que ha hecho Occidente y todo lo que puede hacer para pararle los pies a Israel. Pueden, por ejemplo, romper sus relaciones diplomáticas o sus acuerdos preferenciales. Pueden dejar de mandarles armas. Pueden ponerles alguna sanción. El perro y los deberes . Un tercio de los senadores del PP no ha presentado su declaración de actividades , que es el documento en el que nos cuentan cuáles son sus rentas o negocios al margen de la política, una herramienta básica para prevenir conflictos de intereses o detectar corrupción. Javier Arenas, Alfonso Serrano o José Manuel Baltar, entre los 48 insumisos.

. Un tercio de los senadores del PP , que es el documento en el que nos cuentan cuáles son sus rentas o negocios al margen de la política, una herramienta básica para prevenir conflictos de intereses o detectar corrupción. Javier Arenas, Alfonso Serrano o José Manuel Baltar, entre los 48 insumisos. La peor pesadilla de Facebook es un periodista y se llama Jeff Howritz. Sus investigaciones revelan que Meta sabe que en sus apps se organizan pederastas, se han vendido mujeres como esclavas sexuales o son caldo de cultivo para grupos como los que asaltaron el Capitolio en EEUU.

es un periodista y se llama Jeff Howritz. que Meta sabe que en sus apps se organizan pederastas, se han vendido mujeres como esclavas sexuales o son caldo de cultivo para grupos como los que asaltaron el Capitolio en EEUU. La última Selectividad de la memoria. Hoy empiezan los exámenes de acceso a la universidad para miles de chavales que salen del instituto. Son los últimos exámenes, o eso dice la nueva ley, que premiarán la memoria por encima de todo lo demás. Los del año que viene serán diferentes. Si este año tienes un examinado cerca, ¡deséale suerte de mi parte!

Cosas que no sabía

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.