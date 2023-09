📩 BOLETÍN | Lo que te has perdido

Hola, hola.

Retomamos ya este boletín diario con las claves de actualidad pero hoy creo que te va a resultar más útil que en vez de hacerte un resumen de las noticias de las últimas horas, te ponga un poco en situación de lo que ha ocurrido políticamente durante el mes de agosto, donde es más probable que se te haya escapado algo. Y ya así el lunes todos partimos del mismo punto con lo que marque la actualidad pura y dura.

Obviamente, por mucho que nos enrollemos luego sobre partidos, pactos e investiduras, está claro que la noticia del verano ha sido la reacción contra Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, por su beso no consentido a la jugadora Jenni Hermoso en la ceremonia del Mundial. Aquí no necesito hacerte un resumen porque estoy seguro de que te lo sabes. Te recomiendo por ejemplo los artículos de mi compañera Ana Requena sobre un caso que ha tocado varias placas tectónicas de nuestra sociedad: los abusos de poder en el trabajo, la importancia del consentimiento, la vigencia del feminismo y, encima, el fútbol.

Pero tampoco estaría bien olvidarse de los incendios, en especial el de Tenerife, con decenas de miles de evacuados. O del asesinato del candidato a presidente de Ecuador Fernando Villacencio, tras un mitin. O de la muerte en un (ejem) accidente de avión de Prigozhin, el jefe del grupo armado que se rebeló contra Putin hace unos meses. O de la foto policial de Trump, contra las cuerdas por un nuevo proceso penal. Algunos de estos asuntos seguirán coleando y habrá tiempo de tratarlos detenidamente en el boletín y en el podcast, que por cierto también vuelve el lunes con nuevos capítulos.

Pero vayamos ya al resumen político para no perdernos a la vuelta de vacaciones.

Lo que te has perdido

Voy a empezar por lo importante, que también es lo más evidente: no, no tenemos todavía nuevo gobierno. Las elecciones anticipadas fueron el 23 de julio y las negociaciones nos van a llevar, seguro, al otoño.

Quédate también con unas fechas, que son las que van a marcarlo todo a partir del lunes: 26 y 27 de septiembre. Esos días se celebrará la votación de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Si has estado realmente desconectado dirás: espera, ¿Feijóo? ¿Pero no eran Pedro Sánchez, Sumar y los demás los que estaban más cerca de la mayoría necesaria? Pues sí. Pero Feijóo vive en la ficción de que de alguna manera puede conseguir votos suficientes y ha convencido de esa ficción a Felipe VI, que lo ha propuesto para la investidura porque fue la lista más votada y “por la costumbre”. Pero no te desorientes: estamos igual, Feijóo no tiene los votos suficientes porque solo tiene a Vox de su lado y juntos suman 171. ¿Entonces por qué se lanza? Pues entre otras cosas porque renunciar a hacerlo es básicamente tener que dimitir como presidente del PP. Durante el verano se ha especulado mucho sobre el peligro de un tamayazo (que algunos diputados del PSOE pudieran votar a Feijóo para evitar pactos de Pedro Sánchez con el independentismo) pero no hay ni un solo indicio de eso. Es más miedo que rumor.

Proponer primero a Feijóo y que vaya pasando el tiempo era la opción cómoda para el rey porque lo cierto es que Pedro Sánchez no tiene atados sus pactos tampoco. Llegará el 27 de septiembre, el Congreso rechazará a Feijóo y entonces el rey se supone que propondrá a un candidato alternativo. En este caso sí, Pedro Sánchez. Fíjate que ahí ya nos estamos metiendo en octubre. Y volvemos a las matemáticas: solo los votos a favor de PSOE, Sumar, PNV, Bildu, ERC y Junts darían la mayoría absoluta a Sánchez. La única duda real está en Junts, que además tiene que votar que sí (no vale con una abstención).

Y en esta zona del juego es donde ha estado el movimiento entre bambalinas y donde viene otro elemento que este nuevo curso político hereda de agosto y que conviene retener: la ley de amnistía. Después de los indultos y después de las reformas del código penal, el independentismo busca, a cambio de su apoyo a Sánchez, una ley que evite las condenas a los activistas y cargos medios implicados en el 1-O, en la línea de los indultos recibidos por sus líderes. La norma que se negocia podría beneficiar también a los policías imputados por las cargas de aquel día. Será un debate polémico.

Puigdemont no confirma que vaya a dar su sí a Pedro Sánchez, pero ya hemos visto acercamientos muy claros en agosto que se han traducido en medidas concretas: Francina Armengol (del PSOE, aquí tienes un perfil) es la nueva presidenta del Congreso con los votos a favor de ERC y Junts. El acuerdo incluye varias medidas, entre ellas levantar el veto al uso del catalán y otras lenguas cooficiales en el Congreso.

Esa votación fue el retrato veraniego de la soledad de Feijóo. Ni Vox votó a su candidata a presidir el Congreso. Eso no significa que hayan roto: en agosto, PP y Vox han cerrado su pacto en Aragón y la ultraderecha ya está dentro de cuatro gobiernos autonómicos. La semana que viene veremos si también en Murcia.

En Vox, a su vez, también han entrado en crisis: Iván Espinosa de los Monteros, uno de los fundadores del partido, dimitió tras los malos resultados del 23J. Es curioso porque el análisis inmediato de la prensa conservadora fue que Espinosa se iba porque es un hombre moderado y tenía diferencias con la deriva del nuevo núcleo duro de Abascal. Imagínate cómo son los que se quedan.

Por cierto, este mes también hemos publicado exclusivas. Por ejemplo esta: Feijóo ocultó casi la mitad de su sueldo como líder del PP.

El mes de septiembre se le va a hacer largo, muy largo, al líder del PP. No sabe ya qué hacer para rellenar los huecos y darse legitimidad para una investidura que casi nadie se toma en serio. Atento a la última: Feijóo se ha reunido con Pedro Sánchez esta semana y le ha pedido que le preste unos votos para ser presidente durante dos años. Pero es que además el PP se ha ofrecido a negociar con Junts la investidura de Feijóo. Han pasado del que te vote Txapote al que me vote Txapote.

¿Quién crees que ha salido a decirle… pero vamos a ver Alberto qué estamos haciendo? ¿Quién crees que, siendo de su propio partido, en un acto donde le tenía delante, ha dicho que sus intentos de negociar con el PSOE son “bisoños” y que hay que “abrir los ojos”? Efectivamente.

Y así llegamos al 1 de septiembre. Con Feijóo cociéndose en su propia salsa, con Pedro Sánchez intentando su enésima pirueta para caer de pie y con un fantasma de fondo: otra repetición electoral. Si Feijóo fracasa y Pedro Sánchez no convence a Junts, habría que volver a votar el 14 de enero.

Hasta entonces nos quedan muchas idas y venidas. Aquí estamos para hacerte compañía en el viaje.

