📩 BOLETÍN | Hay acuerdo

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Hay acuerdo

Ya está. PSOE y Junts han alcanzado un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Lo anunciarán dentro de un rato y anoche lo adelantó elDiario.es. La semana que viene se registrará en el Congreso la primera propuesta concreta de ley de amnistía para que se inicie el debate y tendrá lugar la investidura que garantiza a PSOE y Sumar una mayoría absoluta para revalidar el gobierno de coalición.

Pedro Sánchez había entrado en modo-urgencia y ha apretado para el acuerdo durante este miércoles. Cada día que se dilata todo este proceso es un problema. Lo nuevo no viene de la calle sino de Bruselas: la Comisión Europea ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que le mande información sobre la futura ley de amnistía. Es extraño. El comisario de Justicia pide por escrito explicaciones al Gobierno, que técnicamente no es quien está impulsando la amnistía porque es una negociación entre grupos parlamentarios. Esta vez a Bruselas le dan igual las burocracias. El comisario, que además es belga, en vez de mandar una carta a Madrid, podría haber salido a la calle, haber dado un paseo y haber preguntado directamente a los implicados, que seguían negociando a esa hora en la misma ciudad.

Mientras tanto, ayer se produjo la sexta noche consecutiva de protestas frente a sedes del PSOE, aunque esta vez menos numerosas. Con todo, las manifestaciones de extrema derecha alentadas por Vox dan miedo. A muchos por la violencia, a mí en realidad por el contenido: las banderas que vemos, las consignas racistas y xenófobas, las palmas al aire, los insultos de “maricón” a políticos y periodistas, la ausencia casi total de mujeres, la presencia acreditada de nazis al frente del pelotón. ¿Que queman un contenedor y lanzan algunas botellas? Pues muy mal, y bienvenidos sean los que también desde la derecha condenan su violencia. Pero a ver si se animan a condenar también sus ideas. Y si puede ser, a no gobernar con ellas.

Hoy, tras el anuncio de acuerdo, se abre una nueva fase. Tampoco va a ser tranquila.

De Madrastras y padrastros

Hoy en el podcast, hablamos de una realidad que viven más de 400.000 personas en España y que, sin embargo, no tiene nombre. No al menos el nombre adecuado. Hablamos de personas que conviven con los hijos de su pareja, y los crían, y los quieren. Y es mutuo. Y no saben cómo definir esa relación porque la única palabra que nuestro mundo les ha dado es la de la mala de la película: madrastra.

La magnitud del problema

Ya que hablamos de parejas. Más nos vale a los hombres analizar estos datos y mirar en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestros amigos o en nuestro espejo. Según una gran encuesta europea, casi el 30% de las mujeres ha sufrido violencia de género en pareja. El 18% ha sido agredida sexualmente por un hombre. Aquí todos los datos.







Que no se te pase

Víctima en Israel . El español Iván Illarramendi y su mujer, Loren Garcovich, fueron asesinados por Hamás durante el ataque del 7 de octubre. En contra de lo que se sospechaba, nunca llegaron a estar secuestrados. En Gaza, Israel ha comenzado a asaltar la capital mientras las familias huyen .

. El español Iván Illarramendi y su mujer, Loren Garcovich, durante el ataque del 7 de octubre. En contra de lo que se sospechaba, nunca llegaron a estar secuestrados. En Gaza, Israel ha comenzado a asaltar la capital . Educación infantil . Hay huelga en marcha en el sector de la Educación Infantil. Educadoras de lo que antes se llamaban guarderías se han concentrado para expresar su hartazgo por condiciones laborales miserables. Para manifestarse en Madrid han elegido un sitio con cierta competencia por la atención: la calle Ferraz .

. Hay huelga en marcha en el sector de la Educación Infantil. Educadoras de lo que antes se llamaban guarderías se han concentrado para expresar su hartazgo por condiciones laborales miserables. Para manifestarse en Madrid han elegido un sitio con cierta competencia por la atención: . Como la nuestra . Un equipo científico internacional ha descubierto una nueva galaxia espiral con barra central, como la Vía Láctea. Es la más lejana conocida hasta ahora, formada cuando el universo tenía solo 2.100 millones de años. Qué de cosas podrían haber pasado ahí en todo este tiempo.

Cosas que no sabía

No conocía la historia del que llaman ‘el ordenador más antiguo de la Historia’, la primera calculadora. Es el mecanismo de Anticitera y en teoría fue fabricado por científicos griegos en la antigüedad, como 150 años a. C. Era capaz de predecir eclipses o la posición de las estrellas. Fue encontrado entre los restos de un naufragio en el año 1900.

la historia del que llaman ‘el ordenador más antiguo de la Historia’, la primera calculadora. Es el mecanismo de Anticitera y en teoría fue fabricado por científicos griegos en la antigüedad, como 150 años a. C. Era capaz de predecir eclipses o la posición de las estrellas. Fue encontrado entre los restos de un naufragio en el año 1900. No conocía , aunque estoy convencido de que lo he estudiado, el origen evolutivo de los huevos. Los primeros anfibios de la Tierra siempre tenían que meterse en el agua para soltar sus crías, para “parir”. Entonces apareció como ventaja la posibilidad de soltar en tierra al embrión dentro de una ‘bolsa’ de líquido (amniótico). Con el tiempo esa membrana se fue endureciendo para reptiles, aves o dinosaurios. Aquí se explica mejor.

, aunque estoy convencido de que lo he estudiado, el origen evolutivo de los huevos. Los primeros anfibios de la Tierra siempre tenían que meterse en el agua para soltar sus crías, para “parir”. Entonces apareció como ventaja la posibilidad de soltar en tierra al embrión dentro de una ‘bolsa’ de líquido (amniótico). Con el tiempo esa membrana se fue endureciendo para reptiles, aves o dinosaurios. Aquí se explica mejor. No sabía que la mayoría de las aves tienen una glándula, la glándula uropígea, que segrega un aceite con el que al acicalarse impregnan su plumaje. Esa sustancia les da impermeabilidad para posarse sobre el agua sin empaparse, les da flexibilidad, ahuyenta parásitos, produce feromonas y hasta les hace lucir más guapos. Todo ventajas.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.