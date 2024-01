📩 BOLETÍN | Es lo que hay

Hola.

PSOE y Sumar han tomado nota. Los problemas para la aprobación de los decretos esta semana dibujan un escenario claro y es lo que hay: el Gobierno de coalición no tiene garantizada la mayoría parlamentaria. De hecho, hay formaciones cuya supervivencia depende de dar la batalla. Pedro Sánchez va asumiendo que no podrá gobernar a base de decretos y tendrá que engrasar relaciones para que cualquier negociación no implique cesiones problemáticas. Especialmente con Junts, porque lo de Podemos es otra historia. El decreto tumbado por el ‘no’ de Podemos devuelve a la casilla de salida la reforma del subsidio del paro. Yolanda Díaz ya ha citado a los sindicatos, aunque ellos no estaban en contra del decreto. El secretario general de CCOO, por ejemplo, ha tildado de “despropósito” el rechazo de Podemos porque, aunque comparte que el texto puede mejorarse, esas mejoras podrían haberse realizado luego en forma de enmiendas legislativas, sin tumbar el decreto completo.

Otro ángulo de esta historia es que no tenemos información muy precisa sobre lo que ha pactado el PSOE con Junts a cambio de la abstención que finalmente ha salvado dos de los tres decretos. Se habla de una vaga delegación de “competencias en materia migratoria” que enciende las alarmas: ¿Qué competencias pueden ser esas? ¿Para qué quiere competencias de inmigración un partido de derechas como Junts, que compite en algunos ayuntamientos con formaciones de extrema derecha catalanista? Da mala espina.

Hoy en el podcast, analizamos la táctica de cada uno en todo este enorme lío de los decretos. La primera batalla de la legislatura nos anticipa una guerrilla política constante para el Gobierno.

Felipe VI, ese cómplice de Hamás

Estoy esperando a que la derecha salga por tierra, mar y aire a acusar al rey Felipe VI de cómplice de los terroristas de Hamás. Sería lo coherente después de que el monarca haya defendido públicamente la creación de un Estado Palestino junto a Israel y haya reclamado el “respeto al Derecho Internacional Humanitario”. Por menos de eso, el PP ha acusado a la izquierda de filoterrorismo islamista.

También debe ser filoterrorista el gobierno de Sudáfrica, país que carga con la herencia de las grandes lecciones históricas del apartheid y que ahora lidera una querella contra Israel ante la Corte Penal Internacional de Justicia. Aquí desglosamos las claves de esa demanda. Ayer se celebró la primera vista con una exposición que identifica patrones de “conducta genocida” en la masacre de Gaza. La presión contra la matanza sigue subiendo, aunque sin mucho efecto donde es más necesario: las grandes televisiones de EEUU, adictas a los grandes juicios en directo, no están dándole mucha prioridad a este asunto. ¿Sabes quién forma parte de la delegación sudafricana ante el tribunal de La Haya? Aquel abogado palestino que escribió un diario con nosotros y nos tuvo en vilo varios días tras el bombardeo de su casa en Gaza.

Que no se te pase

A tope . Catalunya será la primera comunidad en aplicar los topes a los precios del alquiler en 140 municipios, incluidas las cuatro capitales de provincia y mucha parte del área metropolitana de Barcelona. El mes que viene ya. Aquí los detalles .

. Catalunya será la primera comunidad en aplicar los topes a los precios del alquiler en 140 municipios, incluidas las cuatro capitales de provincia y mucha parte del área metropolitana de Barcelona. El mes que viene ya. . Desechable . La ola de gripe afloja y cinco comunidades podrán retirar la mascarilla en centros sanitarios un día después de anunciar su obligatoriedad: Andalucía, Canarias, Cantabria y Extremadura.

. La ola de gripe afloja y la mascarilla en centros sanitarios un día después de anunciar su obligatoriedad: Andalucía, Canarias, Cantabria y Extremadura. Celibato opcional . Si cualquiera de nosotros dijera “el celibato de los curas debería ser opcional”, no sería muy llamativo. Pero si lo dice el secretario para la Doctrina de la Fe del Vaticano, lo que antiguamente era la Santa Inquisición, que además es el encargado de depurar de pederastas la Iglesia, pues cobra muchísima relevancia.

. Si cualquiera de nosotros dijera “el celibato de los curas debería ser opcional”, no sería muy llamativo. Pero del Vaticano, lo que antiguamente era la Santa Inquisición, que además es el encargado de depurar de pederastas la Iglesia, pues cobra muchísima relevancia. Grifols giratorios . Sobre el escándalo de la farmacéutica Grifols, nos hemos preguntado mucho estos días: ¿cómo puede ser que una empresa que cotiza en Bolsa haga trampas con sus deudas y no se den cuenta auditoras o supervisores oficiales, sino una empresa extranjera que hace informes? Te preguntas eso, y luego te enteras de esto otro .

. Sobre el escándalo de la farmacéutica Grifols, nos hemos preguntado mucho estos días: ¿cómo puede ser que una empresa que cotiza en Bolsa haga trampas con sus deudas y no se den cuenta auditoras o supervisores oficiales, sino una empresa extranjera que hace informes? Te preguntas eso, y luego te enteras . Son mis amigos. Me ha interesado mucho este artículo sobre cómo a partir de cierta edad es más difícil hacer amigos, aunque se tenga mucha vida social. Precisamente hace no mucho me sorprendí a mí mismo diciendo “no me apetece construir más amistades íntimas desde cero, sino cuidar mejor las que ya tenía”. Me hago mayor.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿Cuál es la capital de Ecuador?

Rosa - ¿Qué actriz colombiana famosa por su papel en la serie Modern Family ha sido viral estos días por sus respuestas a Pablo Motos?

Amarillo - ¿Quién abandonó el Ministerio de Economía en 2018 para ser vicepresidente del Banco Central Europeo y dejó el cargo al entonces vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones?

Marrón - ¿Dónde se ha celebrado la sesión del Congreso para la votación de los primeros decretos de la legislatura?

Verde - ¿Con qué nombre se conoce a las bolitas de plástico de uso industrial que invaden estos días las playas de Galicia?

Naranja - ¿En qué país se vuelve a celebrar este año la Supercopa de España?

