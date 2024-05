📩 BOLETÍN | Aragonext

Hola.

La victoria del PSC y la debacle del independentismo en las elecciones en Catalunya nos dejan ya la primera cabeza cortada. Y es nada menos que la del president actual. Pere Aragonès ha anunciado que no tomará posesión como diputado y que se retira de la política tras el batacazo de ERC. La decisión empuja al independentismo a una catarsis inminente con otro nombre en la lista: Carles Puigdemont. El expresident gana tiempo, a la espera de una repetición electoral a la que pudiera apuntarse o incluso de una carambola que le diera la presidencia con los votos de ERC, la CUP y el permiso del PSOE a cambio de apoyos en Madrid. El PSOE ya ha dicho que eso no va a pasar, que no va a sacrificar la Generalitat por las “amenazas” de Junts y Salvador Illa se presentará a la investidura.

En fin, que por muchas vueltas que se le dé en los próximos días, el único candidato posible es Salvador Illa. Y la única alternativa es la repetición electoral. Y todo depende de la decisión de ERC. Aragonès ha dicho que no facilitarán la investidura del PSC ni participarán en operaciones con Junts. Pero claro, lo ha dicho el que se va. Ya veremos. Salvador Illa no tiene prisa.

Hoy en el podcast, dedicamos un momento a tomar consciencia de la importancia de este momento político, sobre todo en comparación con cómo estábamos hace siete años: referéndums ilegales, represión policial, ensañamiento judicial, conflicto social, cisma institucional, auge del independentismo. En siete años, muy polémicos, algunas decisiones, tomadas por convicción o por conveniencia, han ayudado a desinflamar un problema que otros querían solucionar a golpes.

De ayer solo nos quedaba un mapa pendiente y hoy ya lo tenemos listo. Es el mapa del voto en Catalunya, calle a calle, donde puedes ver lo que se ha votado en cada barrio o dónde se concentra el voto de la ultraderecha independentista, por ejemplo.

Amigos de Israel . Muchos de los estudiantes de las diferentes acampadas en solidaridad con Palestina piden que sus universidades corten relaciones con instituciones israelíes. Los rectores se han comprometido a estudiarlo. Hemos hecho repaso y hemos encontrado al menos doce universidades españolas con relaciones con centros israelíes que apoyan la invasión de Gaza.

Amigos de Israel. Muchos de los estudiantes de las diferentes acampadas en solidaridad con Palestina piden que sus universidades corten relaciones con instituciones israelíes. Los rectores se han comprometido a estudiarlo. Hemos hecho repaso y hemos encontrado al menos doce universidades españolas con relaciones con centros israelíes que apoyan la invasión de Gaza.

Armengol sobre Koldo. En la comisión de investigación del Congreso, la propia presidenta de la institución ha comparecido en la comisión de investigación sobre la venta de mascarillas. Lo ha hecho en calidad de expresidenta de Balears. La derecha ha intentado acusarla (sin pruebas) de comisionista. Aquí sus respuestas.

Vox a por Sevilla. La ultraderecha se ha marcado un nuevo objetivo: entrar en el gobierno del Ayuntamiento de Sevilla que ahora controla el PP en solitario con su apoyo, lo que lo convertiría en la ciudad más grande en la que consiguen poder. Durante horas parecía que el pacto estaba hecho, pero al PP no le conviene algo así antes de las elecciones europeas y por ahora lo niegan.

El televoto de Eurovisión es política. Israel quedó sexta en Eurovisión pero segunda en el televoto. El televoto es el voto por teléfono que puede hacer cualquiera desde su casa a su canción favorita. En España, Israel fue el país más votado. Es una posición de la que puede irse orgulloso y blanqueado en plena masacre de Gaza. Y es un resultado bochornoso para el Festival de Eurovisión y la credibilidad de sus votaciones: aquí te contamos cómo si tienes mucho dinero y mucha necesidad de ganar batallas culturales, que son exactamente dos cosas que Israel tiene de sobra, es fácil ganar en el televoto.

El televoto de Eurovisión es política. Israel quedó sexta en Eurovisión pero segunda en el televoto. El televoto es el voto por teléfono que puede hacer cualquiera desde su casa a su canción favorita. En España, Israel fue el país más votado. Es una posición de la que puede irse orgulloso y blanqueado en plena masacre de Gaza. Y es un resultado bochornoso para el Festival de Eurovisión y la credibilidad de sus votaciones: aquí te contamos cómo si tienes mucho dinero y mucha necesidad de ganar batallas culturales, que son exactamente dos cosas que Israel tiene de sobra, es fácil ganar en el televoto.

El final de una relación es política. Dos de los mejores youtubers de España, de los que te fascinan con música y arquitectura y cultura pop y te diviertes, de los que sabes que son buenos para un adolescente y no tóxicos, han dejado su relación sentimental. Son Jaime Altozano y Ter. Bueno, ¿y qué? Pues que igual que contaron el inicio de su relación de una manera preciosa, han comunicado la ruptura a sus fans de una manera también ejemplar. Y aunque sea un tema privado, en dos referentes para miles de jóvenes hay mucho de responsabilidad social. Aquí se analiza.

La ropa es política. Te admito que yo no sé nada de moda, ni de ropa. Pero me ha resultado muy interesante este artículo sobre cómo al parecer los famosos de la industria de la música y el entretenimiento están abandonando la ropa urbana y deportiva asociada a la rebeldía para volver a una elegancia más clásica, más normativa, más "para encajar" en un mundo dominado por las oficinas, lo uniforme, la discreción y "el lujo silencioso".

