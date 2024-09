📩 BOLETÍN | Kamala vs. Donald

Hola.

La madrugada nos ha dejado uno de los momentos más esperados de este arranque de curso político: el debate cara a cara entre Donald Trump y Kamala Harris. Un encuentro en el que se ha confirmado que Harris no es Biden; a pesar de que sus propuestas no son muy concretas ni tampoco muy progresistas, le ha bastado con emplear energía y agilidad para proyectar esperanza, empoderamiento y sobre todo capacidad de derrotar a Trump, que sigue siendo un faltón pero ya no sorprende tanto. Tienes aquí una crónica del debate y también las mentiras de Trump desmentidas. Habrá tiempo de analizarlo con más calma.

Vamos con lo demás. Café y al lío.

PN V de Venezuela

En España, el PP sigue haciendo contorsionismo político para intentar que lo de Pedro Sánchez dando asilo al candidato opositor de Venezuela parezca una cosa terrible. Hasta ayer no le estaba saliendo demasiado bien, pero ha venido el PNV al rescate: PP y Vox sacarán adelante gracias al voto del PNV una petición del Congreso al Gobierno para que no solo acoja a Edmundo González sino que le reconozca oficialmente como presidente electo de Venezuela. Ningún país de la Unión Europea, ni siquiera EEUU, ha dado ese paso, básicamente porque 1) no hay pruebas definitivas de que efectivamente ganara las elecciones (aunque haya sospechas fundadas de que Maduro oculta el resultado real) y 2) eso de reconocer a presidentes alternativos en Venezuela ya se ha intentado otras veces y ha funcionado fatal. De hecho, nadie ha des-reconocido a Juan Guaidó, del que todo el mundo se olvidó después de que decenas de países dijeran reconocerle como presidente. Para evitar otro ridículo como ese, los movimientos son más prudentes, también en países donde gobierna la derecha. Pero da igual, porque con esto el PP consigue que el relato mediático no sea “qué bien el asilo” sino “qué mal que no le reconozcan”. Y con ayuda de los medios, están canalizando al activismo opositor venezolano en Madrid contra el Gobierno de España (paradójicamente, el que ha gestionado el asilo): ayer hubo una manifestación frente al Congreso con ovaciones al PP, a Vox y al PNV.

En todo caso, por aclarar: el Congreso puede pedir misa al Gobierno, que no tiene la obligación de hacer nada. Sobre todo porque aunque lo hiciera, ya sabemos que de poco serviría: la derecha seguiría retorciendo el tema para seguir exprimiéndolo. Cómo será la cosa que el PP es capaz de decir que la salida de Venezuela, solicitada por el propio Edmundo González, al que dejan como alguien que se vende o que se rinde, es una operación del chavismo; y a la vez, piden que sea reconocido como presidente electo. Traidor y presidente a la vez.

¿Y lo del PNV qué sentido tiene? Pues es otro aviso más que le llega a Pedro Sánchez de que sus socios no piensan seguirle a todas partes si ni siquiera se les consulta primero.

Llueve en el Sáhara

Hoy en el podcast nos mojamos en el desierto. La semana pasada se produjo un fenómeno extraordinario en el norte de África: lluvias torrenciales cayeron en lugares donde no llueve casi nunca. Fueron tormentas para las que en muchos lugares del mundo están muy preparados. Pero ¿qué pasa si amenaza la lluvia en pueblos construidos con el barro seco? ¿Qué pasa si cae una tromba de varios días sobre un campamento de refugiados que está allí donde no querría vivir nadie? Desde el Sáhara, notas de voz bajo la lluvia.

Que no se te pase

Transparencia . El Ministerio de Sanidad obligará a los laboratorios farmacéuticos a desvelar cuánto les cuesta producir los medicamentos . Así sabremos mejor cuánto beneficio le están sacando. Aunque para eso tendríamos que saber cuánto pagan por ellos exactamente las administraciones. Mucho por aclarar.

. El Ministerio de Sanidad obligará a los laboratorios farmacéuticos a desvelar . Así sabremos mejor cuánto beneficio le están sacando. Aunque para eso tendríamos que saber cuánto pagan por ellos exactamente las administraciones. Mucho por aclarar. Empleadas de hogar . El Gobierno ha aprobado una ampliación de los derechos laborales de las empleadas de hogar para equipararlas mínimamente con el resto de trabajadores. Tendrán derecho a ser protegidas de riesgos laborales en las casas donde trabajen o a hacerse reconocimientos médicos. Aquí el detalle .

. El Gobierno ha aprobado una ampliación de los derechos laborales de las empleadas de hogar para equipararlas mínimamente con el resto de trabajadores. Tendrán derecho a ser protegidas de riesgos laborales en las casas donde trabajen o a hacerse reconocimientos médicos. . Capacidad . El Gobierno anuncia reuniones con la Generalitat para estudiar su “capacidad” de impulso a la Hacienda catalana. María Jesús Montero evita concretar los plazos de cumplimiento del pacto fiscal alcanzado con ERC.

. El Gobierno para estudiar su “capacidad” de impulso a la Hacienda catalana. María Jesús Montero evita concretar los plazos de cumplimiento del pacto fiscal alcanzado con ERC. Se viste de Prada. La Audiencia Nacional ha condenado a siete años de cárcel al exvicepresidente de Esperanza Aguirre en Madrid, Alfredo Prada, por malversación y prevaricación en el macroproyecto fallido de la Ciudad de la Justicia. Esperanza Aguirre dice que ella no sabía nada, como siempre.

En el capítulo de hoy

La Fiebre . Me anima mi compañera del podcast Carmen Ibáñez a ver la serie ‘La fiebre’. Habla de racismo, de periodismo, de redes sociales, de batallas políticas construidas sobre una enorme nube de ruido y de cómo un país como Francia se puede ir a la mierda. Porque la serie es francesa. Es de los creadores de una de las series políticas más finas de los últimos años, Baron Noir. “Es rollo thriller social”, dice Carmen. Me la pongo y os voy contando.

. Me anima mi compañera del podcast Carmen Ibáñez a ver la serie ‘La fiebre’. Habla de racismo, de periodismo, de redes sociales, de batallas políticas construidas sobre una enorme nube de ruido y de cómo un país como Francia se puede ir a la mierda. Porque la serie es francesa. Es de los creadores de una de las series políticas más finas de los últimos años, Baron Noir. “Es rollo thriller social”, dice Carmen. Me la pongo y os voy contando. Librotea . Retomamos las recomendaciones de libros que nos organiza con criterio nuestra web asociada Librotea. Ignacio Escolar se comprometió a hacer una recomendación mensual de libros y aquí le tienes hablando de ‘Libre, el desafío de crecer en el fin de la historia’, de Lea Ypi, sobre la experiencia de vivir la caída del estalinismo en los años 80 y 90, en este caso en Albania, un país que mantuvo un régimen más radical que el de las últimas décadas de la URSS. Una infancia simultánea a la suya, quizá a la tuya, pero completamente diferente.

. Retomamos las recomendaciones de libros que nos organiza con criterio nuestra web asociada Librotea. Ignacio Escolar se comprometió a hacer una recomendación mensual de libros y aquí le tienes hablando de ‘Libre, el desafío de crecer en el fin de la historia’, de Lea Ypi, sobre la experiencia de vivir la caída del estalinismo en los años 80 y 90, en este caso en Albania, un país que mantuvo un régimen más radical que el de las últimas décadas de la URSS. Una infancia simultánea a la suya, quizá a la tuya, pero completamente diferente. - Kiki. Termino con una reflexión muy crítica del actor y director Paco León sobre su propia película ‘Kiki’, una comedia de 2016 sobre relaciones sexuales sobre la que acabó disculpándose en 2021 porque romantizaba las violaciones en el matrimonio: un personaje drogaba a su mujer para mantener sexo con ella. “Nos hacía risa. No caí en el horror que eso significaba. La cultura de violación está en nosotros, está en mí, me avergüenzo”. Sin que nadie le haya preguntado, Paco León ha colgado un vídeo con estas reflexiones tras leer sobre el caso que está conmocionando a Francia estos días.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.