📩 BOLETÍN | Les viene mal

Hola.

Venga, que el segundo día siempre es mejor que el primero. Agarra un café y vamos al lío.

Les viene mal

El asilo político de España a Edmundo González, candidato opositor en Venezuela, ha pillado al PP a contrapié. Les ha venido mal. Mira que les gusta hablar de Venezuela, pero en este caso ya no saben qué decir para criticar al Gobierno. Es especialmente incómodo para la derecha española, que asegura que España es una dictadura socialcomunista, que un líder opositor venezolano (que según su posición huye precisamente de una dictadura socialcomunista) elija España como el mejor refugio posible. De hecho, ya en tierras españolas, el veterano diplomático ha difundido un comunicado con palabras para el Gobierno de Pedro Sánchez: “Agradezco profundamente que me haya acogido y me dé protección”.

El PP empezó criticando el asilo y Feijóo dice que “el que está más contento es Maduro” porque le han quitado un problema de encima. Cuando se dan cuenta de que gobiernos del PP también dieron asilo a líderes venezolanos y que la misma Ayuso pidió hace solo unos días que España diera asilo a Edmundo González “porque si no lo van a matar cualquier día”, dicen que bueno, que el asilo bien, pero que hay que reconocerle como presidente electo, cosa que ningún país relevante ha hecho para no repetir los errores que se cometieron con otro presidente autoproclamado, Juan Guaidó. Pero es que unas horas después, otro portavoz del PP deja caer que Edmundo González se ha vendido o se ha rendido a cambio de protección.

Lo cierto es que la derecha venezolana ha convertido a España, y más concretamente a Madrid, en su satélite político, con ayuda siempre de la derecha madrileña y en ocasiones también de diplomáticos progresistas. Hoy en el podcast, repasamos estos casos y también desgranamos los detalles de cómo se fraguó la llegada de Edmundo González, a petición personal, de la mano de Zapatero y con el salvoconducto de Maduro.

A por ellos

Mientras tanto, las comunidades gobernadas por el PP (que son casi todas) han activado ya sus recursos contra la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional. Esa batalla va a ser larga. Por si fueran pocos, al ejército jurídico de la derecha (en ocasiones, Vox incluida) se le ha sumado un llanero solitario desde el PSOE: Emiliano García-Page ha sido de los primeros en interponer el recurso en nombre de Castilla-La Mancha contra una ley de su propio partido.

Menos se habla del uso de la pandemia como pretexto para desmantelar el funcionamiento de la sanidad pública. Los compañeros de elDiario.es en Andalucía desvelaron hace meses que la Junta había usado la contratación de emergencia diseñada para lo peor de la COVID para seguir adjudicando a dedo 300 millones de euros. Detalles en exclusiva.

Guerra de capturas. Las dos caras más visibles de la estructura orgánica de ERC, Oriol Junqueras y Marta Rovira, están en guerra. Rovira acusa a Junqueras de estar detrás de la filtración de unos mensajes privados para intentar relacionarla con aquella historia tan escabrosa de los carteles sobre Maragall y el Alzheimer. “Yo también tengo capturas”, dice Rovira.

Que no se te pase

Copiando a Alvise . Alberto Núñez Feijóo encargó a su equipo de comunicación que monitorizara las redes sociales del ultraderechista Alvise a ver qué podrían aplicar ellos en su lenguaje de oposición. Aquí lo contamos . Después llegó la entrevista con un youtuber o la competición por el discurso más ultra en materia de migración.

. Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, que en octubre dejará su acta de concejal en el Ayuntamiento y que dimitirá también como líder de los Comuns. Es un adiós quizá temporal. No se descarta que vuelva para las municipales de 2027. Trump vs. Kamala. Esta noche, en nuestra madrugada, tendrá lugar en EEUU el primer debate cara a cara entre Donald Trump y Kamala Harris. Será un momento crucial para ver si la tendencia ascendente de la sucesora de Biden crece exponencialmente o Trump sabe cómo hacerla tropezar.

Todo es política

La lucha por la audiencia es política. Anoche se estrenó el nuevo programa de David Broncano en TVE. Aunque en realidad es para públicos muy diferentes, aterriza en la pública para hacerle la competencia a El Hormiguero, lo que suma riesgos al proyecto: Broncano hacía equilibrios con éxito por la fina cuerda de la heterodoxia en su programa de Movistar+, pero en lo más alto de TVE, y haciéndole competencia al héroe de la España cuñada, el viento ideológico sopla más fuerte. Anoche lo vi un rato y me reí mucho. Pablo Motos contraprogramó con una entrevista a Victoria Federica.

. Cristina Cifuentes ya podrá decir para siempre que ella sí que hizo su Máster. Aunque no el universitario, en el que se falsificaron las actas para regalarle el título cuando era presidenta de Madrid, sino el MasterChef, el concurso de cocina que en su nueva edición de famosos cuenta con Cifuentes. Tampoco es el primer concurso en el que participa la expolítica, que ha quedado ya para el show. Tener un amigo negro es política. La típica frase de “yo tengo un amigo negro”, con la que mucha gente quiere justificarse como no-racista después o antes de un comentario racista, se ha convertido ya en un cliché. Un estudio internacional nos invita a analizarlo de otra manera. Es bueno que esas personas tengan amigos racionalizados porque eso mitiga el racismo. Aunque la solución no está en las amistades: está en los padres. Aquí mejor explicado.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.